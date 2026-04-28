zelenszkij tisza sziget tseber roland péter Magyar Péter ukrajna

Különös behízelgés: Tseber Roland nyílt levélben áradozik az ukrán demokráciáról és jogállamiságról Magyar Péternek

2026. április 28. 22:10

A Magyarország területéről kitiltott ukrán kém kész a konstruktív munkára a leendő miniszterelnökkel.

2026. április 28. 22:10
null

„Péter, amikor együtt jártuk az országot, részletesen elmagyaráztam neked, hogyan használta fel Viktor Orbán kormánya éveken keresztül a kárpátaljai magyarokat saját geopolitikai céljaira, gyakorlatilag túszokká téve őket ebben a helyzetben” – kezdi Magyar Péternek címzett levelét Tseber Roland. 

A Magyarország területéről kitiltott ukrán kém szerint Ukrajnában olyan törvények vannak érvényben, amelyek „a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletének elvein alapulnak”.  

Tseber állítja: az állam biztosítja a nemzeti közösségek jogait, támogatja a kultúra, az oktatás, a nyelv, a vallás és az identitás fejlődését. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna egy európai állam, amely még háborús körülmények között is megőrzi demokratikus intézményeit, és az EU-integráció útján halad” – írja.

A kárpátaljai Tisza Sziget-alapítója szerint az ukrán fél mindig nyitott a párbeszédre a kárpátaljai magyarok kapcsán.

Éppen ezért – állítása szerint  – javasolta egy közös munkacsoport létrehozását,  mindkét ország állami intézményeinek képviselőivel, valamint a kárpátaljai magyar közösség széles körének bevonásával. Leszögezte, hogy készek a valós, konstruktív munkára, még akár a Zelenszkijjel való találkozás előtt is.

Dicsőség Ukrajnának, és éljen a magyar szabadság” 

– zárta levelét.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zseblámpa
2026. április 28. 23:03
Nem csak a hülyeség, az aljasság is határtalan...
europész
2026. április 28. 22:48
Nem kell a rizsa.
CsG76
2026. április 28. 22:43
Tseberből vederbe…
tikkadt-szocske
2026. április 28. 22:38
Tseber állítja: az állam biztosítja a nemzeti közösségek jogait, támogatja a kultúra, az oktatás, a nyelv, a vallás és az identitás fejlődését. Az orosz kisebbség rövidesen le is fogja róni szünni nem akaró háláját az ukrán népnek. Azért ekkorát hazudni mint Tseber, nem kicsi teljesítmény.
