Magyar Péterék akcióban: gyakorlatilag első kormányzati aktusukként végrehajtanak egy nagyszabású kitelepítést

Erre most az O1G-seregek élén belovagol Magyar Péter, és népének ujjongása közepette beköltözteti saját kólásdob , párdon, embereit ebbe a néhány éve elkészült, korszerű épületbe, ahová a metró mozgólépcsője visz, és ahonnan alagúton keresztül is át lehet libbenni az Országgyűlés üléseire – valamiféle vívmányként jelenítve meg, hogy ők bezzeg beülnek a kényelembe. És egy szót sem ejtve arról, hogy ez konkrétan hogy fog megvalósulni – jelenleg a 300 fős irodaház „az Országgyűlés Hivatala háromszáz munkatársának biztosít helyet”, de aki van annyira naiv, az persze bízzon benne erőst, hogy a pártelnök előrukkol egy csodálatos helyiségszaporítással, és nem az lesz, hogy ezeket a derék dolgozókat most jól átpaterolják a távolabb lévő, kevésbé korszerű, leszólt Fehér Házba, mondván, hadd robotoljanak ők a sokat látott falak között, és hadd finanszírozzák az adófizetők a plusz költözködést (pláne Tarr Zoltán és Gerzsenyi Gabriella kedvéért, akik európai parlamenti irodáikba be se igen találtak). A kevésbé naivak viszont rögzíthetik:

Magyar Péterék annak érdekében, hogy ne az ÁVH egykori épületébe, a mai Barankovics István Irodaházba kelljen beköltözniük, gyakorlatilag első kormányzati aktusukként végrehajtanak egy nagyszabású kitelepítést.

A kérdés már csak az, hogy például az a 444, amely most épp egyik címében azt hirdeti, hogy „Orbán csak a műsort tudta csinálni, képtelen volt bármi tartósat létrehozni”, vajon formázza-e már a helyreigazítást, amelyben jelzi: „valótlanul híreszteltük, hogy kifejezetten »Kövér hivatala« számára készült volna az a Kossuth téri épület, amelyet egy rémisztő műszaki állapotú irodaház helyén hoztak létre Orbánék tartós, igényes és esztétikus épületként, hogy most Magyar Péter csinálhassa a műsort azzal, hogy ők bezzeg oda költöznek be”.

Egy efféle önvizsgálat lenne csak az igazi rendszerváltás.

Már csak azért is, mert különösen a most megnyitni kívánt ügynökakták összefüggésében nem az a Jani, akinek a kényelmes-demokratikus 2026-ban derogál beköltöznie egy 115 éves, védelem alatt álló épületbe, amelyet egykor négy éven át (azaz eddigi történetének 3,48 százalékában) az ÁVH használt – hanem az, aki bármilyen felmenőkkel, bármilyen korban bárhol él is, semmilyen tisztség kedvéért nem árulja el családját és közösségét; sose dörgölőzik (kínosan szervilis módon) az épp aktuális hatalomhoz; határozottan visszautasít minden nagyvonalúan fizetett felügyelőbizottsági posztot, ha velejéig romlottnak tartja annak felkínálóit; álmában sem fenyeget meg szimpla munkavállalókat, illetve másképp gondolkodókat a lakhatásuk kivizsgálásával vagy tartós munkanélküliséggel;