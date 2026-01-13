Emberére akadt Hadházy Ákos: Hajdú Péter nem hagyta annyiban a képviselő legutóbbi vagdalkozását (VIDEÓ)

Teljes kudarcba fulladt Hadházy Ákos tüntetése – Pócs János is feltűnt a helyszínen (VIDEÓ)
Az intenzív havazás és az alacsony érdeklődés miatt a hídfoglalás végül elmaradt, de egy időre így is forgalmi fennakadást okoztak.
A műsorvezető szerint a zuglói képviselő végtelenül álszent, amikor más emberek ruháival és ékszereivel van elfoglalva.
Hajdú Péter reagált arra, hogy – szokása szerint – Hadházy Ákos ismét azzal foglalkozott, milyen órát viselt a műsorvezető a Bohár Dániellel készített Frizbi-interjú során. Hajdú szerint egy országgyűlési képviselőnek nem ez a dolga, hiszen – ellentétben vele – Hadházy valóban közpénzből, képviselői fizetésből él. Emlékeztetett rá, hogy a szekszárdi kötődésű Hadházy Ákost Zuglóban választották meg országgyűlési képviselőnek, ennek ellenére a 2022 óta tartó ciklusban nem szólalt fel egy alkalommal sem a zuglóiak érdekében a parlamentben.
A műsorvezető kigyűjtötte, Hadházy az egész jelenlegi ciklusban mindössze kétszer szólalt fel az Országgyűlésben: egyszer az eskütételkor, egyszer pedig a mentelmi jogával kapcsolatos ügyben. Összehasonlításképpen Hajdú példaként említette a szintén ellenzéki Arató Gergelyt (DK), aki ugyanebben a ciklusban 217, valamint a kormánypárti Rétvári Bencét, aki 829 alkalommal szólalt fel a Parlamentben.
Hajdú hangsúlyozta: mindezek ellenére Hadházy Ákos országgyűlési képviselőként többmillió forintos fizetést kap, miközben szerinte gyakorlatilag nem képviseli azokat, akik megválasztották.
A műsorvezető emellett Hadházy kétszínűségére is felhívta a figyelmet. Szerinte a politikus csupán azt a látszatot kelti, hogy nincs pénze és szerényen él, holott a képviselői munka mellett egy jól menő szekszárdi vállalkozása is van, amelynek nettó árbevétele 2024-ben 140 millió forint körüli összeg volt. „De én nem vagyok irigy, és nagyon örülök, ha vannak ebben az országban sikeres vállalkozók” – fogalmazott Hajdú.
Majd hozzátette, hogy Hadházy a megkeresett pénzét nem ruhára vagy órára költötte, hanem egy bécsi lakásra. „Amivel szintén nincs semmi probléma. Arra költi a pénzét, amire akarja. De ne játssza már meg a szent embert, ne listázza már ismert emberek ruhatárát, mert nem ez a dolga. Törődjön és foglalkozzon a zuglóiakkal, mert ők választották meg. Zugló sokkal többet érdemel” – üzente Hajdú Péter.
Nyitókép forrása: Hajdú Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az intenzív havazás és az alacsony érdeklődés miatt a hídfoglalás végül elmaradt, de egy időre így is forgalmi fennakadást okoztak.
***