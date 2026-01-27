„Nem akarok politizálni” – Itt van Magyar Péter első és egyben legnagyobb hazugsága (VIDEÓ)

„Nem akarok politizálni” – mondta még 2024. februárjában Gulyás Mártonnak Magyar Péter. Miért is idézzük ezt fel? A Mandiner a választásokig hátralévő időszakban, azaz pontosan 75 napban 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb lódításait.

Emlékezetes volt, hogy 2024. februárjában a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Nem akarok politizálni – mondta akkor Magyar.