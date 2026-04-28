Itt vannak az újabb nevek – már nem titok, milyen szerepet ad az új kormányban Magyar Péter Tarr Zoltánnak és Bódis Krisztának

Tanács Zoltán tárcavezetőként azért felel majd, hogy Magyarország „egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni”. Tanács feladata lesz továbbá, hogy „minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen”.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik még „a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik” – fogalmazott a rövidesen hivatalba lépő kormányfő.