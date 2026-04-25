Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
időközi választás magyarország választás

Egy régi visszatérővel és 100 százalékos Fidesz-győzelemmel jönnek az újabb választások

2026. április 25. 11:48

Az áprilisi országgyűlési választás után sincs megállás: sorra jönnek az időközi voksolások, amelyek megmutathatják, átrendeződtek-e az erőviszonyok. Lesz, ahol már eldőlt a meccs, máshol izgalmas csaták jöhetnek a közelgő időközi önkormányzati választásokon.

Kovács András
Az április 12-i parlamenti választással természetesen nem ért véget a történelem Magyarországon. Főleg abból a szempontból nem, hogy a következő hetekben, és hónapokban több nagyon érdekes időközi önkormányzati választás lesz az országban. Ezeken a voksolásokon láthatjuk majd, hogy a parlamenti választás utáni helyzet mennyiben rajzolta újra a támogatottsági adatokat. Most bemutatjuk, hol lesznek voksolások, és ezek mekkora téttel bírnak. 

választ
Nincs megállás a választásokban Magyarországon
Forrás: MTI/Katona Tibor

Időközi választás: Esztergomban már most nyert a Fidesz

Május 10-én a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket választanak. A Dráva menti településen egyetlen párt sem állított jelöltet, így csak függetlenek indulnak. Közel 750-en voksolhatnak majd. Érdemes megemlíteni, hogy április 12-én, Felsőszentmártonban a Fidesz-KDNP 20 százalékponttal előzte a Tisza Pártot. 

Szintén május 10-én, Esztergomban a 3-as számú egyéni körzetben lesz időközi választás. Várhatóan közel 2000-en voksolhatnak majd. Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz-KDNP jelöltje, Alberti Péter fölényesen győzött. 

választ
2024-ben is sima volt a választás az esztergomi 3-as körzetben
Forrás: valasztas.hu

A voksolást Alberti Péter halála miatt írták ki.

 Nagy meglepetés, hogy az időközi választáson egyetlen ellenzéki párt sem állított jelöltet, így Steindl Balázs, a Fidesz-KDNP jelöltje már most megnyerte a voksolást.

A legnagyobb kérdés, hogy vajon a részvétel eléri-e a 10 százalékot, vagy pedig azalatt marad. Mivel a megyei jogú városban stabil többsége van a Fidesznek, így a választásnak nincsen tétje. 
 

Egy régi közéleti szereplő tűnt fel Jászberényben


Május 17-én Jászberényben lemondás miatt lesz időközi választás az 5-ös számú egyéni körzetben. 2024-ben Budai Lóránt vezetésével a Közösen Jászberényért Egyesület fölényesen győzött a településen. Az 5-ös számú körzetben is a polgármester mögött álló egyesület győzött. 

Forrás: valasztas.hu

A mostani időközi választáson két jelölt indul. Deméné Ilonka Gabriella függetlenként, míg Kassab Adonis, a Mi Hazánk színeiben. Kassabb Adonis mögött már hosszabb közéleti pályafutás áll. Politikai tevékenységét közel húsz évvel ezelőtt kezdte. 2007-ben alapítója és országos irodavezetője volt a Magyar Gárda Mozgalomnak. 2010-2014 között Budapest IX. kerület önkormányzati képviselőjeként dolgozott. 2024-től a Mi Hazánk Mozgalom Jászsági elnöke. 

Kerepesen lehet némi izgalom

Május 31-én a Tolna vármegyei Aparhanton lesz időközi választás. A közel 800 választó új polgármesterről dönt majd. A településen csak független jelöltek indulnak.

Június  7-én a Pest vármegyei Kerepesen a 4-es számú egyéni körzetben lesz időközi választás lemondás miatt. 2024-ben Gyuricza László polgármester vezetésével a SZ.A.T. Egyesület többséget szerzett a településen, de a 4-es körzetben vereséget szenvedett a jelöltje. Ha ebben a körzetben tudna fordítani a polgármester csapata, akkor még kényelmesebb többsége lehet majd. 
 

Forrás: valasztas.hu

Egyelőre nem ismerjük kik indulnak ezen a választáson, mivel a jelöltállítás csak májusban elején zárul le. 

Június 28-án három településen is voksolnak majd. 

  • A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnóton, 
  • a Baranya vármegyei Görcsönydobokán
  • és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényben is voksolnak majd. 

Értelemszerűen ezeken a voksoláson sincsenek még jelöltek. 

Az előttünk álló hetek időközi választásai ugyan sok helyen kisebb téttel bírnak, mégis fontos jelzést adhatnak a politikai hangulatról. A részvételi arányok, az indulók személye és az esetleges meglepetések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kirajzolódjon: valóban változik-e valami a választók gondolkodásában.

Nyitókép: Veres Nándor/MTI

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. április 25. 12:19
Fújjátok, fújjátok, ki tudja meddig fújhatjátok!
Válasz erre
0
1
csulak
2026. április 25. 12:14
ez elososrban sokban fugg Poloska kormanytol, mert ha csak bruszeli csicska marad, akkor megbukik, ha viszont Magyarorszag erdekeit es ertekeit kepviseli akkor les z eselye tovabbra is uralkodni
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 25. 11:58
"100 százalékos Fidesz-győzelemmel jönnek az újabb választások" Egyre szórakoztatóbb, amikor az ilyen ócska kamu bulvárcímekkel támad a mandiner a hüllőagyú fidesznyik agytörzsre :D A kérésem, hogy ne hagyjátok abba - csak ne az adófizetők állják a bulikát. Idén megvolt a négyötöd, 2030-ra az 5/5 is meglesz a csuthynak! origo.hu/itthon/2025/07/orban-viktor-fidesz-valasztasok-negyotod-polo-tusvanyos
Válasz erre
0
4
k
2026. április 25. 11:55
Még van ideje az Alkotmánybíróságnak érvénytelenítnie az április 12.-i országgyűlési képviselői választási csalást.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!