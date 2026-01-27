Ft
magyar péter gulyás márton Magyar Péter hazugságai hazugság

„Nem akarok politizálni” – Itt van Magyar Péter első és egyben legnagyobb hazugsága (VIDEÓ)

2026. január 27. 07:00

Magyar Péter még 2024. februárjában azt ígérte, nem akar politizálni. Magyar később mégis politikus lett. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait.

2026. január 27. 07:00
null
Kovács András
Kovács András

„Nem akarok politizálni” – mondta még 2024. februárjában Gulyás Mártonnak Magyar Péter. Miért is idézzük ezt fel? A Mandiner a választásokig hátralévő időszakban, azaz pontosan 75 napban 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb lódításait. 

Magyar
Magyar Péter már 2024. februárjában is egy nagyot hazudott

Magyar csúnyán átvert mindenkit

Emlékezetes volt, hogy 2024. februárjában a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Nem akarok politizálni – mondta akkor Magyar. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

A baloldali média azóta sem kérdezte meg Magyartól, hogy miért, vagy még inkább kinek, kiknek a hatására változtatott 180 fokban a véleményén. 

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

soma100
2026. január 27. 07:48
Hasztalan próbálkozás. A messiás hívei ezeket vagy meg sem nézik, vagy azt mondják , hogy AI. Bizonytalanok nem nagyon vannak, csak legfeljebb nem mondják el a gondolataikat. Závecz azt mutatta ki, hogy a Tiszának 400 ezerrel több támogatója van , mint a Fidesznek. Valahogy nem stimmelnek a számok. 2022-ben 3 millió 57 ezer szavazattal nyert a Fidesz. Ha ezt vesszük alapul, akkor 3 millió 400 ezer a Tisza, MH 350 ezer ,a DK kb 200 ezer a többi apró párt 100 ezer MKKP 250 ezer és általában 1,8-2 millió aki nem ment el szavazni. Ez több, mint 9,2 millió ember. Ezt megmagyarázná Závecz!?
Ergit
•••
2026. január 27. 07:23 Szerkesztve
Nagyon jó plakáttéma!!! Minden plakátra 5 hazugságot kiírni, az 15 féle plakát!! Még gombócból is sok!!!
totumfaktum-2
2026. január 27. 07:17
A "hazudikatévé" néniknek kell bemutatni. Kicsit fejlesztené az aranyhal memóriájukat. Az is figyelemreméltó hány embert rá tudtak venni ezek a manipulátorok, hogy nyilvánosan lejárassák magukat.
you-brought-2-too-many
2026. január 27. 07:08
Közösségi médiában ès a tèvèben nyomni. A bizonytalan szavazók felè jól jöhet.
