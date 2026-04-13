„Boldog vagyok, hogy megbukott ez a mocskos, korrupt Orbán-rendszer. Most mindjárt hajnali 4 óra van, én éjfél körül értem haza. A szombat délutáni felvételemet 40 ezren nézik. Amikor hazaértem, Ági azt mondta, hogy alig néhány százan követték a tegnapi élő adást. Nyilván nem nézhettem az ATV meg a Hír TV adását, de ha valaki visszanézi a vasárnap esti élő adásomat, szerintem jobbak voltunk, mint bármelyik csatorna.

(...) A lényeg az, hogy én csak titokban reménykedtem abban, hogy meglesz a Tisza 2/3-a, és sikerülhet eltakarítani az összes, fideszes gecit, Sulyok Tamástól Polt Péterig. Na, ez megvan, de hogy hogyan tovább, azt nem tudom. Ami engem illet, 77 évesen semmire nem vágyom, nekem pont elég, ha végre kirúgják azt a Sulyok Tamást, akinek köztársasági elnökként volt pofája a náci apját filoszemitának nevezni, és végre eltakarodik Polt Péter, a legfőbb ügyész, én már jól fogom érezni magam.