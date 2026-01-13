Ft
hadházy ákos hajdú péter országgyűlés zugló

Emberére akadt Hadházy Ákos: Hajdú Péter nem hagyta annyiban a képviselő legutóbbi vagdalkozását (VIDEÓ)

2026. január 13. 06:24

A műsorvezető szerint a zuglói képviselő végtelenül álszent, amikor más emberek ruháival és ékszereivel van elfoglalva.

2026. január 13. 06:24
null

Hajdú Péter reagált arra, hogy – szokása szerint – Hadházy Ákos ismét azzal foglalkozott, milyen órát viselt a műsorvezető a Bohár Dániellel készített Frizbi-interjú során. Hajdú szerint egy országgyűlési képviselőnek nem ez a dolga, hiszen – ellentétben vele – Hadházy valóban közpénzből, képviselői fizetésből él. Emlékeztetett rá, hogy a szekszárdi kötődésű Hadházy Ákost Zuglóban választották meg országgyűlési képviselőnek, ennek ellenére a 2022 óta tartó ciklusban nem szólalt fel egy alkalommal sem a zuglóiak érdekében a parlamentben.

A műsorvezető kigyűjtötte, Hadházy az egész jelenlegi ciklusban mindössze kétszer szólalt fel az Országgyűlésben: egyszer az eskütételkor, egyszer pedig a mentelmi jogával kapcsolatos ügyben. Összehasonlításképpen Hajdú példaként említette a szintén ellenzéki Arató Gergelyt (DK), aki ugyanebben a ciklusban 217, valamint a kormánypárti Rétvári Bencét, aki 829 alkalommal szólalt fel a Parlamentben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Hajdú hangsúlyozta: mindezek ellenére Hadházy Ákos országgyűlési képviselőként többmillió forintos fizetést kap, miközben szerinte gyakorlatilag nem képviseli azokat, akik megválasztották. 

A műsorvezető emellett Hadházy kétszínűségére is felhívta a figyelmet. Szerinte a politikus csupán azt a látszatot kelti, hogy nincs pénze és szerényen él, holott a képviselői munka mellett egy jól menő szekszárdi vállalkozása is van, amelynek nettó árbevétele 2024-ben 140 millió forint körüli összeg volt. „De én nem vagyok irigy, és nagyon örülök, ha vannak ebben az országban sikeres vállalkozók” – fogalmazott Hajdú.

Majd hozzátette, hogy Hadházy a megkeresett pénzét nem ruhára vagy órára költötte, hanem egy bécsi lakásra. „Amivel szintén nincs semmi probléma. Arra költi a pénzét, amire akarja. De ne játssza már meg a szent embert, ne listázza már ismert emberek ruhatárát, mert nem ez a dolga. Törődjön és foglalkozzon a zuglóiakkal, mert ők választották meg. Zugló sokkal többet érdemel” – üzente Hajdú Péter.

@hajdu.peter.official Ütött az óra☝🏻😅 #valasz #hadhazyakos ♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

Nyitókép forrása: Hajdú Péter Facebook-oldala

Halder_1899
•••
2026. január 13. 10:05 Szerkesztve
nyolcadikutasagyozo "Szemét hadházy költségvetési csalásért elitélték.Ja nem is .az a fidSS hajdú volt." Látod ezért is buktok mindig és mindig 2010 óta a választásokon. Nem fogod fel most sem, ez nem Hajdúról szól. Az, hogy ő mennyire Fideszes azt meg hagyjuk. Senki sem őt védi, hogy ő így tiszta, meg úgy tiszta. De Hadházy Ákos betámadta őt, hogy milyen órát visel meg egyéb, na itt van a gond. EZZEL. Tök mindegy kit támad be az a patkány, ha az illető nem közpénzből él akkor kuss, nem rá tartozik, MEGÉRTED ? Holnap kirak egy képet, hogy az utcán valaki ilyen órát viselt, hogyan és miből ? NEM RÁ TARTOZIK ! Ehhez jön hozzá, amit Hajdú jól és elegánsan ki is használt, hogy Hadházy viszont közpénzből él, de nem csinálja azt amiért megválasztották, és van nem kis pénze, de mégis azt közli a híveivel, hogy nincs, sőt akadozás is volt rá. Tehát beszól olyannak aki nem közpénzes, - mint ő igen, - így nincs hozzá köze mit visel, és pont ő, akinek vaj van a fején, ez a gond.
Válasz erre
1
0
Sanyikám
2026. január 13. 10:02
Nice one! 👌👍😁
Válasz erre
0
0
tibeti
2026. január 13. 09:59
Ezt a senkit egy lámpavasHOZ! kellene kötözni közszemlére. Mint amilyen régen a szégyenketrec volt a város főterén. Tábla felette: nem tilos leköpni!
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 13. 09:40 Szerkesztve
Szemét hadházy költségvetési csalásért elitélték.Ja nem is .az a fidSS hajdú volt.😁😁😁👍👍 schadl ügye hogy alakuk mandi?Persze izgatottak vagyunk Hadházy miatt is ,de azért a több tízezer embert megkárosító, mocskos fideszes sorsa némi figyelmet érdemelne.😁😁😁😁😁👍👍Völnert ne is említsük őt lassan kitüntetik.😁😁😁😁👍👍👍
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!