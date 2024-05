Bajnai Gordon kulcsembere is beállhatott Magyar Péter mögé

Nyitókép: Media1

Magyar Péter színre lépése óta a Bajnai Gordon korábbi kormányfő bizalmasának szervezete, az Action for Democracy által támogatott „Nyomtass Te is!” valamennyi nyomtatványa a hazai politikusok közül gyakorlatilag csak Magyar Péterrel foglalkozik – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

A blog rámutat: a saját bevallása szerint pártoktól független „Nyomtass te is!” részt vett a 2022-es baloldali előválasztás stratégiai hátterét adó Ellenzéki Együttműködés-ben (Elegy). A propagandaanyag kiadója az eDemokrácia Műhely Egyesület, a kiadvány főszerkesztője az az L. László János, aki a Demszky-éra alatt a Budapest című portál felelős szerkesztője volt.

A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokrácia Műhely Egyesület a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18 090 600 forintot kapott a Bajnai bizalmasa, Korányi Dávid szervezetétől, az Action for Democracytól. Az eDemokrácia Műhely Egyesületet partnerei között szerepel a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány is.

Az Action for Democracy 2022-es beszámolója szerint az NGO 55 142 dollárt folyósított a Nyomtass Te is! tevékenységére.

Ennek kapcsán korábban úgy fogalmaztak: „A Nyomtass te is! mozgalom egyszerű eszközzel, egyfajta XXI. századi szamizdattal lép fel annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a [kizárólag baloldali tartalmakat megjelenítő] kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz . Az Action for Democracy büszke arra, hogy támogatni tudja ezt az alapvető jogokat helyreállítani kívánó szervezetet.”

A Mandiner számolt be róla elsőként, hogy az együttműködés újabb formájára derült fény a Bajnai Gordon-féle kör és Magyar Péterék között. Magyar már az április 19-i orosházi fórumán megemlítette, hogy a kampányában egy olyan szervezettel működhetnek együtt, amely több mint 10 ezer aktivistát képes mozgósítani.

Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. E mellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk

– hangoztatta akkor a baloldal új reménysége.