„Nem akarok politizálni” – Itt van Magyar Péter első és egyben legnagyobb hazugsága (VIDEÓ)

A Partizán-interjútól a kamujegyzőkönyvig – listába szedték Magyar Péter eddigi legdurvább lódításait
Nem a Rogán Antalnak tulajdonított kamujegyzőkönyv volt az első eset, hogy Magyar Péter ilyen eszközhöz nyúlt.
Magyar Péter még 2024. februárjában azt ígérte, nem akar politizálni. Magyar később mégis politikus lett. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait.
„Nem akarok politizálni” – mondta még 2024. februárjában Gulyás Mártonnak Magyar Péter. Miért is idézzük ezt fel? A Mandiner a választásokig hátralévő időszakban, azaz pontosan 75 napban 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb lódításait.
Emlékezetes volt, hogy 2024. februárjában a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Nem akarok politizálni – mondta akkor Magyar.
Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.
A baloldali média azóta sem kérdezte meg Magyartól, hogy miért, vagy még inkább kinek, kiknek a hatására változtatott 180 fokban a véleményén.
