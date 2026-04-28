Kemény kritikát fogalmazott meg a volt görög pénzügyminiszter: az Egyesült Államok a Brit Birodalom végzetes hibáját ismétli meg

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Janisz Varufákisz szerint eljöhet Amerika Gallipoli-pillanata.
Janisz Varufákisz, görög közgazdász és volt pénzügyminiszter a globális pénzügyi hegemónia törékenységét boncolgatta a Portfolión megjelent véleménycikkében. Varufákisz szerint most a legnagyobb kérdés az, hogy vajon az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása jelenti-e az Egyesült Államok „Szuezi-pillanatát”, azaz azt a fordulópontot, ahol a dollár hegemóniája hasonlóan omlik össze, mint 1956-ban a brit font sterling tekintélye.
Varufákisz szerint nem. Bár a párhuzam csábító – Egyiptom 1956-os Szuezi-csatorna-lezárása és Irán mai lépései között több hasonlóság van (olajszállítások akadályozása, energiaár-robbanás, szegény országok aránytalan terhei) –, a szerző szerint az alapvető strukturális különbségek miatt a történelmi analógia félrevezető.
Nagy-Britannia 1956-ra már rég csődbe ment, a Szuezi-válság csak láthatóvá tette a már meglévő összeomlást. Ezzel szemben az USA – Trump hibái ellenére – messze nincs ilyen állapotban.
Varufákisz szerint a dollár mint világpénz ma is működik: a világ évi kb. 1000 milliárd dollárnyi olajimportját dollárban kell finanszíroznia, ami folyamatos keresletet teremt az amerikai deviza iránt, miközben Washington egyszerűen „kinyomtathatja” a szükséges dollárokat, és a hiány egy részét a külföldre háríthatja. A mintegy 100 ezer milliárd dolláros globális dolláradósság-állomány pedig tovább erősíti ezt a rendszert.
A volt pénzügyminiszter szerint tehát az iráni konfliktus nem az Egyesült Államok Szuezi-pillanata, de nagyon is lehet, hogy az Egyesült Államok Gallipoli-pillanata lesz.
Amikor a Dardanelláknál fekvő félszigeten 1915-ben a Brit Birodalom végzetesen túlnyújtózkodott az erején: alábecsülte a meggyengült Oszmán Birodalom szívósságát, túlbecsülte a saját katonai képességeit, és döbbenetes stratégiai zűrzavart okozott.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP
