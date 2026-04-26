Brüsszel elárulta, mire készül a Tisza-kormány az EU-s források mielőbbi felszabadítása érdekében

„Szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Nincs elvesztegetni való időnk” – jelentette be Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt követően találkozik Ursula von der Leyennel, hogy az Európai Bizottság magas szintű delegációja Brüsszelben egyeztetett az új magyar kormány képviselőivel, folytatva az egy héttel korábbi budapesti tárgyalásokat. Az eddigi egyeztetésekről eddig kevés részlet látott napvilágot.

Mindkét oldal számára kulcsfontosságú, hogy érdemi előrelépés történjen a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén

– közölte a brüsszeli testület a Portfolio.hu-val. Az Európai Bizottság úgy fogalmazott, hogy a következő hetekben is folytatják a munkát a magyar féllel, miközben az új kormány felállására készül. A mostani egyeztetéseket megelőzően már zajlottak tárgyalások: április közepén, a választások után a leendő kormány képviselői több napon át folytattak informális megbeszéléseket a Bizottság delegációjával az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter ezekről azt közölte, hogy a tárgyalásokon rögzítették: Magyarországnak járnak a források, ugyanakkor azokhoz csak konkrét vállalások teljesítésével lehet hozzájutni.