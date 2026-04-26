európai ügyészség kormány ursula von der leyen brüsszel tárgyalás Magyar Péter

Brüsszel elárulta, mire készül a Tisza-kormány az EU-s források mielőbbi felszabadítása érdekében

2026. április 26. 19:53

Informális egyeztetésre készül Ursula von der Leyen és Magyar Péter.

2026. április 26. 19:53
„Szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Nincs elvesztegetni való időnk” – jelentette be Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt követően találkozik Ursula von der Leyennel, hogy az Európai Bizottság magas szintű delegációja Brüsszelben egyeztetett az új magyar kormány képviselőivel, folytatva az egy héttel korábbi budapesti tárgyalásokat. Az eddigi egyeztetésekről eddig kevés részlet látott napvilágot.

Mindkét oldal számára kulcsfontosságú, hogy érdemi előrelépés történjen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén 

– közölte a brüsszeli testület a Portfolio.hu-val. Az Európai Bizottság úgy fogalmazott, hogy a következő hetekben is folytatják a munkát a magyar féllel, miközben az új kormány felállására készül. A mostani egyeztetéseket megelőzően már zajlottak tárgyalások: április közepén, a választások után a leendő kormány képviselői több napon át folytattak informális megbeszéléseket a Bizottság delegációjával az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter ezekről azt közölte, hogy a tárgyalásokon rögzítették: Magyarországnak járnak a források, ugyanakkor azokhoz csak konkrét vállalások teljesítésével lehet hozzájutni.

A magyar fél

  • a korrupcióellenes intézkedéseket,
  • az Európai Ügyészséghez való csatlakozást,
  • valamint az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítását jelölte meg kulcslépésként.
  • Emellett jelezte, hogy ezek teljesítését kormányra kerülve azonnal megkezdik.

A tárgyalások tétje jelentős összeg: a 2021–2027-es kohéziós források eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt, amelyből különböző döntések nyomán jelenleg mintegy 11,8 milliárd euró érhető el. Emellett a helyreállítási alap teljes magyar kerete 10,4 milliárd euró, amely 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll, utóbbiban szerepel az energetikai átállást szolgáló REPowerEU-program is – idézi fel a Portfolio cikke.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mindenOK
2026. április 26. 20:26
eszmecsere lesz......................MP bemegy a sajátjával................... majd kijön az Ursuláéval............... aztán teszi amit parancsolnak neki................
titi77
2026. április 26. 20:23
ez inkább egyfajta iránymutatás lesz. 'ha nem azt teszed amit mondunk akkor megütheted a bokád' szerintem meg a magyarok meg a többi ország pénze a zeli meg a deep state zsebébe vándorolt. 90mld eurot hiteleznek az ukiknak?! hiteleznnek hitelből?! nos azt minden ép eszü ember tudja hogy 30mld euró eltűnik!
rezeda-kazmer
2026. április 26. 20:17
Én nem birkóztam volna ennyit Brüsszellel a fidesz 2/3 helyében. Gyorsabban dűlőre vittem volna a dolgot, amikor már látszott, hogy ez nem tréfadolog. Az egyetemeink kicsinálásának a kísérlete volt az a pont.
rezeda-kazmer
2026. április 26. 20:15
Senkiben nincs annyi kurázsi idehaza a Kúriában, hogy a nyilvánvaló zsarolásra tekintettel megsemmisítse a választási eredményeket? Romániában telegramos üzenetekre hivatkozva ez bekövetkezett. Tudom, hogy anarchiától tart a kormánypárt is, de ekkor ennyire nem ura már a helyzetnek?
