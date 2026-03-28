Szlovénia Marco Rossi magyar válogatott szlovén válogatott Magyarország felkészülés sajtótájékoztató

„Ezért különlegesek a magyarok” – Marco Rossi a Mandinernek

2026. március 28. 22:03

Nyert a magyar válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.

Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A meccs utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt.

Rendhagyó módon először röviden értékelte a találkozót, majd egy félreértést tisztázott.

„A szlovénok jó első félidőt játszottak, magasan és intenzíven támadtak la, beszorítottak minket, és elérték, hogy csak lassan tudjuk kihozni a labdát. Nem igazán találtuk a kitörési pontokat, de a szünet után már igen” – állapította meg Rossi, aki szerint a fordulás után két-három tiszta helyzetet is kidolgozott a csapat, az egyikből pedig sikerült betalálni. Hangsúlyozta, fontos volt a győzelem, ami építi a morált. Úgy folytatta: voltak azért hibák, a végén például beszorultunk, ezt pedig el kell kerülnünk a jövőben.

Utána tisztázta a sajtóban megjelenteket. Elmondta, hogy nagyon tiszteli Arne Slotot, és természetesen nem hasonlítja össze magát egy Liverpool-edzőhöz, aki egy másik szintet képvisel. Hangsúlyozta, hogy Slot nem mondta meg neki, hogy mennyit játszat Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos, hanem csak arról beszélt, reméli, hogy a két meccsen nem 180 percet töltenek a pályán.

Utána az újságírók kérdeztek tőle. Elárulta: a félidőben két-három dolgot tisztázott a játékosokkal, ami nem működött. Továbbá azt szeretné látni, hogy a csapat az elsőtől az utolsó pillanatig tartja magát a taktikához, és nem áll be védekezni a legvégén.

  • A Mandiner két kérdést tett fel neki. Az egyik az volt, hogy mit mondott Szoboszlainak a lecserélésekor, amiért a középpályás elnevette magát, de ezt inkább nem szerette volna elárulni.

Jobb, ha nem tudják, de rokonszenves dolog volt”

– felelte Rossi nevetve.

A másik kérdésünknél megjegyeztük neki, hogy bár nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra, a szurkolók ismét beálltak a csapat és a szövetségi kapitány mögé, hiszen megint megtelt a Puskás Aréna, a játékosok és a kapitány bemutatásánál pedig Rossi kapta a legnagyobb ovációt (még Szoboszlainál is nagyobbat), majd a meccsen a drukkerek kiabálták a nevét.

Én nem hallottam, de magától értetődő lett volna, ha nem kiabálják. Soha nem fogom elfelejteni, ami november 16-án történt, és szerintem a szurkolók is így vannak vele. Örülök neki, és köszönöm nekik, hogy ezekben a nehéz időkben is támogatják a fiúkat. Olaszországban van egy mondás, ami úgy szól: »Aki elesik, annak fel kell állnia.« Sokszor mondtam, hogy a magyar szurkolók sokkal jobbak, mint más nemzetek válogatottjainak drukkerei, mert képesek túllépni a nehézségeken, és úgy támogatják a csapatot, mint ha előtte semmi nem történt volna. Ezt nagyon köszönöm nekik!”

 

Rossi szerint senki sem lógott ki lefelé a szlovénok elleni meccsen (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

Rossi méltatta a játékosait

Utána több játékos teljesítményére is kitért. Sallai Rolandod dicsérte, amiért ilyen sokszor helyzetbe tudott kerülni, szerinte, ha így lesz a görögök ellen is, akkor ott be fog találni. Megjegyezte, talán annak is betudható, hogy most nem tudott gólt szerezni, hogy klubcsapatában sokszor messzebb játszik a kaputól. A gólunkat szerző Schön Szabolcsot is kiemelte a hozzáállása miatt, mert a második labdákat is szépen begyűjtögette. Szűcs Tamással kapcsolatban úgy fogalmazott, még nagyon sokat tud fejlődni, és az egyik legjobb edző dolgozik vele Magyarországon.

A kapusokról is beszélt, és egyértelműsítette, hogy Tóth Balázs az első számú kapuvédő, de ez nem most dőlt el, hanem még az ősszel. De ezen a poszton nagyon jól állunk, több tehetséges fiatalunk is van.

A védekezéssel kapcsolatban kiemelte, hogy a felkészülésük nem volt a legjobb, mert kevés idejük volt mindenkivel együtt dolgozni, és a hideg idő is hátráltatta őket. Dárdai Mártonnak volt egy kisebb sérülése, Willi Orbán pedig csak pénteken csatlakozott a kerethez.

Végezetül emlékeztetett arra, hogy a jó védekezés mennyire fontos, mert ha nem kapsz gólt, legrosszabb esetben is 0–0 a végeredmény.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

