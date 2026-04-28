Különös behízelgés: Tseber Roland nyílt levélben áradozik az ukrán demokráciáról és jogállamiságról Magyar Péternek

„Semmit nem felejtünk el” – Orbán Viktor házát emlegetve fenyegetőzik Magyar Péter ukrán kém barátja
Ígéretet tett Tseber Roland.
A Magyarország területéről kitiltott ukrán kém kész a konstruktív munkára a leendő miniszterelnökkel.
„Péter, amikor együtt jártuk az országot, részletesen elmagyaráztam neked, hogyan használta fel Viktor Orbán kormánya éveken keresztül a kárpátaljai magyarokat saját geopolitikai céljaira, gyakorlatilag túszokká téve őket ebben a helyzetben” – kezdi Magyar Péternek címzett levelét Tseber Roland.
A Magyarország területéről kitiltott ukrán kém szerint Ukrajnában olyan törvények vannak érvényben, amelyek „a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletének elvein alapulnak”.
Tseber állítja: az állam biztosítja a nemzeti közösségek jogait, támogatja a kultúra, az oktatás, a nyelv, a vallás és az identitás fejlődését.
Ukrajna egy európai állam, amely még háborús körülmények között is megőrzi demokratikus intézményeit, és az EU-integráció útján halad” – írja.
A kárpátaljai Tisza Sziget-alapítója szerint az ukrán fél mindig nyitott a párbeszédre a kárpátaljai magyarok kapcsán.
Éppen ezért – állítása szerint – javasolta egy közös munkacsoport létrehozását, mindkét ország állami intézményeinek képviselőivel, valamint a kárpátaljai magyar közösség széles körének bevonásával. Leszögezte, hogy készek a valós, konstruktív munkára, még akár a Zelenszkijjel való találkozás előtt is.
Dicsőség Ukrajnának, és éljen a magyar szabadság”
– zárta levelét.
