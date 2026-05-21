Egy hatalmas meglepetéssel érkezik a Videoton-legenda Balatonszemesre

Tiber László, a Videoton egykori közönségkedvence is ott lesz a balatonszemesi Pünkösdi All Star Labdarúgó Tornán május 24-én, vasárnap. A korábbi válogatott labdarúgó egy különleges relikviát is magával hoz a Balaton-parti település focipályára: egy Videoton-mezt, amelyet az 1985-ös UEFA-kupa-döntős csapat játékosai írtak alá.
A legnagyobb hazai labdarúgó klubok mérkőznek meg egymással Balatonszemesen a Pünkösdi All Star Tornán május 24-én, vasárnap 10:00 órától. A Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és a Vasas öregfiú csapatai a balatonszemesi házigazdával is összemérik erejüket. A torna különlegessége, hogy visszahozza a magyar futball történetének egyik legnépszerűbb kezdeményezését, a kettős rangadókat.
A balatonszemesi Pünkösdi All Star Tornára érkezik Tiber László, a Videoton történetének egyik legjobb góllövője is, aki magával hoz egy különleges Videoton-mezt, amelyet az 1985-ös UEFA-kupa-döntős csapat játékosai írtak alá. A legendás gárdából mások mellett olyan sztárok dedikálták a mezt, mint Disztl Péter, Disztl László, Borsányi István, Csongrádi Ferenc, Szabó József, Vadász Imre, Kovács József, Nagy II. János és Wittmann Géza. Természetesen Tiber László aláírása is rákerült a mezre. A relikviát jótékonysági célra ajánlja fel a labdarúgó tornát szervező balatonszemesi önkormányzat.
A Videoton története során három magyar bajnoki címet, két Magyar Kupát és két Szuperkupát nyert, de legnagyobb nemzetközi sikerét az 1984-85-ös UEFA-kupa-sorozatban érte el. A Videoton akkor egészen a döntőig menetelt, ahol a világhírű Real Madrid ellen lépett pályára. Az első mérkőzésen Székesfehérváron 3-0-ra kikapott, a madridi visszavágón azonban 1-0-s győzelmet aratott, ami máig a magyar klubfutball egyik legendás bravúrjának számít. Tiber László ugyan már nem volt tagja ennek az együttesnek, de a Vidi egyik ikonikus alakjaként ma is szorosan kötődik a klub történetéhez. „1971-től 1982-ig játszottam a Videotonban, utána Siófokra kerültem. A ’85-ös UEFA-kupa-menetelés idején már nem voltam a Vidiben, de természetesen sok játékossal a mai napig tartom a kapcsolatot” - nyilatkozta Tiber László, aki számos sikert élt át a Sóstói Stadionban. A korábbi válogatott csatár szerint a legendás Videoton győzelmi menetelése nem egyik napról a másikra született meg. „A nyolcvanas évek közepének sikercsapata hosszabb idő alatt alakult ki. Már a hetvenes évek végén együtt játszottak azok a fiatalok, akikből később az ikonikus Videoton létrejött” - mondta. Felidézte, hogy olyan futballisták kaptak már nagyon fiatalon lehetőséget a klubtól, mint Májer Lajos, Szabó József, Borsányi István, Végh Tibor vagy Csongrádi Ferenc. „Ők már 18-19 évesen ott voltak a csapat körül, a mi szárnyaink alatt nőttek fel, és mire elérkezett az 1984-85-ös idény, érett, rutinos futballistákká váltak. Erre lehetett építeni azt a fantasztikus együttest, amely végül az UEFA-kupa döntőjéig jutott” - fogalmazott a Vidi legendája. Tiber László szerint már a hetvenes évek Videotonja is az ország egyik legerősebb csapata volt. „Volt olyan idény, amikor az utolsó fordulóig versenyben voltunk a bajnoki címért. Akkoriban a Ferencvárossal nagy csatákat vívtunk, és sokan úgy tartották, hogy a Videoton az egyik legjobb futballt játszó csapat Magyarországon”- idézte fel.
A korábbi támadó különösen büszke arra, hogy pályafutásának nagyobbik szelete Székesfehérvárhoz kötődik. „Székesfehérváron nőttem fel, gyakorlatilag az egész életem a Videotonhoz kapcsolódik. Ott lettem NB I-es játékos és válogatott labdarúgó. A karrierem legszebb éveit ott töltöttem. 1982-től 1986-ig pedig Siófokon fociztam, ezt is a nagy sikereim közé sorolom. A Siófokkal ugyanis megnyertük 1984-ben a Magyar Népköztársaság-kupát NB II-es csapatként. Óriási bravúrnak számított, hogy alacsonyabb osztályú csapat nyerjen magyar kupát. Így abban az éven mi indulhattunk a Kupagyőztesek Európa-kupáján” - tette hozzá a legenda.
Tiber László arról is beszélt, hogy szerinte a mai futballban már nem olyan gyakori a valódi klubhűség. „Ma már nagyon ritka, hogy egy játékos nyolc-tíz évet ugyanabban a klubban töltsön. Régen más volt a kötődés, mi együtt nőttünk fel. Közöttünk ma is erős az összetartás. Rendszeresen találkozunk. Siófokon például minden évben van egy hagyományos összejövetelünk. Ilyenkor leülünk beszélgetni, felidézzük a régi történeteket. Egyszer azt mondta nekem egy bölcs ismerősöm, hogy idősebb korban soha ne keressünk kifogásokat arra, hogy miért ne menjünk el egy találkozóra, ha hívnak bennünket, mindenképp mondjunk igent, mert nem tudhatjuk, lesz-e még következő alkalom. Ez a tanács bennem nagyon megmaradt. Így ennek fényében élem az életem, és ha hívnak, én örömmel megyek.”
A legendás csatár hosszú éveken át sérült gyermekekkel is foglalkozott, amit élete egyik legfontosabb küldetésének tart. Ebben sajnos személyesen is érintett, hiszen kislánya kromoszóma-rendellenességgel született, Nikolett tizenhat éves korában meghalt. „Egy fehérvári, egészségügyi gondokkal küzdő gyerekekkel foglalkozó intézménnyel több mint 10 éven át szerveztünk programokat. A pedagógusokkal együtt mentünk velük kirándulni, meccsekre és egyéb programokra. Ez óriási élmény volt számukra. Emellett 12 éven keresztül minden év januárjában Balatonszárszóra vittük a gyerekeket volt játékostársam és barátom, Bódi Zoltán wellness szállodájába. Mindezekhez a Videoton biztosította a buszt sofőrrel. A hosszú évek során nagyon közel kerültem a gyerekekhez. Sokukkal a mai napig tartom a kapcsolatot, pedig már harminc év felett járnak” - mondta.
A volt futballista gyermekekkel még most is foglalkozik: a Videoton edzőivel óvodásoknak tartanak játékos mozgásfoglalkozásokat. Tiber László emellett a Videoton Öregfiúk csapatával dolgozik, szervezési feladatokat lát el, és aktív része a közösségnek. „A legfontosabb, hogy mozogjunk, találkozzunk, beszélgessünk. Jó érzés más klubok csapataival is összejönni, meccset játszani, utána együtt ebédelni, nosztalgiázni. Idősebb korban a sport már elsősorban nem az eredményekről, hanem az egészségről és az emberi kapcsolatokról szól. Mi úgy szoktuk mondani egymás között: egy életen át kell játszani” - fogalmazott Tiber László.
A balatonszemesi foci gálán Tiber László könyvét is dedikálja. A Tiber Laca focija kötet anekdotagyűjtemény a magyar futballról.
A Pünkösdi All Star Torna május 24-én, vasárnap a család minden tagja számára tartogat meglepetéseket, a legkisebbektől a legnagyobbakig várnak mindenkit a szervezők a balatonszemesi sportpályán. Az esemény egyik sajátossága az is, hogy a nézők nemcsak szurkolhatnak az ikonoknak, hanem a mérkőzések előtt, között és után testközelből is találkozhatnak velük. Lehetőség lesz felidézni a régi meccsek emlékeit a sztárokkal beszélgetve, de dedikálásra, közös fotózásra is nyílik alkalom. A hangulat garantáltan fergeteges lesz, a közönség pedig olyan legendákkal foghat kezet, mint Keller József, Telek András, Mucha József, Bánki József, ifjabb Nyilasi Tibor, Kiss László, Mészöly Géza, Czvitkovics Péter, Tamási Zoltán, Kovács Zoltán, Szlezák Zoltán, Hamar István, Csehi Tibor, Souleymane Youla, Zana Norbert, Đorđe Kamber vagy Kovács Kálmán. A tornán az Aranycsapat két legendájának gyermeke is ott lesz, Grosics Gyula lánya, Grosics Edina és Buzánszky Jenő fia, Ifjabb Buzánszky Jenő.
A balatonszemesi gálán a nap folyamán a nagyközönség is sportolhat. A Fradi ugyanis két olyan exkluzív kísérőprogrammal érkezik, amelyeket bárki kipróbálhat edzettségi szinttől független. A Sétafoci és az Aktív Szurkoló Program egész nap várja az érdeklődőket a balatonszemesi sportpályán. A mérkőzések után este 19:00 órától a balatonszemesi Zenepavilonnál Takáts Tamás Blues Band koncert zárja a napot. Minden program díjmentesen látogatható.
A nap programja (2026. május 24. vasárnap):
09:45 A PÜNKÖSDI ALL STAR LABDARÚGÓ TORNA megnyitója, Balatonszemes,
futballpálya
10:00 - 16:00 Gálamérkőzések
19:00 Takáts Tamás Blues Band koncert, Balatonszemes, Zenepavilon (Kisfaludy u. 1)
A nap folyamán a Ferencváros kísérőprogramjai (Sétafoci, Aktív Szurkolók program) is várják a látogatókat.