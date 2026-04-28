Ezért megy szerdán Magyar Péter Brüsszelbe

A Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök szerdán informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével. A találkozó fő témája a befagyasztott uniós pénzek mielőbbi felszabadítása lesz.

Magyar Péter vasárnap jelentette be Facebook-oldalán, hogy „szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Nincs elvesztegetni való időnk.”