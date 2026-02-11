Ft
m44 magyarország autópálya

Készül Magyarország következő autópályája – folytatódik az M44-es építése

2026. február 11. 07:35

Nem állnak a fejlesztések a Dél-Alföldön.

2026. február 11. 07:35
null

Tavasszal kezdődik az M44-es gyorsforgalmi út kunszentmártoni csomópontjának építése. A projekt keretében új fel- és lehajtóágakat, valamint a hozzájuk tartozó lassító- és gyorsítósávokat alakítanak ki. Ezek négy csomóponti ágon keresztül csatlakoznak majd az M44-eshez, mindkét oldalon körforgalmakba torkollva – számolt be róla a Világgazdaság.

A munkaterület átadása-átvétele már lezajlott, a kivitelezési szerződés szerint a csomópont befejezése és a forgalomnak történő teljes átadása legkésőbb 2027. augusztus 31-ig várható.

Az M44-es Kecskemét és Békéscsaba közötti teljes szakasza tavaly áprilisban nyitotta meg kapuit, ezzel jelentősen javítva a dél-alföldi régió közlekedési kapcsolatait.

A főútvonal átadása óta sem álltak le a kapcsolódó fejlesztések: jelenleg is zajlik az M5-ös autópálya és az M44-es csomópontjának építése. Emellett friss hírek érkeztek az M44-es további folytatásáról is. Kónya István megyei tanácsnok nemrégiben ismertette a Békéscsaba és az országhatár (Nagyszalonta felé) közötti szakasz tervismertetőjét. A legfontosabb elemek a következők:

Doboz előtt új Kettős-Körös híd épül, az út pedig északról kerüli majd el a települést.

  • Sarkad és Sarkadkeresztúr között különszintű csomópont létesül, miközben a 4219-es utat teljes egészében felújítják.
  • Méhkerék előtt új pihenőhely jön létre.
  • Méhkerék és Újszalonta között szintén különszintű csomópontot alakítanak ki.
  • A Méhkerék és Újszalonta közötti 42153-as út teljes felújítása, valamint az Újszalonta és Mezőgyán közötti összekötő út tervezése is folyamatban van.

Az M44-es eddig elkészült szakaszai már most érezhetően javították a régió elérhetőségét és gazdasági potenciálját.

A határig tartó folytatással teljessé válna a kelet-magyarországi gyorsforgalmi hálózat ezen ága, közvetlen kapcsolatot teremtve a romániai határátkelők felé.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

***

 

