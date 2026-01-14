„Rég kaptam ilyen jó reklámot” – NoÁr nem tette zsebre Hajdú Péter válaszát

„Óriási ez a sztori: magamon hagyom az órámat, és utána az egész ország erről beszél. Ráadásul egy országgyűlési képviselő figyeli meg és posztolja ki. Komolyan mondom, nagyobb publicitást kapott a részéről, mint például a zuglói parkolási mutyi, amellyel országgyűlési képviselőként azért illett volna foglalkoznia. Természetesen láttam az általam igen nagyra becsült RTL-es sztár, Molnár Áron videóját is. Követem őt, imádom a tartalmait, és neki is csak köszönettel tartozom a „reklámért”, hogy végre ekkora nyilvánosságot kapott ez az ügy – mondta a Blikknek a Frizbi műsorvezetője. – Csak a saját platformjaimon több mint egymillióan nézték meg a választ, amit Hadházy Ákosnak küldtem. Amikor megláttam Molnár Áron videóját, azt hittem, azért szólít meg, mert mellém áll abban, hogy számon kérem Hadházy képviselőt, aki az elmúlt két évben egy hangot sem mondott Zuglóért a parlamentben. De kiderült, hogy neki is az órám eltűnése csípődött be, aminek nagyon örülök, mert ekkora reklámot régen kapott a Frizbi” – írta Hajdú Péter.
Nyitókép forrása: A Frizbi TV YouTube-oldala
***