Egyetlen bekezdésben leplezte le az EU működését a politikai tanácsadó

Holland szerint a tét halálosan komoly. Attól ugyanis, hogy valaki jogosan euroszkeptikus, vagy elképzelhetőnek tartja az Európai Unió felbomlását, még nem válik Európa-ellenessé.

A Politico – és vele együtt a brüsszeli mainstream média jelentős része – mégis szándékosan összemossa az Európai Unió bírálóit azokkal, akik állítólag Európát gyűlölik.

Ez nem nyelvbotlás, hanem tudatos szóhasználat. Ez a nyelvi manipuláció pontosan leleplezi az EU mai működésének lényegét: egy olyan szuperállami projektet, amely annyira bizonytalan saját legitimitásában, hogy az érdemi kritikát azonnal egzisztenciális fenyegetésként kezeli. Egy magabiztos, erős Európa örömmel fogadná a kívülről érkező értékelést, mert a kritikákban gyakran ott rejlenek a megoldások. Ezzel szemben a hízelgés és a csordaösztön csak a végső bukást készíti elő – írja Holland.

A kommentátor szerint sok brüsszeli újságíró talán már észre sem veszi, mit csinál. A csoportnyomás és a hatalom előtti térdre borulás kultúrája olyan erős, hogy a szókincs tudatos formálása – amely pedig az egyik leghatékonyabb politikai hatalmi eszköz – számukra már teljesen természetesnek tűnik. A Politico pedig láthatóan teljes gőzzel részt vesz ebben a játékban.