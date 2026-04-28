Igaz, egy szegény is pont eggyel több, mint amennyi kívánatos lenne, de azért ne bíráljuk már azért a leköszönő Orbán-kormányt, mert a szegénységi arányunk jobb lett, mint az Unió átlagáé.

A bevételekben mindig is bővelkedő Geszti most nyilván a Tisza-piacra gyúr. El is dicsekedett vele, hogy az alakuló Tisza-kormányból ketten már hívták őt kávézni.

Mező Gábor kutatásaiból tudhatjuk, hogy Geszti családja a kommunista rendszer kegyeltje volt. Geszti is úgy idézte fel gyerekkorát, hogy a Hotel Interpressbe jártak nyaralni, ami az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat üdülője volt.

Az IPV pedig a kommunista titkosszolgálat fedőcége. Édesanyja impexes volt, a Chemolimpex, majd a Taurus külkerese,

majd a hírszerző-gyerek, az egészen hasonló hátterű Bochkor Gábor állandó vendége a Danubiusban. Édesapja pedig tévés, rádiós. Így kerülhetett be Geszti már gyerekként is filmekbe. Pályafutását gyermekszínészként kezdte. Ismertségét a Mézga-sorozat harmadik szériájában Aladár hangjaként szerezte.