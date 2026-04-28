04. 28.
kedd
Kemény vita készül Brüsszelben: az Európai Parlament minden eddiginél nagyobb összeget követel a tagállamoktól

2026. április 28. 16:14

Az EP-képviselők még az Európai Bizottság terveit is túlszárnyalták.

Az Európai Parlament további 10 százalékkal növelné az Európai Unió költségvetését, még az Európai Bizottság amúgy is gigászi tervezetéhez képest – számolt be róla a Politico.

Az Európai Parlament a keddi Strasbourgban tartott szavazáson arról döntött, hogy további 200 milliárd euróval kell növelni az uniós pénzalapot, többek között a mezőgazdaság, a régiók, valamint az ipar versenyképességének támogatása céljából.

A képviselők elsöprő többsége szavazott igennel:

  • 370 szavazat mellette,
  • 201 ellene,
  • 84 tartózkodás.

Az Európai Bizottság javaslata a 2028–2034 közötti időszakra 1,8 ezer milliárd eurót irányoz elő. Emellett körülbelül 165 milliárd eurót különít el a közös adósság törlesztésére, amelyet a Covid utáni helyreállítási csomag finanszírozására bocsátottak ki – ezáltal a teljes költségvetés 1,984 ezer milliárd euró lenne.

Az Európai Parlament azonban azt szeretné, hogy a költségvetés egésze elérje a 2 ezer milliárd eurót.

Az Európai Parlament emellett a források célzottabb felhasználását kérte az uniós programokban, valamint új, uniós szintű adók bevezetését az online szerencsejátékokra, a tech óriásokra (mint az Amazon és a Google), valamint a kriptocégekre.

A tervezet azonban feszült tárgyalásokat hozhat a tagállami kormányok és Brüsszel között, mivel olyan tagállamok, mint például Hollandia vagy Németország alacsonyabb kiadást szeretnének.

Úgy gondoljuk, hogy nem lehet többet tenni kevesebbel, ez egy mítosz”

– mondta Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt (EPP) román politikusa, aki a Parlament fő költségvetési tárgyalója Carla Tavares (Szocialisták és Demokraták) mellett.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
piramis-2
2026. április 28. 17:31
A kurva anyját minden liberálnácinak!
gullwing
2026. április 28. 17:27
Brüsszel elveszi a pénzünket és ukilandnak adja. Ebben segt a szarosgatyás poloska.
khomeini
2026. április 28. 17:13
a más pénzét mindig könnyű két kézzel szórni
Bicsike
•••
2026. április 28. 17:00 Szerkesztve
“ Úgy gondoljuk, hogy nem lehet többet tenni kevesebbel, ez egy mítosz” Semmi többet nem kellett volna tenni csak nem kellett volna Az EU-nak nevezett szarkupacnak gyarmattartói pozícióba emelnie magát! Még pénzbe se került volna és mindenki boldog. Bár a hitetlen hazátlanoktól várni, hogy megértsék a boldogság szó jelentését, hülyeség is lenne.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!