Szlovénia magyar válogatott szlovén válogatott Magyarország sajtótájékoztató szurkolók Puskás aréna

„Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani” – óriási dicséretet kapott Magyarország

2026. március 28. 22:32

A szlovén szövetségi kapitány nagyon meg volt elégedve a szervezéssel és a hangulattal. A magyar válogatott szurkolói most is kitettek magukért.

2026. március 28. 22:32
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a szlovénok oldaláról Cesar Bostjan szövetségi kapitány értékelt.

Azzal kezdte, hogy jól kezdték a meccset, mertek játszani, ugyanakkor nem tudtak elég helyzetet kialakítani, viszont összességében egy jó felkészülési találkozón vannak túl. A szünet után aztán elkövettek pár hibát, és az egyik ilyenből gólt kaptak. Sok mindennel elégedett, és ez a mérkőzés egy jó alapot adhat nekik a folytatásra.

Ismét nagyszerű hangulatot csináltak a magyarok
Ismét nagyszerű hangulatot csináltak a magyarok (Fotó: Mandiner)

Dicsérte a magyarokat

Elismerően beszélt a körülményekről és a hangulatról.

Tegnap, mikor megérkeztünk, láttuk, hogy milyen elképesztő a Puskás Aréna, ma pedig elképesztő volt a hangulat, és gratulálok ezért a szervezőknek és a szurkolóknak! Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani”

– jelentette ki Bostjan.

Szlovénia – amely a magyar válogatotthoz hasonlóan nem jutott ki a nyári világbajnokságra, és csoportjában négy ponttal, nyeretlenül a harmadik helyen zárt – jövő kedden Montenegró vendége lesz a felkészülés jegyében. A mieink elleni mérkőzésen a két legnagyobb sztárjuk, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, valamint a Manchester United csatára, Benjamin Sesko sem léphetett pályára kisebb sérülés miatt.

Nemzeti együttesünk legközelebb jövő kedden játszik, a Puskás Arénában Görögországot fogadja. Érdekesség, hogy nyáron is két hazai felkészülési meccs vár a mieinkre, Finnország és Kazahsztán ellen – utóbbi összecsapást Debrecenben rendezik.

