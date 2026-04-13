04. 13.
hétfő
havas henrik sulyok tamás Tisza Párt polt péter Francesca Rivafinoli Magyar Péter origo Fidesz-KDNP Orbán Viktor

A „mocskos” rendszer 16. évében vígan műsort vezető Havas Henrik szerint a Mandiner szerzőire most az éhhalál vár

2026. április 13. 19:34

Rákosiék alatt segédmunkás bárkiből lehetett – az új, nyugatos kormányból a Tanár Úr nem néz ki ilyen mértékű toleranciát.

Francesca Rivafinoli
„Ami engem illet, 77 évesen semmire nem vágyom, nekem pont elég, ha végre kirúgják (…) Sulyok Tamást (…), és végre eltakarodik Polt Péter, a legfőbb ügyész, én már jól fogom érezni magam. Ami a médiát illeti, nagyon komolyan mondom, tényleg sajnálom a támogatás nélkül maradó Mandiner meg Origo, meg stb. munkatársait, mert attól tartok, hogy éhen döglenek.

Na, és mire számíthatnak a többi g*cik a legkülönbözőbb államigazgatási pontokon? Kíváncsian várom, mire képes Magyar Péter”

írta ki magából Havas Henrik „tanár úr” április 13. hajnalán, miután menőzött egyet azzal, hogy milyen sokan nézték hétvégén a podcastját.

Nos, a Mandiner külső szerzőjeként igazán örülök, hogy az oly cizelláltan fogalmazó Havas Henriknek 16 évnyi Orbán-kormány után, nyugdíjasként az hiányzik a boldogságához, hogy „kirúgják” a köztársasági elnököt, a protokolláris rangsor élén álló közjogi méltóságot, akit az aktuálisan hatályos jogszabályok alapján a rangsor harmadik helyén álló miniszterelnök egyébként nem rúghat ki, de mivel ez kell a Havas Henrikek boldogságához, nyilván meg fogják ezt valamiképpen oldani a szent jogállamiság jegyében.

A fékek és ellensúlyok lehető legtökéletesebb kiépítéséhez már most javasolnám, hogy ültessék Sulyok Tamás helyére dr. Erőss Mónikát.

Örvendetes továbbá – miközben természetes is –, hogy a Havas Henrik által mocskosnak nevezett rendszer tizenhatodik esztendejében senki nem akadályozza meg abban, hogy „nagy nézettségű” műsorokat készítsen. Bele is kukkantottam az általa reklámozott vasárnapi élő adásába, amely szerinte jobb volt minden más csatorna műsoránál: a huszonötödik másodpercben hangzik el benne az első, teljesen fölösleges trágár szó, majd arról kezd eszmét cserélni a munkatársával, hogy milyen nap van épp, szombat-e vagy vasárnap –

mázli, hogy a „diktatúra” sose próbálta gátolni az efféle hiánypótló tartalmak áradását.

Különös ugyanakkor, hogy mindeközben leendő ellenzéki újságírók éhen döglésétől tart az a Havas Henrik, aki a legelső Orbán-kormány alatt dolgozott a köztévé vezető szerkesztőjeként is (1999-ben kapta meg a Táncsics Mihály-díjat), és aki a lehető legtermészetesebbnek tartja, hogy a dunakanyari háza mellett Tenerifén is van egy ingatlana,

hiszen jól megszedte magát még annak idején a TV2-nél, ahol havi négymilliót keresett 2004 és 2007 között, amikor a bruttó átlagkereset 145–185 ezer forint körül alakult.

Értem én, persze, hogy sugárzó tehetségről van szó, aki megérdemli (nincs is jobb tollú újságíró, mint aki nyolc soron belül kétszer használja másokra a „g”-vel kezdődő négybetűs trágárságot), és egyébként is, „nem az adófizetők pénzéből” szedte meg magát (mint például az az ember, akit épp miniszterelnöknek választott) – de tényleg nem világos, hogy ha bizonyos benne, hogy eddig, kvázi 16 éven át sokmilliós közpénzek folytak a Mandiner újságíróinak bankszámláira, akkor miből gondolja, hogy ezeknek az állítólag milliókkal kitömött szerzőknek most majd hirtelen lisztre se lesz elegendő vagyonuk, hogy lepénykenyeret süssenek maguknak egy kis tűz mellett.

Tán padláslesöprés és internálás jön?

Miközben a „mocskos” rendszerben csak az a beszédhibás, demagóg ellenzéki influenszer nem szedte meg magát csordultig, aki nem akarta, tán a nyugatos jogállamban majd blokkolják a konzervatív publicistákat az összes létező, tartalommegosztásra alkalmas online felületen? Állítólag adócsökkentéssel kombinált béremelés jön, 480 forintos benzinnel és kibővülő támogatásokkal – ebben a már-már zavarba ejtő pénzbőségben miért kellene attól tartani, hogy hirtelen nem telik majd az embereknek Mandinerre? S ha úgy esne: rendeletileg tiltják majd meg, hogy az ikszes Mandiner-munkatársakat valamely diszkontáruház árufeltöltőként alkalmazza?

(Kétségkívül lenne némi Hamvas-fílingje annak, ha Győrffy Ákos raklapokat tologatna.)

Még a segédmunkásnak lefokozott nagyapámék sem haltak éhen, hanem gürcölhettek annyit, hogy jusson valami (mégoly szerény) étel az asztalra, a sok-sok gyerekszájnak is – ez azokban az években volt, amelyekről Havas azt meséli, náluk „Fater és a nagymama is baromi jól keresett, ha kiejtettem a számon, hogy kérek egy versenykerékpárt, azonnal megkaptam. Magnóm is nekem volt először az osztályban”. Így persze világos, hogy muszáj volt a kétezres években négymilliós fizetést kiharcolnia magának – ki mint szocializálódik, úgy tartja a markát.

Az én „faterom” baromi rosszul keresett, a kétezres években is, ellenben egyenes gerincet örökölt és nekünk is azt adott tovább – nem mifelénk volt szokás minisztereknél állásért kuncsorogni és anyagi haszon reményében kormánypárti vállalkozókhoz dörgölőzni.

„Na, ez megvan, de hogy hogyan tovább, azt nem tudom” – írja Havas „tanár úr”. Én viszont tudom, hogy részemről hogyan tovább: dolgozom, alkotok, gondolkodom, imádkozom, írok ezt-azt, mint eddig, szerető családban, hűséges barátokkal, húsvéti örömmel. Ha pedig a fényességes européer jogállam egy ajtó becsukásával akadályozni próbálna, akkor visszamászom az ablakon. Ahogyan azt Havas Henrik vágyainak beteljesítője recitálná:

„Üzenem az otthoni hegyeknek: / a csillagok járása változó. / És törvényei vannak a szeleknek, / esőnek, hónak, fellegeknek / és nincsen ború, örökkévaló. / A víz szalad, a kő marad, / a kő marad.”

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Amerigo
2026. április 13. 20:38
Nem kellbántani ezt a tahó autószerelőt. Őt már megjelölték. A karma elől nem lehet kitérni.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. április 13. 20:38
Undormány ez a beteg fószer, de könyörgöm ne nevezzék már tanár úrnak, még idézőjelbe téve sem. Felejsük már el: bohóc és pojáca ez, nem tanár...
Válasz erre
0
0
nagymacska44
2026. április 13. 20:31
Milyen érdekes most nem zavarja, hogy Magyar Péter családtagját tenné meg egy fontos közjogi posztra? Ez e vén prosztatás inkább jegelje a zacsiját.
Válasz erre
0
0
F1950
2026. április 13. 20:22
A tehetségtelen lószar is eltünik egyszer a cirkusz porondjáról. Kisöprik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!