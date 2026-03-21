03. 21.
szombat
Brighton Brighton & Hove Albion Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Rémálomszerű kezdés Brightonban, baleset miatt csúszott a Liverpool meccse

2026. március 21. 12:32

A Premier League-címvédő közönségkedvence lett a két magyar. Szoboszlai Dominik mellett a Galatasaray elleni BL-meccsen szintén nagyot játszó Kerkez Milos is ott van a Brighton elleni kezdőben, Mohamed Szalah viszont a keretben sincs.

A Brighton and Hove Albion vendégeként lép pályára a Liverpool 13:30-tól az Anglia déli részén fekvő tengerparti városban, a Premier League 31. fordulójának szombati nyitómeccsén. A bajnoki címvédő Vörösök kezdőjében ezúttal is ott van a két magyar: Kerkez Milos szokás szerint baloldali szárnyvédőként kap helyet, míg Szoboszlai Dominik nagy valószínűséggel a középpályán irányít majd. A Liverpool a top 4-ért küzd, míg a Brighton a középmezőnyben található. 

Kerkez, Szalah és Szoboszlai legutóbb főszereplőnek bizonyult a Brighton ellen az FA Kupában – az egyiptomi viszont most a keretben sincs (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai nélkül nincs Liverpool

A Liverpoolnak a bajnokságra is nagy lökést adhat a hétközi Bajnokok Ligája-továbbjutás, a Galatasaray-elleni kiütéses, 4–0-s diadal, melynek során Szoboszlait ismét a mérkőzés legjobbjának választották, de sokak szerint Kerkez még rajta is túltett, és az egyik legjobb meccsét játszotta eddig a Vörösök mezében. A 'Pool közösségi oldala ezek után vele harangozta be a szombati felállást, íme:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A két együttes legutóbb az FA Kupában csapott össze, a Liverpool akkor sima 3–0-al lépte le a Sirályokat Szoboszlai és Mohamed Szalah vezérletével (de Kerkez is adott egy gólpasszt) – érdekesség, az egyiptomi klubikon viszont ezúttal nemhogy a kezdőcsapatban, de még a kispadon sincs ott. A szombati mérkőzés eredetileg 13:30-kor kezdődött volna, ám egy brightoni közlekedési baleset és forgalmi dugó miatt végül negyedórás késéssel látható a Spíler1-en élőben.

Ezt is ajánljuk a témában

Vendégszempontból rémálomszerűen indult a találkozó, a liverpooliak egyik fő gólfelelősét, Hugo Ekitikét már 7 perc után le kellett cserélni, miután a Brighton veterán PL-rekordere, James Milner idő előtt kivette a játékból. A 14. percben pedig a vezetést is megszerezték a hazaiak, Diego Gómez fejelte át a hosszúra Danny Welbecknek, aki Ibrahima Konatét túlugorva bólintotta be a sarokba, 1–0. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

