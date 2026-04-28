tisza párt bódis kriszta Tanács Zoltán tarr zoltán Magyar Péter miniszter

A Tisza Párt legfontosabb háttérembereit is miniszternek kérte fel Magyar Péter: már csak az a kérdés, mit nem mondhatott el Tarr?

2026. április 28. 19:42

Tanács Zoltán és Tarr Zoltán is meghatározó alakja a leendő kormánypártnak.

2026. április 28. 19:42
null

Az alakuló Tisza-kormány újabb minisztereit mutatta be kedden Magyar Péter. A leendő kormányfő emellett megnevezte az első kormánybiztost is: Bódis Kriszta felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. 

Bódis Budapest 2-es választókerületében a legtöbb szavazatot kapta, így országgyűlési képviselő is lesz. Korábban írtuk: Bódis Kriszta az LMBTQ-mozgalom egyik meghatározó alakja, Magyar Péter politikai pályafutásának egyik legnagyobb támogatója.

Miniszter lesz Tarr Zoltán

Tarr Zoltán miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért – olvasható Magyar Péter Facebook-bejegyzésében

„Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül. Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal. A civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben” – sorolta Tarr Zoltán feladatait a leendő kormányfő.

Tarr Zoltán a Tisza Párt alelnöke és a párt európai parlamenti delegációvezetője. Neve akkor vált széles körben ismertté, amikor egy rendezvényen arról beszélt, nem árulhat el részleteket a Tisza terveiről, mert akkor elbuknak. Ha megnyerik a választást, akkor viszont „mindent lehet”

Nem ez volt az egyetlen alkalom hogy a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős leendő miniszter elszólta magát. Tarr Zoltán egy kiszivárgott hangfelvételen azt is elmondta, a választásokon külföldi hátszéllel nyerhetnek. 

Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett 

fogalmazott a leendő tárcavezető. Tarr Zoltán eredeti foglalkozása református lelkész, azonban az utóbbi évtizedben ipari és mezőgazdasági digitalizációval, valamint civil szervezetek támogatásával foglalkozott. Szerinte nem lehet jövőt építeni úgy, hogy a hatalom megoszt, félelmet kelt és kiszorítja a közösségeket a saját életükből – olvasható a politikus rövid bemutatkozójában.

A programalkotó Tanács Zoltán is kap egy tárcát

Magyar Péter a leendő Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítását Tanács Zoltánra bízza, aki tavaly szeptemberben került a Tisza Párthoz, ő felelt a párt hivatalos programjának megalkotásáért. „Tanács Zoltán feladata továbbá, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik” – részletezte Magyar Péter.

A leendő miniszter korábban ígéretet tett arra, hogy nem szünteti meg a Tisza-kormány a Fidesz családtámogatási rendszerét és a rezsicsökkentést sem.

Tanács Zoltánról az Index közölt portrét, amelyből kiderül, a leendő miniszter közgazdász, vezetési és informatikai tanácsadó, a Horváth nemzetközi tanácsadó cég volt tulajdonostársa, mélyen hívő református, háromgyerekes családapa. Huszonöt évig dolgozott egyetlen munkahelyen, de nem egy helyben, ugyanis Magyarországtól Németországon át a Balkánig és Afrikáig mindenhol megfordult már.

Tanács Zoltán 1975-ben született Budapesten, és a saját bemutatkozása szerint „angyalföldi srácként hódította meg a világot”. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában érettségizett 1992-ben, majd 1999-ben végzett az egykori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetés–szervezés szakán. Az egyetem után az IFUA Consulting nevű tanácsadó cégnél kezdett dolgozni. A cég stuttgarti központú, eredetileg a Vállalatelemző Intézet német rövidítéséből kapta a nevét, később Horváth & Partners, majd egyszerűen Horváth néven futott. Magyarországon ma is jelen van, vezetési és informatikai tanácsadással foglalkozik. Tanács Zoltán 2009-ben lett partner – tulajdonostárs – a Horváthnál. Ettől kezdve 

Tanács Zoltán az európai felsővezetői hálózat magyar oldalának egyik kulcsalakja volt.

A pályája első tizenöt évében elsősorban közigazgatási projekteken dolgozott. Önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben, állami nagyvállalatoknál. 

Az első Orbán-kormány alatt a Gazdasági Minisztérium szervezetfejlesztésében vett részt – ezt egy 2025. szeptemberi, Magyar Péterrel közös bemutatkozó videóban maga is megemlítette

– emlékeztet az Index. Az utóbbi tíz évében elsősorban információbiztonsággal, digitalizációval és mesterséges intelligenciával foglalkozott. Munkája Európán kívül a Közel-Keletre és Afrikába is elvitte.

Eközben Tanács a LinkedInen és a Substackjén éveken át írt a mesterséges intelligencia munkahely-megsemmisítő hatásairól, a humanoid robotok elterjedéséről. Birtokolja egyebek mellett az IPMA „A” portfolió igazgatói címet, amely a projektmenedzsment-szakma legmagasabb nemzetközi minősítése, és Magyarországon csak néhány tucat embernek van meg.

Még két miniszter kiléte ismeretlen

Az Economx közben arra hívta fel a figyelmet, 

már csak az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyét nem jelentette be Magyar Péter.

A már ismert 14 leendő miniszter:

  • társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Tarr Zoltán;
  • tudományos és technológiai miniszter: Tanács Zoltán
  • gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit;
  • közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid;
  • pénzügyminiszter: Kármán András;
  • szociális- és Családügyi Minisztérium: dr. Kátai-Németh Vilmos;
  • gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István;
  • külügyminiszter: Orbán Anita;
  • egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt,
  • honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz;
  • élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László;
  • agrár- és élelmiszer-miniszter: Bóna Szabolcs;
  • terület- és vidékfejlesztési minisztérium: Lőrincz Viktória;
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint.

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Posttenebraslux24
2026. április 28. 21:20
Undorványok, selejtek halmaza. A haza megszégyenítői.
Vata Aripeit
2026. április 28. 20:51
Tarr és Tanács is gyakorló , hivő református, azaz keresztény ..kettő kivételével mindegyik a fidesz-fészekből kelt ki. Szal ez tényleg ner-hard. Nem igazán értem ezt az egészet . A balodal döglött , a balosok meg táncolnak a síron. Akárhonnan nézem 3 jobboldali párt van a parlamentben. Furcsa idök jönnek az tuti.
elcapo-3
2026. április 28. 20:47
A második böszme kormánynál is gyalázatosabb összeállítás. Egyedül a böszme és a poloska van egy nívón!
elcapo-3
2026. április 28. 20:46
Egy Muppet Show!
