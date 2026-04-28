A Tisza Párt legfontosabb háttérembereit is miniszternek kérte fel Magyar Péter: már csak az a kérdés, mit nem mondhatott el Tarr?

„Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül. Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal. A civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben” – sorolta Tarr Zoltán feladatait a leendő kormányfő.

Tarr Zoltán a Tisza Párt alelnöke és a párt európai parlamenti delegációvezetője. Neve akkor vált széles körben ismertté, amikor egy rendezvényen arról beszélt, nem árulhat el részleteket a Tisza terveiről, mert akkor elbuknak. Ha megnyerik a választást, akkor viszont „mindent lehet”.

Nem ez volt az egyetlen alkalom hogy a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős leendő miniszter elszólta magát. Tarr Zoltán egy kiszivárgott hangfelvételen azt is elmondta, a választásokon külföldi hátszéllel nyerhetnek.

Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett

– fogalmazott a leendő tárcavezető. Tarr Zoltán eredeti foglalkozása református lelkész, azonban az utóbbi évtizedben ipari és mezőgazdasági digitalizációval, valamint civil szervezetek támogatásával foglalkozott. Szerinte nem lehet jövőt építeni úgy, hogy a hatalom megoszt, félelmet kelt és kiszorítja a közösségeket a saját életükből – olvasható a politikus rövid bemutatkozójában.