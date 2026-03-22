A Liverpool edzője Marco Rossinak üzent: fontos napok várnak Szoboszlaira és Kerkezre

Hozzáteszik: Slot a válogatott szünet előtt a szövetségi kapitányoknak is üzent, reméli, hogy nem zsigerelik ki játékosait a nemzeti csapatok – mondanivalója Marco Rossinak is szólt Szoboszlai Dominik és Kerkez miatt.

„A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben.

Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át”

– mondta Slot.