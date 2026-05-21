Egy hatalmas meglepetéssel érkezik a Videoton-legenda Balatonszemesre

A Videoton története során három magyar bajnoki címet, két Magyar Kupát és két Szuperkupát nyert, de legnagyobb nemzetközi sikerét az 1984-85-ös UEFA-kupa-sorozatban érte el. A Videoton akkor egészen a döntőig menetelt, ahol a világhírű Real Madrid ellen lépett pályára. Az első mérkőzésen Székesfehérváron 3-0-ra kikapott, a madridi visszavágón azonban 1-0-s győzelmet aratott, ami máig a magyar klubfutball egyik legendás bravúrjának számít. Tiber László ugyan már nem volt tagja ennek az együttesnek, de a Vidi egyik ikonikus alakjaként ma is szorosan kötődik a klub történetéhez. „1971-től 1982-ig játszottam a Videotonban, utána Siófokra kerültem. A ’85-ös UEFA-kupa-menetelés idején már nem voltam a Vidiben, de természetesen sok játékossal a mai napig tartom a kapcsolatot” - nyilatkozta Tiber László, aki számos sikert élt át a Sóstói Stadionban. A korábbi válogatott csatár szerint a legendás Videoton győzelmi menetelése nem egyik napról a másikra született meg. „A nyolcvanas évek közepének sikercsapata hosszabb idő alatt alakult ki. Már a hetvenes évek végén együtt játszottak azok a fiatalok, akikből később az ikonikus Videoton létrejött” - mondta. Felidézte, hogy olyan futballisták kaptak már nagyon fiatalon lehetőséget a klubtól, mint Májer Lajos, Szabó József, Borsányi István, Végh Tibor vagy Csongrádi Ferenc. „Ők már 18-19 évesen ott voltak a csapat körül, a mi szárnyaink alatt nőttek fel, és mire elérkezett az 1984-85-ös idény, érett, rutinos futballistákká váltak. Erre lehetett építeni azt a fantasztikus együttest, amely végül az UEFA-kupa döntőjéig jutott” - fogalmazott a Vidi legendája. Tiber László szerint már a hetvenes évek Videotonja is az ország egyik legerősebb csapata volt. „Volt olyan idény, amikor az utolsó fordulóig versenyben voltunk a bajnoki címért. Akkoriban a Ferencvárossal nagy csatákat vívtunk, és sokan úgy tartották, hogy a Videoton az egyik legjobb futballt játszó csapat Magyarországon”- idézte fel.

A korábbi támadó különösen büszke arra, hogy pályafutásának nagyobbik szelete Székesfehérvárhoz kötődik. „Székesfehérváron nőttem fel, gyakorlatilag az egész életem a Videotonhoz kapcsolódik. Ott lettem NB I-es játékos és válogatott labdarúgó. A karrierem legszebb éveit ott töltöttem. 1982-től 1986-ig pedig Siófokon fociztam, ezt is a nagy sikereim közé sorolom. A Siófokkal ugyanis megnyertük 1984-ben a Magyar Népköztársaság-kupát NB II-es csapatként. Óriási bravúrnak számított, hogy alacsonyabb osztályú csapat nyerjen magyar kupát. Így abban az éven mi indulhattunk a Kupagyőztesek Európa-kupáján” - tette hozzá a legenda.

Tiber László arról is beszélt, hogy szerinte a mai futballban már nem olyan gyakori a valódi klubhűség. „Ma már nagyon ritka, hogy egy játékos nyolc-tíz évet ugyanabban a klubban töltsön. Régen más volt a kötődés, mi együtt nőttünk fel. Közöttünk ma is erős az összetartás. Rendszeresen találkozunk. Siófokon például minden évben van egy hagyományos összejövetelünk. Ilyenkor leülünk beszélgetni, felidézzük a régi történeteket. Egyszer azt mondta nekem egy bölcs ismerősöm, hogy idősebb korban soha ne keressünk kifogásokat arra, hogy miért ne menjünk el egy találkozóra, ha hívnak bennünket, mindenképp mondjunk igent, mert nem tudhatjuk, lesz-e még következő alkalom. Ez a tanács bennem nagyon megmaradt. Így ennek fényében élem az életem, és ha hívnak, én örömmel megyek.”