Készül Magyarország következő autópályája – folytatódik az M44-es építése

Magyarország 2025-ben is rálép a gázra: mutatjuk, hogyan!
Egy régi álom válhat valóra: az ország egyik legszegényebb régiójának számító Viharsarok több évtizedes elszigeteltség után végre bekapcsolódhat a hazai gyorsforgalmi hálózatba.
Nem állnak a fejlesztések a Dél-Alföldön.
Tavasszal kezdődik az M44-es gyorsforgalmi út kunszentmártoni csomópontjának építése. A projekt keretében új fel- és lehajtóágakat, valamint a hozzájuk tartozó lassító- és gyorsítósávokat alakítanak ki. Ezek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd az M44-eshez, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva – számolt be róla a Világgazdaság.
A munkaterület átadása-átvétele már lezajlott, a kivitelezési szerződés szerint a csomópont befejezése és a forgalomnak történő teljes átadása legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható.
Az M44-es Kecskemét és Békéscsaba közötti teljes szakasza tavaly áprilisban nyitotta meg kapuit, ezzel jelentősen javítva a dél-alföldi régió közlekedési kapcsolatait.
A főútvonal átadása óta sem álltak le a kapcsolódó fejlesztések: jelenleg is zajlik az M5-ös autópálya és az M44-es csomópontjának építése. Emellett friss hírek érkeztek az M44-es további folytatásáról is. Kónya István megyei tanácsnok nemrégiben ismertette a Békéscsaba és az országhatár (Nagyszalonta felé) közötti szakasz tervismertetőjét. A legfontosabb elemek a következők:
Doboz előtt új Kettős-Körös híd épül, az út pedig északról kerüli majd el a települést.
Az M44-es eddig elkészült szakaszai már most érezhetően javították a régió elérhetőségét és gazdasági potenciálját.
A határig tartó folytatással teljessé válna a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen ága, közvetlen kapcsolatot teremtve a romániai határátkelők felé.
Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd
