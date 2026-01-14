„Rég kaptam ilyen jó reklámot” – NoÁr nem tette zsebre Hajdú Péter válaszát

Ahogy lapunk korábban megírta, Hajdú Péter műsorvezető kemény kritikával illette Hadházy Ákost, mondván, hogy „a zuglói képviselő végtelenül álszent, amikor más emberek ruháival és ékszereivel van elfoglalva”. Hajdú megjegyezte, hogy Hadházy az egész jelenlegi ciklusban mindössze kétszer szólalt fel az Országgyűlésben: egyszer az eskütételkor, egyszer pedig a mentelmi jogával kapcsolatos ügyben.

A Blikk értesülése szerint ezt követően újabb ellenzéki véleményvezér vette célba Hajdú Pétert a karórája miatt. Egy nappal azután, hogy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő bírálta a Frizbi atyját, Molnár Áron is videót készített, amelyben nem túl elegáns stílusban támadta a műsorvezetőt.