A „mocskos” rendszer 16. évében vígan műsort vezető Havas Henrik szerint a Mandiner szerzőire most az éhhalál vár

Örvendetes továbbá – miközben természetes is –, hogy a Havas Henrik által mocskosnak nevezett rendszer tizenhatodik esztendejében senki nem akadályozza meg abban, hogy „nagy nézettségű” műsorokat készítsen. Bele is kukkantottam az általa reklámozott vasárnapi élő adásába, amely szerinte jobb volt minden más csatorna műsoránál: a huszonötödik másodpercben hangzik el benne az első, teljesen fölösleges trágár szó, majd arról kezd eszmét cserélni a munkatársával, hogy milyen nap van épp, szombat-e vagy vasárnap –

mázli, hogy a „diktatúra” sose próbálta gátolni az efféle hiánypótló tartalmak áradását.

Különös ugyanakkor, hogy mindeközben leendő ellenzéki újságírók éhen döglésétől tart az a Havas Henrik, aki a legelső Orbán-kormány alatt dolgozott a köztévé vezető szerkesztőjeként is (1999-ben kapta meg a Táncsics Mihály-díjat), és aki a lehető legtermészetesebbnek tartja, hogy a dunakanyari háza mellett Tenerifén is van egy ingatlana,

hiszen jól megszedte magát még annak idején a TV2-nél, ahol havi négymilliót keresett 2004 és 2007 között, amikor a bruttó átlagkereset 145–185 ezer forint körül alakult.

Értem én, persze, hogy sugárzó tehetségről van szó, aki megérdemli (nincs is jobb tollú újságíró, mint aki nyolc soron belül kétszer használja másokra a „g”-vel kezdődő négybetűs trágárságot), és egyébként is, „nem az adófizetők pénzéből” szedte meg magát (mint például az az ember, akit épp miniszterelnöknek választott) – de tényleg nem világos, hogy ha bizonyos benne, hogy eddig, kvázi 16 éven át sokmilliós közpénzek folytak a Mandiner újságíróinak bankszámláira, akkor miből gondolja, hogy ezeknek az állítólag milliókkal kitömött szerzőknek most majd hirtelen lisztre se lesz elegendő vagyonuk, hogy lepénykenyeret süssenek maguknak egy kis tűz mellett.