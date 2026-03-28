„Ezért különlegesek a magyarok” – Marco Rossi a Mandinernek

„A szlovénok jó első félidőt játszottak, magasan és intenzíven támadtak la, beszorítottak minket, és elérték, hogy csak lassan tudjuk kihozni a labdát. Nem igazán találtuk a kitörési pontokat, de a szünet után már igen” – állapította meg Rossi, aki szerint a fordulás után két-három tiszta helyzetet is kidolgozott a csapat, az egyikből pedig sikerült betalálni. Hangsúlyozta, fontos volt a győzelem, ami építi a morált. Úgy folytatta: voltak azért hibák, a végén például beszorultunk, ezt pedig el kell kerülnünk a jövőben.

Utána tisztázta a sajtóban megjelenteket. Elmondta, hogy nagyon tiszteli Arne Slotot, és természetesen nem hasonlítja össze magát egy Liverpool-edzőhöz, aki egy másik szintet képvisel. Hangsúlyozta, hogy Slot nem mondta meg neki, hogy mennyit játszat Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos, hanem csak arról beszélt, reméli, hogy a két meccsen nem 180 percet töltenek a pályán.