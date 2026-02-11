Készül Magyarország következő autópályája – folytatódik az M44-es építése

Tavasszal kezdődik az M44-es gyorsforgalmi út kunszentmártoni csomópontjának építése. A projekt keretében új fel- és lehajtóágakat, valamint a hozzájuk tartozó lassító- és gyorsítósávokat alakítanak ki. Ezek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd az M44-eshez, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva – számolt be róla a Világgazdaság.

A munkaterület átadása-átvétele már lezajlott, a kivitelezési szerződés szerint a csomópont befejezése és a forgalomnak történő teljes átadása legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható.