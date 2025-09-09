Döbbenetes hangfelvétel került ki a Tiszáról: Magyar Péterék tudatosan titkolják programjukat

A Tisza Párt már tavasz óta dolgozik a részletes programján, ám a nyilvánosság csak közvetlenül a választások előtt, akkor is mindössze egy rövid kivonatot kaphat belőle – derül ki abból a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételből, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke hallható. A lap értesülései szerint Tarr ezúttal Budapesten beszélt erről, vagyis nemcsak az etyeki fórumon, hanem más helyszíneken is hasonló kijelentéseket tett.

A felvételen Tarr hangsúlyozza:

nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott”.

A Magyar Nemzet szerint a Tisza alelnöke itt Dálnoki Áronra utalhatott, aki gazdasági szakértőként az etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszerről.