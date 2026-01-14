Ft
01. 14.
szerda
molnár áron hadházy ákos hajdú péter fidesz ügy

„Rég kaptam ilyen jó reklámot” – NoÁr nem tette zsebre Hajdú Péter válaszát

2026. január 14. 07:26

Hajdú Péter gúnyos hangvételben reagált Hadházy Ákos és Molnár Áron kritikáira a karórája ügyében.

2026. január 14. 07:26
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Hajdú Péter műsorvezető kemény kritikával illette Hadházy Ákost, mondván, hogy „a zuglói képviselő végtelenül álszent, amikor más emberek ruháival és ékszereivel van elfoglalva”. Hajdú megjegyezte, hogy Hadházy az egész jelenlegi ciklusban mindössze kétszer szólalt fel az Országgyűlésben: egyszer az eskütételkor, egyszer pedig a mentelmi jogával kapcsolatos ügyben.

A Blikk értesülése szerint ezt követően újabb ellenzéki véleményvezér vette célba Hajdú Pétert a karórája miatt. Egy nappal azután, hogy Hadházy Ákos országgyűlési képviselő bírálta a Frizbi atyját, Molnár Áron is videót készített, amelyben nem túl elegáns stílusban támadta a műsorvezetőt.

Hajdú Péter mindezt nem hagyta szó nélkül, és nyilvánosan reagált a vádakra.

A műsorvezető Molnár Áron állításaira is reagált, aki szerint a médiasztár közpénzből engedhet meg magának luxusórákat. Hajdú Péter ezzel szemben hangsúlyozta, hogy már jóval a Fidesz regnálása előtt, a szocialisták vezette kormány idején is sikeres televíziós volt, akinek műsorai több csatornán is kiemelkedő nézettséget értek el.

„Óriási ez a sztori: magamon hagyom az órámat, és utána az egész ország erről beszél. Ráadásul egy országgyűlési képviselő figyeli meg és posztolja ki. Komolyan mondom, nagyobb publicitást kapott a részéről, mint például a zuglói parkolási mutyi, amellyel országgyűlési képviselőként azért illett volna foglalkoznia. Természetesen láttam az általam igen nagyra becsült RTL-es sztár, Molnár Áron videóját is. Követem őt, imádom a tartalmait, és neki is csak köszönettel tartozom a „reklámért”, hogy végre ekkora nyilvánosságot kapott ez az ügy – mondta a Blikknek a Frizbi műsorvezetője. – Csak a saját platformjaimon több mint egymillióan nézték meg a választ, amit Hadházy Ákosnak küldtem. Amikor megláttam Molnár Áron videóját, azt hittem, azért szólít meg, mert mellém áll abban, hogy számon kérem Hadházy képviselőt, aki az elmúlt két évben egy hangot sem mondott Zuglóért a parlamentben. De kiderült, hogy neki is az órám eltűnése csípődött be, aminek nagyon örülök, mert ekkora reklámot régen kapott a Frizbi” – írta Hajdú Péter.

Nyitókép forrása: A Frizbi TV YouTube-oldala

***

belbuda
2026. január 14. 08:59
A jóllakott napközis Petike...😂😂😂
koron-kivuliek
2026. január 14. 08:45
Ez media hack volt a nezetsegert es bejott.. Direkt volt az oras trukk ezek meg raharaptak mint tyuk a takonyra. Hajdu Peter megkapta a reklamot koszoni szepen.
rasputin
2026. január 14. 08:18
Rodolforasputin 2026. január 14. 08:05 Ezek szerint megint igazam van, te proli. Mondom. Hazudsz.
gullwing
2026. január 14. 08:14
Amit ezek a tiszaszarok tesznek az kontraproduktív... Da amilyen ostobák fel sem fogják...
