A Liverpool edzője Marco Rossinak üzent: fontos napok várnak Szoboszlaira és Kerkezre

Leesett az álluk: ollózós góllal sokkolta a magyar focista Romániát (VIDEÓ)
Elámultak a „szomszédban”.
Arne Slot beszélt a magyar balhátvédről, majd a válogatottak vezetőitől kért valamit.
A Nemzeti Sport arról ír, hogy a címvédő Liverpool szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton & Hove Albiontól a Premier League 31. fordulójában. A „vörösök” gólját a magyar válogatott Kerkez Milos szerezte.
„Talán bevonzotta Lewis Dunk pontatlan fejesét, de
erre nem én utasítottam őt. Sejtette, sőt tudta, mire számíthat,
hiszen már három éve futballozik az angol bajnokságban. Egy olyan csapattal játszottunk, amely szeret hátulról építkezni, nem minden labdát vágnak előre” – mondta Kerkez Milos lesipuskás góljáról Arne Slot.
Hozzáteszik: Slot a válogatott szünet előtt a szövetségi kapitányoknak is üzent, reméli, hogy nem zsigerelik ki játékosait a nemzeti csapatok – mondanivalója Marco Rossinak is szólt Szoboszlai Dominik és Kerkez miatt.
„A játékosainknak nagy szükségük lenne a pihenésre. Reméljük, hogy a válogatottak edzői megértik: a Liverpoolnál sok játékos rengeteg percet töltött a pályán. Ez persze nem csak ránk igaz, de talán más kluboknál több lehetőség van rotálni, mint nálunk ebben az idényben.
Bízunk benne, hogy a szövetségi kapitányok nem játszatják őket 180 percen át”
– mondta Slot.
Emlékeztetnek: a magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, három nappal később a görögöket fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra