Megszólalt az egyik legsikeresebb fideszes városvezető: megfejtette, mi a Fidesz vereségének az oka (VIDEÓ)

Cser-Palkovics András a Patriótának leszögezte, hogy mindenképp őszintén szembe kell nézni a történtekkel, mert csak így lehet újra a nyilvánosság elé állni.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nemrég a Patrióta vendége volt. A fideszes városvezető őszintén elmondta a véleményét arról, hogy szerinte miért vesztett a pártja az országgyűlési választáson.
A polgármeszter úgy fogalmazott, hogy úgy érzi évek óta, de inkább ciklusok óta zajlik egy hangulatkeltés,
aminek az volt a lényege, hogy elérjék a nem hozzánk kötődő emberek a társadalom többi része vonatkozásában, hogy dühösek legyenek a leköszönő kormányra.
S ez valójában olyan érzelmi attitűdöt alakítson ki, amely felülír minden egyéb szempontot egyébként, és pont ebből fakadóan minden mindegy alapon protesthangulat alakuljon ki” – magyarázta.
Cser-Palkovics szerint azt mindenképp elemezni kell, hogy miért alakulhatott ki ennyire ez a protesthangulat, és ez az érzelmi, minden mindegy alapon ne a Fidesz kormányozzon a jövőben elgondolás több mint hárommillió emberben.
Szerintem ez volt az igazán lényeges eleme nem magának a kampánynak, hanem az elmúlt éveknek, hónapoknak, napoknak, és így alakult ki ez a súlyos vereség április 12-én”
– szögezte le.
Székesfehérvár polgármestere arra is kitért, hogy mindezért a fideszesek maguk is tettek, többek között stílussal, tartalmi elemekkel, és ezt is értékelni. Cser-Palkovics szerint a közösségi médiának is jelentős szerepe van a történtekben, akárcsak „a világ folyásának” és a kommunikációs tereknek.
A városvezető leszögezte, hogy mindenképp őszintén szembe kell nézni a történtekkel, mert csak így lehet újra a nyilvánosság elé állni, azzal a reménnyel, hogy képesek az embereket elérni és megszólítani.
Cser-Palkovics András arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz ma bármit mond is, szinte bumerángként csapódik vissza rá, mert még mindig olyan a közhangulat.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás