Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
Orbán Balázs részletesen kifejtette, milyen okok vezettek a súlyos választási vereséghez, és mire számít az új kormánytól (VIDEÓ)

2026. április 28. 23:15

A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, a Fidesz nem tűnik el, továbbra is a képviseli azokat, akik a nemzeti, konzervatív jobboldalt választják.

null

Nem tűnik el a Fidesz, mert mindig lesz támogatója a nemzeti, konzervatív, jobboldali politikának itthon és Európában is, még akkor is, ha most a választásokon nem erre szavazott a többség – emelte ki Orbán Balázs az Ultrahangnak adott interjúban. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, 

Orbán Viktor képes újjászervezni a nemzeti jobboldalt, amelynek – a Mi Hazánkkal együtt – 2,8 millió támogatója van.

A választási vereséggel kapcsolatban Orbán Balázs kiemelte, nyilván nem volt a kampány sikeres, másképp nem ez lett volna az eredmény, ugyanakkor nem érzi úgy, hogy a leköszönő kormánypárt üzenete ne ért volna el az emberekhez. A választók megértették, hogy a Fidesz mit ajánl: egy háborús, gazdasági nehézségekkel kísért időszakban a békét és az elért életszínvonal, az elmúlt másfél évtized eredményeinek megtartását. Megjegyezte,

soha ilyen mértékig nem avatkozott bele Brüsszel a választásokba, 2022 után fokozta a nyomást a nemzeti kormányon, amelyet már az amerikaiak is figyelemmel kísértek.

A magyar emberek ezúttal más szempontok alapján döntöttek, az pedig ezután dől el, hogy a Fidesz reális dolgokat fogalmazott-e meg, ezt a jövő fogja igazolni – emelte ki Orbán Balázs.

Mire számíthatnak a magyar emberek?

A leköszönő kormányfő politikai igazgatója arra figyelmeztetett, a választásokon nyertes Tisza Párt egy centrista politikai erő, határozott baloldali karakterrel, üzeneteiben a jobboldali választókat célozva.

Az Emmanuel Macron francia és Friederich Merz német vezetőhöz hasonló, az Európai integráció folytatása mellett elkötelezett politika várható a Tisza Párttól 

– szögezte le Orbán Balázs. Szerinte mindig lesznek olyanok, akik ezzel szemben a nemzeti, patrióta elveket érzik magukénak, akiket továbbra is képvisel a Fidesz Magyarországon és Európában is.

Arra is rámutatott, hogy nincs könnyű helyzetben az új kormány a gazdaságot érintő ígéreteik miatt. A leköszönő kormánytól egy stabil gazdasági pályát örököl az új kabinet, de amit meg akarnak valósítani az óriási költségvetési kiadást jelent. 

Nem vagyunk a hazánk ellen, ha az új kormány jól véghez tudja vinni ezeket az ígéreteket és az embereknek jobb lesz, azt mi is támogatjuk, de a jelek egyelőre nem ebbe az irányba mutatnak – fogalmazott Orbán Balázs.

Mi lesz az MCC sorsa?

A politikai igazgató példaként említette a közérdekű vagyonkezelő alapítványi modellt, a KEKVA-t, amelyek megszüntetésével Magyar Péterék arra számítanak, hogy jelentős állami források szabadulnak fel, amelyeket jóléti intézkedésekre lehet majd fordítani. Ez egy technikai tévedés – szögezte le Orbán Balázs. Ennek oka, hogy az Eurostat ezeket az alapítványi pénzeket az államháztartás részeként tartja nyilván egészen addig, amíg az egyetemek fel nem használják a forrásokat. Ez azt jelenti, ha elvonja az új kormány és másra költi el, azzal a hiány és az államadósság növekszik.

A jövő nagy kérdése, hogy a Tisza a jóléti intézkedéseket miképp tudja végrehajtani, mert ha egy emelkedő államadósság és hiány mellett, akkor előbb utóbb ezt a folyamatot ellensúlyozniuk kell komoly kiadáscsökkentő intézkedésekkel. 

Az MCC-vel kapcsolatban Orbán Balázs – aki hat éve az intézmény kuratóriumi elnöke – megjegyezte, egy 30 éves intézményről van szó, ahol több tízezer diák tehetséggondozása zajlik. Ráadásul az intézményt nem érheti az a vád, hogy nem gazdálkodott volna megfelelően a forrásokkal, legfeljebb ideológiai okok állhatnak a támadások mögött. Arra is kitért, hogy nem lehet csak úgy államosítani egy intézményt, az MCC pedig nem az állam, az mindössze vagyonelemeket rendelt a működéséhez. 

Orbán Balázs a Fideszhez köthető intézmények jövőjére is megnyugtató választ adott, szerinte a Fidesznek és a párt által képviselt nemzeti konzervatív oldalnak a jövőben is szüksége lesz a már meglévő intellektuális holdudvarra, amelynek az újjászervezéséhez Orbán Viktor tudása és közösségépítő tapasztalata a legjobb.

Orbán Balázs saját jövőbeni politikai szerepvállalásával kapcsolatban hozzátette: európai parlamenti képviselőként továbbra is részt vesz a nemzeti konzervatív oldal építésében és az Európa jövőjével kapcsolatos, egyre élénkebb vitákban.

Elhalasztja a Richter az osztalékfizetést

A Richter nem fizeti ki az osztalékot addig, amíg nincs megoldva az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között. Orbán Gábor cégvezető partner volt a dologban, amikor Magyar Péterrel tárgyalt – írja az Index. „A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között” – mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a G7 Paradigma konferencián. Ez azt jelenti, hogy a Richter és Mol részvényekkel rendelkező közérdekű vagyonkezelő alapítványok a jogszabályoknak megfelelően számíthatnak az osztalék kifizetésére, a két nagyvállalat közlése szerint a harmadik negyedévben. Magyar Péter korábban azt közölte, elvárja a Mol-tól, hogy ne fizessen osztalékot az alapítványoknak, amire a piac azonnal reagált: a Mol papírok értéke a felelőtlen Facebook-bejegyzés hatására 5 százalékot zuhant. Brüsszel régóta támadja a modellváltó egyetemeket, erre hivatkozva zárta ki a magyar diákokat az Erasmus programból is.

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 23:21
Húzzátok le magatokat a vécén!
