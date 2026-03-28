„Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani” – óriási dicséretet kapott Magyarország

„Ezért különlegesek a magyarok” – Marco Rossi a Mandinernek
Megkérdeztük tőle, mit mondott Szoboszlainak a lecserélésekor, amiért a középpályás elnevette magát.
A szlovén szövetségi kapitány nagyon meg volt elégedve a szervezéssel és a hangulattal. A magyar válogatott szurkolói most is kitettek magukért.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 1–0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a szlovénok oldaláról Cesar Bostjan szövetségi kapitány értékelt.
Azzal kezdte, hogy jól kezdték a meccset, mertek játszani, ugyanakkor nem tudtak elég helyzetet kialakítani, viszont összességében egy jó felkészülési találkozón vannak túl. A szünet után aztán elkövettek pár hibát, és az egyik ilyenből gólt kaptak. Sok mindennel elégedett, és ez a mérkőzés egy jó alapot adhat nekik a folytatásra.
Elismerően beszélt a körülményekről és a hangulatról.
Tegnap, mikor megérkeztünk, láttuk, hogy milyen elképesztő a Puskás Aréna, ma pedig elképesztő volt a hangulat, és gratulálok ezért a szervezőknek és a szurkolóknak! Kiváltság, privilégium ilyen körülmények között játszani”
– jelentette ki Bostjan.
Szlovénia – amely a magyar válogatotthoz hasonlóan nem jutott ki a nyári világbajnokságra, és csoportjában négy ponttal, nyeretlenül a harmadik helyen zárt – jövő kedden Montenegró vendége lesz a felkészülés jegyében. A mieink elleni mérkőzésen a két legnagyobb sztárjuk, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, valamint a Manchester United csatára, Benjamin Sesko sem léphetett pályára kisebb sérülés miatt.
Nemzeti együttesünk legközelebb jövő kedden játszik, a Puskás Arénában Görögországot fogadja. Érdekesség, hogy nyáron is két hazai felkészülési meccs vár a mieinkre, Finnország és Kazahsztán ellen – utóbbi összecsapást Debrecenben rendezik.
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA
