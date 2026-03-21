Rémálomszerű kezdés Brightonban, baleset miatt csúszott a Liverpool meccse

A Brighton and Hove Albion vendégeként lép pályára a Liverpool 13:30-tól az Anglia déli részén fekvő tengerparti városban, a Premier League 31. fordulójának szombati nyitómeccsén. A bajnoki címvédő Vörösök kezdőjében ezúttal is ott van a két magyar: Kerkez Milos szokás szerint baloldali szárnyvédőként kap helyet, míg Szoboszlai Dominik nagy valószínűséggel a középpályán irányít majd. A Liverpool a top 4-ért küzd, míg a Brighton a középmezőnyben található.

Kerkez, Szalah és Szoboszlai legutóbb főszereplőnek bizonyult a Brighton ellen az FA Kupában – az egyiptomi viszont most a keretben sincs (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai nélkül nincs Liverpool

A Liverpoolnak a bajnokságra is nagy lökést adhat a hétközi Bajnokok Ligája-továbbjutás, a Galatasaray-elleni kiütéses, 4–0-s diadal, melynek során Szoboszlait ismét a mérkőzés legjobbjának választották, de sokak szerint Kerkez még rajta is túltett, és az egyik legjobb meccsét játszotta eddig a Vörösök mezében. A 'Pool közösségi oldala ezek után vele harangozta be a szombati felállást, íme: