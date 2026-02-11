Újra áll a bál Szlovákiában az Ukrajnának átadott fegyverek miatt

Rastislav Remeta ügyész szerint az S-300-as légvédelmi rendszert 1989 óta nem modernizálták a NATO-előírások szerint, nem rendelkezett saját gépek elleni védelemmel, és mindössze 48 rakétája volt, amelyek szavatossága 2016-ban lejárt. A MiG-29-esek közül háromnak nem volt motorja, a többi pedig folyamatos karbantartásra szorult, amit kizárólag orosz szakemberek tudtak elvégezni, ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése után biztonsági okokból már nem jöhetett szóba.

Remeta azt is hangsúlyozta, hogy a gépek 2019 óta fegyverzet nélkül repültek, mert a rakéták élettartama lejárt, 2021-től pedig Szlovákia már csak egyetlen gépet tudott kiállítani a NATO-légtérvédelemhez. Állítása szerint az átadott eszközöket Szlovákia nem használta, fenntartásuk viszont évente több tízmillió euróba került. A vita közben előkerült az is, hogy Szlovákia nem ingyen adta át a haditechnikát,

Ukrajnaa ugyan nem fizetett érte, de az Európai Unió az Európai Békekeretből több mint 211 millió eurós kompenzációt nyújtott, ami az eszközök eredeti értékének közel a felét tette ki.

Az ügyészségi döntés nyomán felmentették Jaroslav Nadot, a Heger-kormány védelmi miniszterét is. Nado szerint a korábbi kabinet jogszerűen, gazdaságosan és helyesen járt el Ukrajna megsegítésében, a hazaárulás vádját pedig visszautasította, és politikai támadásról beszélt. Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy az igazságszolgáltatás politikai szerepet vállalt, miközben az átadott fegyverek gyengítették Szlovákia védelmi képességeit.

