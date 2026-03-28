„Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani” – óriási dicséretet kapott Magyarország

Elismerően beszélt a körülményekről és a hangulatról.

Tegnap, mikor megérkeztünk, láttuk, hogy milyen elképesztő a Puskás Aréna, ma pedig elképesztő volt a hangulat, és gratulálok ezért a szervezőknek és a szurkolóknak! Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani”

– jelentette ki Bostjan.

Szlovénia – amely a magyar válogatotthoz hasonlóan nem jutott ki a nyári világbajnokságra, és csoportjában négy ponttal, nyeretlenül a harmadik helyen zárt – jövő kedden Montenegró vendége lesz a felkészülés jegyében. A mieink elleni mérkőzésen a két legnagyobb sztárjuk, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, valamint a Manchester United csatára, Benjamin Sesko sem léphetett pályára kisebb sérülés miatt.

Nemzeti együttesünk legközelebb jövő kedden játszik, a Puskás Arénában Görögországot fogadja. Érdekesség, hogy nyáron is két hazai felkészülési meccs vár a mieinkre, Finnország és Kazahsztán ellen – utóbbi összecsapást Debrecenben rendezik.