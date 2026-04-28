04. 28.
kedd
manfred weber brüsszel európai néppárt Magyar Péter európai bizottság

Ezért megy szerdán Magyar Péter Brüsszelbe

2026. április 28. 22:18

Minden követelést elfogadtatnának a leendő miniszterelnökkel.

2026. április 28. 22:18
null

A Tisza Párt elnöke, a leendő miniszterelnök szerdán informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével. A találkozó fő témája a befagyasztott uniós pénzek mielőbbi felszabadítása lesz.

Magyar Péter vasárnap jelentette be Facebook-oldalán, hogy „szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Nincs elvesztegetni való időnk.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A bejelentést követően az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill is megerősítette a találkozót, hangsúlyozva, hogy a fókusz az „érdemi előrelépésen” lesz.

Gyorsan a brüsszeli fősodorba?

A találkozó nem előzmények nélkül való: az április 12-i választások óta Magyar Péter csapata már több körben egyeztetett Brüsszellel. Április közepén magas szintű bizottsági delegáció járt Budapesten, majd újabb tárgyalások zajlottak Brüsszelben. Ezeken a megbeszéléseken a hangsúly a „jogállamisági” reformokon, valamint a helyreállítási alap (RRF) és a kohéziós források feltételrendszerének teljesítésén volt.

Brüsszel korábban az Orbán-kormánnyal szembeni „korrupciós” aggályokra, a bíróságok függetlenségére és egyéb uniós „értékekre” hivatkozva tartotta vissza a források jelentős részét – mintegy 10 milliárd euró helyreállítási támogatást veszélyeztet az augusztusi határidő. Ennek megmentésére egyes brüsszeli hangok szerint egyébként már semmi esély. 

Magyar Péter kampányában azt ígérte, rekordidő alatt hazahozza a pénzeket,

ám brüsszeli politikusok szerint ez komoly vállalásokat igényel majd a „reformok” terén.

Mi várható a találkozón?

Az informális jellegű megbeszélésen várhatóan áttekintik a korábbi technikai egyeztetések eredményeit, és rögzítik a következő lépéseket. Az Európai Bizottság közlése szerint „struktúrált és célzott” módon folytatják a munkát az új magyar kormánnyal. 

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is üzent: Európának „bizalmi tőkét” kell befektetnie a Tisza-kormányba.

A gyors megegyezés ára a brüsszeli elvárások kritikátlan teljesítése lehet – beleértve azokat a területeket, ahol az előző kormány határozottan védte a nemzeti szuverenitást, mint a migráció, a gyermekvédelem, vagy éppen Ukrajna uniós tagsága. 

Valdis Dombrovskis, gazdaságért felelős biztos kedden elmondta, a tagállamoknak van arra lehetőségük, hogy módosítsák a helyreállítási terveiket, de csak szigorú feltételek mellett, azt is hozzátette, Magyarország számára elengedhetetlen lesz, hogy teljesítse a szupermérföldköveket. 

A szerdai találkozó tehát kulcsfontosságú lehet a következő évek uniós-magyar viszonyában.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagira004
2026. április 28. 23:14 Szerkesztve
Pöti elvtárs pénzel megvehető , népet leszegényíti uralhassa. Sok igérete délibáb . Választást végighazudta , Brüsszeben oda hajlik , hazajön itthon mást beszél .
tiszasszoptato
2026. április 28. 23:13 Szerkesztve
Háború ,migránsok,adóemelések,eladósítás,diktatúra!Minden amit egy jó tiszás haza és család áruló moslék tapsikol!A sok gonosz kis féreg szodomita seggbebaszatja magát holnap örömében!
formaegy-2
2026. április 28. 23:13
Csak akkor lépjen be ha katonai díszszemle fogadja! Legalább olyan, mint Észak-Koreában! No és ami elengedhetetlen, hogy legyen kitűzve a horogkeresztes zászló! Ha ezek nem lesznek, akkor már hiteltelen, színház az egész.
europész
2026. április 28. 23:02
Az unio balekja.Hulyet csinalnak belole vegy hulyet csinal magabol es az orszagbol.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!