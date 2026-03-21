Újabb magyar gól a Liverpoolban, de ezúttal Kerkez villant! (VIDEÓ)

Lassan nincs Liverpool-meccs magyar gól nélkül: a múlt hétvégi Spurs elleni bajnoki és a hétközi Galatasaray elleni BL-kiütés után szombat délután Brightonban a változatosság kedvéért nem Szoboszlai Dominik, hanem Kerkez Milos villant. Az egyre jobb formába lendülő vajdasági szárnyvédő egy elképesztően szemfüles találattal egyenlítette ki a Premier League-címvédő Vörösök 1–0-s hátrányát, a 30. percben a hatalmasat hibázó Lewis Dunk kockázatos hátrafejelését büntette meg egy csatárokat megszégyenítő átemeléssel. Kerkez októberben a Brentfordnak talált be legutóbb, ezzel második gólját szerezte a PL-ben liverpooli mezben.