Ezért megy szerdán Magyar Péter Brüsszelbe

A Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök szerdán informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével. A találkozó fő témája a befagyasztott uniós pénzek mielőbbi felszabadítása lesz.
Magyar Péter vasárnap jelentette be Facebook-oldalán, hogy „szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Nincs elvesztegetni való időnk.”
A bejelentést követően az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill is megerősítette a találkozót, hangsúlyozva, hogy a fókusz az „érdemi előrelépésen” lesz.
A találkozó nem előzmények nélkül való: az április 12-i választások óta Magyar Péter csapata már több körben egyeztetett Brüsszellel. Április közepén magas szintű bizottsági delegáció járt Budapesten, majd újabb tárgyalások zajlottak Brüsszelben. Ezeken a megbeszéléseken a hangsúly a „jogállamisági” reformokon, valamint a helyreállítási alap (RRF) és a kohéziós források feltételrendszerének teljesítésén volt.
Brüsszel korábban az Orbán-kormánnyal szembeni „korrupciós” aggályokra, a bíróságok függetlenségére és egyéb uniós „értékekre” hivatkozva tartotta vissza a források jelentős részét – mintegy 10 milliárd euró helyreállítási támogatást veszélyeztet az augusztusi határidő. Ennek megmentésére egyes brüsszeli hangok szerint egyébként már semmi esély.
Magyar Péter kampányában azt ígérte, rekordidő alatt hazahozza a pénzeket,
ám brüsszeli politikusok szerint ez komoly vállalásokat igényel majd a „reformok” terén.
Az informális jellegű megbeszélésen várhatóan áttekintik a korábbi technikai egyeztetések eredményeit, és rögzítik a következő lépéseket. Az Európai Bizottság közlése szerint „struktúrált és célzott” módon folytatják a munkát az új magyar kormánnyal.
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is üzent: Európának „bizalmi tőkét” kell befektetnie a Tisza-kormányba.
A gyors megegyezés ára a brüsszeli elvárások kritikátlan teljesítése lehet – beleértve azokat a területeket, ahol az előző kormány határozottan védte a nemzeti szuverenitást, mint a migráció, a gyermekvédelem, vagy éppen Ukrajna uniós tagsága.
Valdis Dombrovskis, gazdaságért felelős biztos kedden elmondta, a tagállamoknak van arra lehetőségük, hogy módosítsák a helyreállítási terveiket, de csak szigorú feltételek mellett, azt is hozzátette, Magyarország számára elengedhetetlen lesz, hogy teljesítse a szupermérföldköveket.
A szerdai találkozó tehát kulcsfontosságú lehet a következő évek uniós-magyar viszonyában.
