Újabb megdöbbentő hangfelvétel a tiszás Tarr Zoltánról: lengyel recept alapján buktatnák meg Orbán Viktort

Bajnai Gordon kulcsembere is beállhatott Magyar Péter mögé
Magyar Péter szolgálatába állt a dollárbaloldal NGO hálózata?
A felforgatásban, a politikai tisztogatásban, a brüsszeli támogatásban látják a lehetőséget Magyar Péterék a kormányváltásra.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, és külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben – ez Tarr Zoltán szavaiból derül ki, aki egy budapesti összejövetelen beszélt a háttérben zajló folyamatokról. Emlékeztetnek:
Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis „jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt.
A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett.”
Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik,
hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is
szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni
jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.
Hangsúlyozzák: hazánkban az alkotmányos helyzet egyszerűbb, mint Lengyelországban. A Tisza hatalomra kerülésével „az európai fősodor egyszerűen kipipálhatná Magyarországot, míg a lengyelek esetében nem tudták megakadályozni, hogy – Tuskékkal szembeni fékként – a jobboldali Karol Nawrocki nyerje meg az idei elnökválasztást” – írják.
Mint kiderült,
Lengyelországot – mint Kelet-Közép-Európa kulcsállamát – csatatérállamnak nevezte a Korányi Dávid irányította háttérhatalmi szervezet,
az Action for Democracy is, amely nálunk a 2022-es országgyűlési választásokba avatkozott be a Márki-Zay Péter vezette ellenzék támogatójaként, a lengyeleknél pedig – mintegy egymillió dollárral – Tuskék oldalán. Megjelent a lengyel politikában a Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő nevéhez köthető DatAdat-kör is. Ahogy arról a lengyel közszolgálati média egy írásában beszámolt, hazánkhoz hasonlóan ott is az adatgyűjtés volt a fő profiljuk. Idén májusban pedig a Magyar Nemzet arról írt:
a szintén Bajnaiékhoz köthető Szigetvári Viktor cége manipulálhatta a lengyel választást, mégpedig a DatAdat immár Estratos Digitalra átnevezve.
A rendszerük, különösen a Lunda nevű adományszerző platform, ismerős lehet itthonról is, mivel
ugyanez az infrastruktúra bukkant fel Magyar Péter mozgalma mögött,
mielőtt az adatkezelési nyomokat hirtelen eltüntették volna a nyilvánosság elől.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter szolgálatába állt a dollárbaloldal NGO hálózata?
A balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte – írják. Tarr Zoltán adóemelésekkel kapcsolatos, több felvételen elhangzott szavaira nincs ember, aki ne emlékezne.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt a választásokig szándékosan rejtegeti valódi programját.
Nyitókép: Purger Tamás, tulajdonos: MTI/MTVA