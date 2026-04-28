Kemény kritikát fogalmazott meg a volt görög pénzügyminiszter: az Egyesült Államok a Brit Birodalom végzetes hibáját ismétli meg

Janisz Varufákisz, görög közgazdász és volt pénzügyminiszter a globális pénzügyi hegemónia törékenységét boncolgatta a Portfolión megjelent véleménycikkében. Varufákisz szerint most a legnagyobb kérdés az, hogy vajon az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása jelenti-e az Egyesült Államok „Szuezi-pillanatát”, azaz azt a fordulópontot, ahol a dollár hegemóniája hasonlóan omlik össze, mint 1956-ban a brit font sterling tekintélye.

Varufákisz szerint nem. Bár a párhuzam csábító – Egyiptom 1956-os Szuezi-csatorna-lezárása és Irán mai lépései között több hasonlóság van (olajszállítások akadályozása, energiaár-robbanás, szegény országok aránytalan terhei) –, a szerző szerint az alapvető strukturális különbségek miatt a történelmi analógia félrevezető.