Tarr Zoltán Magyar Nemzet Magyar Péter

Döbbenetes hangfelvétel került ki a Tiszáról: Magyar Péterék tudatosan titkolják programjukat

2025. szeptember 09. 08:34

Újabb kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt a választásokig szándékosan rejtegeti valódi programját.

2025. szeptember 09. 08:34
null

A Tisza Párt már tavasz óta dolgozik a részletes programján, ám a nyilvánosság csak közvetlenül a választások előtt, akkor is mindössze egy rövid kivonatot kaphat belőle – derül ki abból a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételből, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke hallható. A lap értesülései szerint Tarr ezúttal Budapesten beszélt erről, vagyis nemcsak az etyeki fórumon, hanem más helyszíneken is hasonló kijelentéseket tett.

A felvételen Tarr hangsúlyozza:

nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott”.

A Magyar Nemzet szerint a Tisza alelnöke itt Dálnoki Áronra utalhatott, aki gazdasági szakértőként az etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszerről.

Tarr a hangfelvételen egyértelművé teszi:

ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket”.

Majd hozzáteszi:

Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott.”

Mint ismert, elsőként a Mandiner számolt be arról, hogy Tarr az etyeki fórumon gyakorlatilag nyíltan elismerte: adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de erről a kampány idején nem akarnak beszélni. Akkor így fogalmazott:

 Választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Ugyanott az is kicsúszott a száján

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Cirbi
2025. szeptember 09. 09:49
Nincs program, ezért nem kell titkolni.
Palmoilfree
2025. szeptember 09. 09:18
Nem lepődtem meg.
nyugalom
2025. szeptember 09. 09:09
Döbbenetes! Aljas gazemberek, weber bandaja!
kir2vik
2025. szeptember 09. 09:04
Nagy nyereség ez a Tarr a Tiszar pártnak...
