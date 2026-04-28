kormány Tisza Párt bódis kriszta tarr zoltán tanács zoltán Magyar Péter miniszter

Itt vannak az újabb nevek – már nem titok, milyen szerepet ad az új kormányban Magyar Péter Tarr Zoltánnak és Bódis Krisztának

2026. április 28. 12:30

Tanács Zoltán is megkapta a helyét.

2026. április 28. 12:30
null

Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán újabb minisztereket nevezett meg kedden. Kiderült:

  • Tarr Zoltánt, a TISZA alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kérte fel a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására. 
  • Tanács Zoltánt, a Működő és Emberséges Magyarország program összeállításáért felelős vezetőnket kértem fel a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására.
  • Bódis Kriszta pedig kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. 

Magyar a posztjában megjegyezte, Tarr miniszterként felel majd „a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért”.

Tanács Zoltán tárcavezetőként azért felel majd, hogy Magyarország „egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni”. Tanács feladata lesz továbbá, hogy „minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen”.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik még „a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik” – fogalmazott a rövidesen hivatalba lépő kormányfő.

Kiderült milyen feladat hárul Bódis Krisztára

A bejegyzésben Magyar Péter külön kitért Bódis Kriszta feladatkörére is. Mint kiderült, a pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, valamint a Csipkejózsika című LMBTQ-mesekönyv egyik szerzője a jövőben kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Ízisz
2026. április 28. 13:21
🧡🇭🇺 "Tisza-vezér úr már a beiktatása előtt ilyen diktatórikus, törvénytelen fenyegetésekre vetemedik, arra utal: bajban érzi magát. Mintha esze ágában sem lenne lenyugodni, konszolidálni országlását. Meg sem próbálja csitítani a hazugságáradattal elvadított híveit, inkább tovább hergeli őket. Vagyis ugyanarra a pattanásig feszült, őrjöngő zakatolásra számíthatunk tőle kormányzás címén, mint amit eddig a Facebookon, az országjárásain, illetőleg az Ötkertben produkált. Einstanddal, „rács-rács-börtönnel” fenyeget, s azzal henceg, hogy „nekem nagyon sok bíró és olyan rokonom van, aki bíróságon dolgozik. A húgom is bíró, édesanyám is bíró volt, nagynéném is bíró, nagyapám is az volt.” Kezében már az ítéletet lobogtatja, mint Virág elvtárs. Ha Magyar Péter koncepciós pereket vezényel, olyan tüntetéshullámot kap, amihez képest 2006 ősze babazsúr volt. Akkor 133 napig sem húzzák." Ez 👆 meg fog történni, mert nem Napóleonnak, hanem büntető Istennek képzeli magát a pszichopata!!!💯😐❗
Medici
2026. április 28. 13:21
Ha könyvbe lenne kötve, akkor a cím: Rémregény.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 28. 13:21
»optimista-2 2026. április 28. 13:20 2027-től a felsőfokú felvételinél plusz pont jár LMBTQ táborban való részvételért. Igazolt seggbekúrás esetén 250 pont plusz.« Szárazon 320 pont. Az már egy társadalomtudományi szakra bejuttat. 🤣🤣🤣🤣
zabszem
2026. április 28. 13:21
tapasz: "nem úgy, mint a rákay kálmán-féle nézhetetlen izékre" A Most vagy soha miért lett volna nézhetetlen? Egy Petőfi Sándorról szóló film. Szerintem az eddigi legjobb egyébként. Esetleg hiányolod belőle a buzikat?
