Ez itt a pluralizmus társadalma: az kapja meg a pénzét, aki nem különcködik LMBTQ-ügyben!

Ami egyben azt is jelenti, hogy ha a homoszexualitást, a biszexualitást és a leszbikusságot kifejezetten szabadna népszerűsíteni, csak a transzneműséget nem, az pontosan ugyanennyire ellentétes lenne az uniós joggal, hiszen éppúgy fennállna valamiféle megkülönböztetés. Ha csak egyetlen aprócska kis identitásocskával kapcsolatban is fenntartások fogalmazódnának meg, minden egyéb identitás maradéktalan „elfogadása” mellett, az már bizony sérti az Alapjogi Charta vonatkozó passzusát,

márpedig jogsértőknek miért is járna az uniós lóvé.

A HVG jelzi is: „a blokkolt uniós forrásokból körülbelül 7-800 millió euró e miatt a jogszabály miatt elérhetetlen Magyarország számára. Ha a parlament megsemmisíti a kifogásolt módosításokat, ez a pénz felszabadul”. (Élmény látni, ahogy a kormányváltással bizonyos értelemben tényleg ugrásszerűen nőtt a szólásszabadság: hirtelen simán lehet beszélni arról, hogy a források visszatartása minimum részben LMBTQ-ügyi packázás, vagy hogy Gödön nem mérhető szennyezés; ennél már csak a szeretetország rügyfakadása mámorítóbb, amelynek keretében a HVG publicistája szerint például „ketté lehet hugyozni” a keresztény Magyarország védelmezőit, akiknek egyike egyébként ebben a mondatban is – az elvárható keresztény mértéktartással – publicistának nevezte az illetőt, ahelyett, hogy minimum véresszájú propagandistának minősítette volna; de ez a mértéktartó hangvétel most már nyugodtan „kettéhugyozandó”, Bayer Zsolt időnkénti erős szavainak egyidejű mély megvetése mellett, áradjon).

Szóval ott tartottunk, hogy LMBTQ-ügyben nincs olyan, hogy egy kicsit beleállok, egy kicsit kívül maradok – padlógázzal kell menni, nincs kecmec. A megkülönböztetés az megkülönböztetés.

Mondjuk eleve fura, miért tekinthető „történelmi” döntésnek az, hogy jogellenesnek minősíttetett például az LMBTQ iskolai „népszerűsítése”. Ha soha senki nem is akart ilyen propagandát folytatni, sőt, egyenesen abszurd dolog iskolai dragqueen-látogatásokat vizionálni, akkor leginkább irrelevánsnak kellene nevezni a bírósági ítéletet, legalábbis ezen részeit.