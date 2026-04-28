orbán kormány geszti gyurcsány magyarország szdsz orbán

Geszti és a Tisza szándékosan sárba tiporja azt is, aminek a dicsőségtáblán lenne a helye – lózungszajkózásban kitűnők

2026. április 28. 16:29

Balról indult, balra érkezik. Összenő, ami összetartozik.

null
Horváth K. József
Mandiner

Geszti Péter még a pártállami világban ült fel a siker óriáskerekére, a Népszavának adott nyilatkozata címeként mégis ott kiabál, hogy „Kormánybuktató tényezővé vált a kontraszelekció”. 

Ezek szerint önmagát is ebbe a társaságba sorolja? Cégei ugyanis az általa folyamatosan bírált Orbán-rendszerben is virágoztak.

Ha a bevételeket összeadjuk, akkor csak a Grund Productions Kft.-ből közel 870 millió forint került Geszti Péter és felesége zsebébe 2017 és 2024 között. Cifra nyomorúság.

Tudjuk, a kontraszelekció olyan folyamat, amelyben nem a rátermett, tehetséges személyek kerülnek előtérbe, hanem a tehetségtelenek, érdemtelenek vagy alkalmatlanok.

Az adatok azonban cáfolják Gesztit. Például az államadósság az első Orbán-kormány idején, 2001-ben 52,2 százalékról – Gyurcsány közreműködésével – 2010 végére 80 százalék fölé emelkedett. Nicsak! Mintha nem lett volna kontraszelekció ott, ahol mondja.

Persze 

lózungszajkózásban sajnos nagyon jók, a mindenrosszizmust tökélyre fejlesztették, melynek révén szándékosan azt is a sárba tiporták, aminek a dicsőségtáblán lett volna a helye. Ezzel aztán jól meg is tévesztették a választókat. 

Odáig jutottunk, hogy ma már a tartalomnak kisebb a jelentősége, mint a vágyaknak, a narratíváknak, a díszleteknek, a hangulatoknak, a menőnek látszó facebookos megjegyzéseknek. 

De mondhatnék adatot a szegénység drasztikus csökkentése terén is. 

Némely liberális közgazdász szerint Magyarország szegényház. Az Eurostat szerint 2014 óta Magyarországon csökkent szinte a leggyorsabb ütemben a szegények aránya. 2018 óta pedig az Európai Unió átlaga alatt van.

Igaz, egy szegény is pont eggyel több, mint amennyi kívánatos lenne, de azért ne bíráljuk már azért a leköszönő Orbán-kormányt, mert a szegénységi arányunk jobb lett, mint az Unió átlagáé.

A bevételekben mindig is bővelkedő Geszti most nyilván a Tisza-piacra gyúr. El is dicsekedett vele, hogy az alakuló Tisza-kormányból ketten már hívták őt kávézni.

Mező Gábor kutatásaiból tudhatjuk, hogy Geszti családja a kommunista rendszer kegyeltje volt. Geszti is úgy idézte fel gyerekkorát, hogy a Hotel Interpressbe jártak nyaralni, ami az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat üdülője volt. 

Az IPV pedig a kommunista titkosszolgálat fedőcége. Édesanyja impexes volt, a Chemolimpex, majd a Taurus külkerese, 

majd a hírszerző-gyerek, az egészen hasonló hátterű Bochkor Gábor állandó vendége a Danubiusban. Édesapja pedig tévés, rádiós. Így kerülhetett be Geszti már gyerekként is filmekbe. Pályafutását gyermekszínészként kezdte. Ismertségét a Mézga-sorozat harmadik szériájában Aladár hangjaként szerezte.

Az Ellenpont rámutat, hogy később, 2002-ben kulcsszerepet vállalt az SZDSZ választási kampányában. Hozzá köthető a LopSTOP-táblás kampány, és sok más provokatív plakát, melyek az SZDSZ programjának, jelöltjeinek bemutatása helyett a jobboldalt, a Fideszt és Orbán Viktort támadták. Köztük volt egy választásra buzdító leszbikus pár, ennek terjesztését a párt a Soros Alapítvány segítségével oldotta meg. Céges érdekeltségei folyamatosan jövedelmezőek voltak a baloldali kormányok idején. 

Geszti készíthette el az SZDSZ honlapját. Egy másik cégen keresztül elnyerte az Oktatási Minisztérium webdizájnjának tervezését, majd a másik három SZDSZ-es minisztériumnak is ők tervezték a dizájnját. És akkor sem beszélt Geszti kontraszelekcióról, amikor rengeteg pénzt tehetett zsebre a Postabank milliárdos reklámköltségvetéséből.

Figyelem, kedves olvasó! Nagy esély van rá, hogy a közeljövőben ismét megjelenjenek például az ARC-kiállításokhoz hasonló Geszti-produktumok, amelyek mögött olyan támogatók állhatnak, mint a Budapest Pride, Karácsony Gergely fővárosi önkormányzata vagy a DK-s László Imre vezette újbudai önkormányzat. 

Balról indult, balra érkezik. Összenő, ami összetartozik. 

Geszti sikerének óriáskereke ismét a felhőt karcolhatja.

(Fotó: Youtube-videó, képkivágás) 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 28. 17:16
Szerintem a segge fáj, mert őt akkor is elnyomják, amikor egy bársolyszéken ül.
Kétes
2026. április 28. 16:40
Ne hagyjuk ki a Geszti cv-ből, hogy hatalmas pénzeket kaszáltak a Postabank érában is!
johannluipigus
2026. április 28. 16:36
Ritka nagy féreg ez a Geszti. Na jó, mi más lenne von Haus aus?
