Emberére akadt Hadházy Ákos: Hajdú Péter nem hagyta annyiban a képviselő legutóbbi vagdalkozását (VIDEÓ)

Hajdú Péter reagált arra, hogy – szokása szerint – Hadházy Ákos ismét azzal foglalkozott, milyen órát viselt a műsorvezető a Bohár Dániellel készített Frizbi-interjú során. Hajdú szerint egy országgyűlési képviselőnek nem ez a dolga, hiszen – ellentétben vele – Hadházy valóban közpénzből, képviselői fizetésből él. Emlékeztetett rá, hogy a szekszárdi kötődésű Hadházy Ákost Zuglóban választották meg országgyűlési képviselőnek, ennek ellenére a 2022 óta tartó ciklusban nem szólalt fel egy alkalommal sem a zuglóiak érdekében a parlamentben.

A műsorvezető kigyűjtötte, Hadházy az egész jelenlegi ciklusban mindössze kétszer szólalt fel az Országgyűlésben: egyszer az eskütételkor, egyszer pedig a mentelmi jogával kapcsolatos ügyben. Összehasonlításképpen Hajdú példaként említette a szintén ellenzéki Arató Gergelyt (DK), aki ugyanebben a ciklusban 217, valamint a kormánypárti Rétvári Bencét, aki 829 alkalommal szólalt fel a Parlamentben.