Tarr Zoltán Tisza Párt Lengyelország Magyar Péter hangfelvétel

Újabb megdöbbentő hangfelvétel a tiszás Tarr Zoltánról: lengyel recept alapján buktatnák meg Orbán Viktort

2025. szeptember 10. 07:13

A felforgatásban, a politikai tisztogatásban, a brüsszeli támogatásban látják a lehetőséget Magyar Péterék a kormányváltásra.

2025. szeptember 10. 07:13
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, és külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben – ez Tarr Zoltán szavaiból derül ki, aki egy budapesti összejövetelen beszélt a háttérben zajló folyamatokról. Emlékeztetnek: 

Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis „jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. 

A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást, demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett.”

Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik,

hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is 

szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni

jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.

Hangsúlyozzák: hazánkban az alkotmányos helyzet egyszerűbb, mint Lengyelországban. A Tisza hatalomra kerülésével „az európai fősodor egyszerűen kipipálhatná Magyarországot, míg a lengyelek esetében nem tudták megakadályozni, hogy – Tuskékkal szembeni fékként – a jobboldali Karol Nawrocki nyerje meg az idei elnökválasztást” – írják.

Mint kiderült, 

Lengyelországot – mint Kelet-Közép-Európa kulcsállamát – csatatérállamnak nevezte a Korányi Dávid irányította háttérhatalmi szervezet,

az Action for Democracy is, amely nálunk a 2022-es országgyűlési választásokba avatkozott be a Márki-Zay Péter vezette ellenzék támogatójaként, a lengyeleknél pedig – mintegy egymillió dollárral – Tuskék oldalán. Megjelent a lengyel politikában a Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő nevéhez köthető DatAdat-kör is. Ahogy arról a lengyel közszolgálati média egy írásában beszámolt, hazánkhoz hasonlóan ott is az adatgyűjtés volt a fő profiljuk. Idén májusban pedig a Magyar Nemzet arról írt: 

a szintén Bajnaiékhoz köthető Szigetvári Viktor cége manipulálhatta a lengyel választást, mégpedig a DatAdat immár Estratos Digitalra átnevezve.

 A rendszerük, különösen a Lunda nevű adományszerző platform, ismerős lehet itthonról is, mivel 

ugyanez az infrastruktúra bukkant fel Magyar Péter mozgalma mögött,

 mielőtt az adatkezelési nyomokat hirtelen eltüntették volna a nyilvánosság elől.

A balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte – írják. Tarr Zoltán adóemelésekkel kapcsolatos, több felvételen elhangzott szavaira nincs ember, aki ne emlékezne. 

Nyitókép: Purger Tamás, tulajdonos: MTI/MTVA

