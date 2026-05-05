Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta cser - palkovics andrás fidesz közhangulat székesfehérvár vereség

Megszólalt az egyik legsikeresebb fideszes városvezető: megfejtette, mi a Fidesz vereségének az oka (VIDEÓ)

2026. május 05. 10:29

Cser-Palkovics András a Patriótának leszögezte, hogy mindenképp őszintén szembe kell nézni a történtekkel, mert csak így lehet újra a nyilvánosság elé állni.

2026. május 05. 10:29
null

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nemrég a Patrióta vendége volt. A fideszes városvezető őszintén elmondta a véleményét arról, hogy szerinte miért vesztett a pártja az országgyűlési választáson.

A polgármeszter úgy fogalmazott, hogy úgy érzi évek óta, de inkább ciklusok óta zajlik egy hangulatkeltés, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

aminek az volt a lényege, hogy elérjék a nem hozzánk kötődő emberek a társadalom többi része vonatkozásában, hogy dühösek legyenek a leköszönő kormányra.

S ez valójában olyan érzelmi attitűdöt alakítson ki, amely felülír minden egyéb szempontot egyébként, és pont ebből fakadóan minden mindegy alapon protesthangulat alakuljon ki” – magyarázta.

Cser-Palkovics szerint azt mindenképp elemezni kell, hogy miért alakulhatott ki ennyire ez a protesthangulat, és ez az érzelmi, minden mindegy alapon ne a Fidesz kormányozzon a jövőben elgondolás több mint hárommillió emberben.

Szerintem ez volt az igazán lényeges eleme nem magának a kampánynak, hanem az elmúlt éveknek, hónapoknak, napoknak, és így alakult ki ez a súlyos vereség április 12-én”

– szögezte le.

Székesfehérvár polgármestere arra is kitért, hogy mindezért a fideszesek maguk is tettek, többek között stílussal, tartalmi elemekkel, és ezt is értékelni. Cser-Palkovics szerint a közösségi médiának is jelentős szerepe van a történtekben, akárcsak „a világ folyásának” és a kommunikációs tereknek.

A városvezető leszögezte, hogy mindenképp őszintén szembe kell nézni a történtekkel, mert csak így lehet újra a nyilvánosság elé állni, azzal a reménnyel, hogy képesek az embereket elérni és megszólítani.

Cser-Palkovics András arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz ma bármit mond is, szinte bumerángként csapódik vissza rá, mert még mindig olyan a közhangulat.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
august
•••
2026. május 05. 12:57 Szerkesztve
Amikor a lopásokról beszélnek, olyan emberek meggazdagodásáról (egy személyre vonatkoztatva) akinél 30 ezer ember kezdi minden egyes nap a műszakot, az a teljes agyhalált föltételezi. Ugyanis vicces módon amikor egész ipari ágazatokat számoltak föl 140 fölbecsülhetetlen értékű állami gazdaságot, akkor Hatvanpusztáznak közben. Moközben a konzervipart, könnyűipart fölszámolták, milliós munkanélküli tömegeket utcára löktek senk nem beszélt lopásról, valahogy érdekes módon akkor kerültek elő a lopásról szóló propagandák, amikor külföldi tulajdonosoktól kastély, egykori szakszervezeti üdülő-hálózat, idegeneknek eladott, és egyéb visszaszerzett állami vagyon. Vajon a hatvanpuszta újjáépítése fölveszi a versenyt lopsban mondjuk a Csepeli szerszámgépgyár, vagy a Taurus, a Győri vagon és gépgyár fölszámolásával, csak hogy apró példát említsek.. Olyan módom mosták át az emberek agyát, hogy ma a zsebtolvajokat emelik pajzsra, és a tisztes megélhetést biztosítólat nevezik tolvajoknak.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. május 05. 12:55
Röviden, azt hitték mindent megtehetnek, mindenkivel.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. május 05. 12:48
Egy biztos, a korrupciós gyanúsítgatást komolyabban kellett volna venni. A hallgatás beleegyezésnek minősült. Nem vettük komolyan sem a titkosszolgálati eseményeket, sem az aranykonvojos történeteket, holott utóbb kiderült, oda-vissza osztották a pénzt Brüsszelben és Kijevben. Túl nagy volt a nyomás, amit nem kezeltünk időben és jól. Bocsánat, de a Demokrata képes sorozatán kívül ki foglalkozott az elért eredményekkel??? Ezzel kellett volna teleönteni a Metát!
Válasz erre
0
0
patópál
2026. május 05. 12:48
"aminek az volt a lényege, hogy elérjék a nem hozzánk kötődő emberek a társadalom többi része vonatkozásában, hogy dühösek legyenek a leköszönő kormányra" Magyarra lefordítva ezt úgy hívják, hogy prolihergelés, és a Facebook igen hatékony benne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!