Orbán Balázs részletesen kifejtette, milyen okok vezettek a súlyos választási vereséghez, és mire számít az új kormánytól (VIDEÓ)

Nem vagyunk a hazánk ellen, ha az új kormány jól véghez tudja vinni ezeket az ígéreteket és az embereknek jobb lesz, azt mi is támogatjuk, de a jelek egyelőre nem ebbe az irányba mutatnak – fogalmazott Orbán Balázs.

Mi lesz az MCC sorsa?

A politikai igazgató példaként említette a közérdekű vagyonkezelő alapítványi modellt, a KEKVA-t, amelyek megszüntetésével Magyar Péterék arra számítanak, hogy jelentős állami források szabadulnak fel, amelyeket jóléti intézkedésekre lehet majd fordítani. Ez egy technikai tévedés – szögezte le Orbán Balázs. Ennek oka, hogy az Eurostat ezeket az alapítványi pénzeket az államháztartás részeként tartja nyilván egészen addig, amíg az egyetemek fel nem használják a forrásokat. Ez azt jelenti, ha elvonja az új kormány és másra költi el, azzal a hiány és az államadósság növekszik.

A jövő nagy kérdése, hogy a Tisza a jóléti intézkedéseket miképp tudja végrehajtani, mert ha egy emelkedő államadósság és hiány mellett, akkor előbb utóbb ezt a folyamatot ellensúlyozniuk kell komoly kiadáscsökkentő intézkedésekkel.

Az MCC-vel kapcsolatban Orbán Balázs – aki hat éve az intézmény kuratóriumi elnöke – megjegyezte, egy 30 éves intézményről van szó, ahol több tízezer diák tehetséggondozása zajlik. Ráadásul az intézményt nem érheti az a vád, hogy nem gazdálkodott volna megfelelően a forrásokkal, legfeljebb ideológiai okok állhatnak a támadások mögött. Arra is kitért, hogy nem lehet csak úgy államosítani egy intézményt, az MCC pedig nem az állam, az mindössze vagyonelemeket rendelt a működéséhez.