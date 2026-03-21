03. 21.
szombat
Brighton Arne Slot Jeremie Frimpong Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Kerkez tovább tündököl, Szoboszlait itt tartani bármi áron – üde színfolt a két magyar Liverpoolban

2026. március 21. 17:44

Még a gyengélkedő csapatban is ők a jók. A gólszerző Kerkez Milost egyenesen a Liverpool legjobbjának választották meg.

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool Kerkez Milos gólja ellenére 2–1-es vereséget szenvedett a Premier League szombati játéknapján a Brighton & Hove Albion otthonában. A liverpooli portálok finoman szólva sincsenek elájulva az újabb felemás produkciótól, a két magyar, Kerkezt és Szoboszlai Dominiket viszont ezúttal is a jobbak közé sorolják.

KERKEZ Milos Liverpool
Kerkez Milos remek gólt szerzett elöl, és hátul is stabilan állt a lábán lecseréléséig (Fotó: MTI/AP/Ian Walton)

Kitart Kerkez jó formája

A Liverpool.com például meccs utáni értékelésében a csapat legjobbjának választotta a második liverpooli PL-találatát megszerző Kerkezt, kiemelve, a magyar szárnyvédő már a hétközi, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-diadal során is az egyik legjobb meccsét játszotta a Vörösök mezében, 

ezt a formáját tovább nyújtotta elöl a góljával, hátul pedig stabil teljesítményével megkoronázva. 

Ami Szoboszlait illeti, őt a második félidei gyengélkedése ellenére szintén a jobbak közé sorolják, hozzátéve, ez alapvetően nem is csoda, hiszen végre megint a helyén játszhatott a középpályán. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, úgy tűnik, 

végre Arne Slot is rájött, hogy Szoboszlait bármi áron a középpályán kell tartania, mert ezen áll vagy bukik a Liverpool játéka.

Ennek jele az lehet, hogy a holland annak tudatában, hogy Joe Gomez nem százszázalékos is inkább vállalta, hogy a folyamatosan fitneszproblémákkal küzdő Jeremie Frimpongot kockáztatja meg a kezdőben jobbhátvéd-pozícióban, hogy ne Szoboszlainak kelljen ott játszania, és a holland szélsőbekk gyenge teljesítménye, majd lecserélése után is inkább Curtis Jonest küldte hátra a helyére Szoboszlai helyett... 

Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton

* * *

