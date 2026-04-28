Kemény vita készül Brüsszelben: az Európai Parlament minden eddiginél nagyobb összeget követel a tagállamoktól

Az Európai Parlament további 10 százalékkal növelné az Európai Unió költségvetését, még az Európai Bizottság amúgy is gigászi tervezetéhez képest – számolt be róla a Politico.

Az Európai Parlament a keddi Strasbourgban tartott szavazáson arról döntött, hogy további 200 milliárd euróval kell növelni az uniós pénzalapot, többek között a mezőgazdaság, a régiók, valamint az ipar versenyképességének támogatása céljából.