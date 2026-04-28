Kemény vita készül Brüsszelben: az Európai Parlament minden eddiginél nagyobb összeget követel a tagállamoktól

Az Európai Parlament szavaz: felfüggesztenék a Fidesz frakciójának finanszírozását
A Patrióták Európáért ügyben érintett titkára tagadja a vádakat.
Az EP-képviselők még az Európai Bizottság terveit is túlszárnyalták.
Az Európai Parlament további 10 százalékkal növelné az Európai Unió költségvetését, még az Európai Bizottság amúgy is gigászi tervezetéhez képest – számolt be róla a Politico.
Az Európai Parlament a keddi Strasbourgban tartott szavazáson arról döntött, hogy további 200 milliárd euróval kell növelni az uniós pénzalapot, többek között a mezőgazdaság, a régiók, valamint az ipar versenyképességének támogatása céljából.
A képviselők elsöprő többsége szavazott igennel:
Az Európai Bizottság javaslata a 2028–2034 közötti időszakra 1,8 ezer milliárd eurót irányoz elő. Emellett körülbelül 165 milliárd eurót különít el a közös adósság törlesztésére, amelyet a Covid utáni helyreállítási csomag finanszírozására bocsátottak ki – ezáltal a teljes költségvetés 1,984 ezer milliárd euró lenne.
Az Európai Parlament azonban azt szeretné, hogy a költségvetés egésze elérje a 2 ezer milliárd eurót.
Az Európai Parlament emellett a források célzottabb felhasználását kérte az uniós programokban, valamint új, uniós szintű adók bevezetését az online szerencsejátékokra, a tech óriásokra (mint az Amazon és a Google), valamint a kriptocégekre.
A tervezet azonban feszült tárgyalásokat hozhat a tagállami kormányok és Brüsszel között, mivel olyan tagállamok, mint például Hollandia vagy Németország alacsonyabb kiadást szeretnének.
Úgy gondoljuk, hogy nem lehet többet tenni kevesebbel, ez egy mítosz”
– mondta Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt (EPP) román politikusa, aki a Parlament fő költségvetési tárgyalója Carla Tavares (Szocialisták és Demokraták) mellett.
Nyitókép forrása: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
