Egy régi visszatérővel és 100 százalékos Fidesz-győzelemmel jönnek az újabb választások

Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Az áprilisi országgyűlési választás után sincs megállás: sorra jönnek az időközi voksolások, amelyek megmutathatják, átrendeződtek-e az erőviszonyok. Lesz, ahol már eldőlt a meccs, máshol izgalmas csaták jöhetnek a közelgő időközi önkormányzati választásokon.
Az április 12-i parlamenti választással természetesen nem ért véget a történelem Magyarországon. Főleg abból a szempontból nem, hogy a következő hetekben, és hónapokban több nagyon érdekes időközi önkormányzati választás lesz az országban. Ezeken a voksolásokon láthatjuk majd, hogy a parlamenti választás utáni helyzet mennyiben rajzolta újra a támogatottsági adatokat. Most bemutatjuk, hol lesznek voksolások, és ezek mekkora téttel bírnak.
Május 10-én a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket választanak. A Dráva menti településen egyetlen párt sem állított jelöltet, így csak függetlenek indulnak. Közel 750-en voksolhatnak majd. Érdemes megemlíteni, hogy április 12-én, Felsőszentmártonban a Fidesz-KDNP 20 százalékponttal előzte a Tisza Pártot.
Szintén május 10-én, Esztergomban a 3-as számú egyéni körzetben lesz időközi választás. Várhatóan közel 2000-en voksolhatnak majd. Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz-KDNP jelöltje, Alberti Péter fölényesen győzött.
A voksolást Alberti Péter halála miatt írták ki.
Nagy meglepetés, hogy az időközi választáson egyetlen ellenzéki párt sem állított jelöltet, így Steindl Balázs, a Fidesz-KDNP jelöltje már most megnyerte a voksolást.
A legnagyobb kérdés, hogy vajon a részvétel eléri-e a 10 százalékot, vagy pedig azalatt marad. Mivel a megyei jogú városban stabil többsége van a Fidesznek, így a választásnak nincsen tétje.
Május 17-én Jászberényben lemondás miatt lesz időközi választás az 5-ös számú egyéni körzetben. 2024-ben Budai Lóránt vezetésével a Közösen Jászberényért Egyesület fölényesen győzött a településen. Az 5-ös számú körzetben is a polgármester mögött álló egyesület győzött.
A mostani időközi választáson két jelölt indul. Deméné Ilonka Gabriella függetlenként, míg Kassab Adonis, a Mi Hazánk színeiben. Kassabb Adonis mögött már hosszabb közéleti pályafutás áll. Politikai tevékenységét közel húsz évvel ezelőtt kezdte. 2007-ben alapítója és országos irodavezetője volt a Magyar Gárda Mozgalomnak. 2010-2014 között Budapest IX. kerület önkormányzati képviselőjeként dolgozott. 2024-től a Mi Hazánk Mozgalom Jászsági elnöke.
Május 31-én a Tolna vármegyei Aparhanton lesz időközi választás. A közel 800 választó új polgármesterről dönt majd. A településen csak független jelöltek indulnak.
Június 7-én a Pest vármegyei Kerepesen a 4-es számú egyéni körzetben lesz időközi választás lemondás miatt. 2024-ben Gyuricza László polgármester vezetésével a SZ.A.T. Egyesület többséget szerzett a településen, de a 4-es körzetben vereséget szenvedett a jelöltje. Ha ebben a körzetben tudna fordítani a polgármester csapata, akkor még kényelmesebb többsége lehet majd.
Egyelőre nem ismerjük kik indulnak ezen a választáson, mivel a jelöltállítás csak májusban elején zárul le.
Június 28-án három településen is voksolnak majd.
Értelemszerűen ezeken a voksoláson sincsenek még jelöltek.
Az előttünk álló hetek időközi választásai ugyan sok helyen kisebb téttel bírnak, mégis fontos jelzést adhatnak a politikai hangulatról. A részvételi arányok, az indulók személye és az esetleges meglepetések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kirajzolódjon: valóban változik-e valami a választók gondolkodásában.
Nyitókép: Veres Nándor/MTI