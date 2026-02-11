Újra áll a bál Szlovákiában az Ukrajnának átadott fegyverek miatt

Tíz halott egy kanadai iskolai lövöldözésben – a gyanúsítottat holtan találták
A hatóságok két további holttestet találtak egy közeli lakóingatlanban.
A kormánykoalíció szerint az ügyészség tévedett, az ellenzék viszont jogszerűnek és indokoltnak tartja az Ukrajnának nyújtott támogatást.
Újra fellángolt a vita Szlovákiában az Ukrajnának átadott fegyverek körül, miután a védelmi minisztérium jelezte, hogy fellebbez a pozsonyi kerületi ügyészség döntése ellen, amely megszüntette az eljárást a MiG-29-es vadászgépek és az S-300-as légvédelmi rendszer átadásának ügyében. A kormánykoalíció szerint az ügyészség tévedett, az ellenzék viszont jogszerűnek és indokoltnak tartja az Ukrajnának nyújtott támogatást – írta meg a Portfolio.
A védelmi tárca államtitkára bejelentette, hogy kezdeményezik az ügyészségi döntés felülvizsgálatát. Igor Melicher azt mondta, az indoklás ellentmondásos, és veszélyes üzenetet sugall, miszerint politikai kapcsolatokkal bármit meg lehet tenni következmények nélkül.
A Robert Fico vezette kormányoldal azt állítja, hogy az Ukrajnának 2023-ban, a Heger-kormány idején átadott fegyverek egy része még hadrendben volt, vagy legalábbis értékesíthető lehetett. Robert Kalinák védelmi miniszter és Tibor Gaspar parlamenti alelnök szerint még a működésképtelen MiG vadászgépek is komoly pénzbeli értéket képviseltek. Tibor Gaspar érvelése szerint más országok ma is használják ezt a típust, ezért az államnak meg kellett volna próbálnia az eladást.
Az ügyészség ezzel szemben azt rögzítette, hogy a haditechnika állapota katasztrofális volt, és a fenntartása aránytalan terhet jelentett.
Rastislav Remeta ügyész szerint az S-300-as légvédelmi rendszert 1989 óta nem modernizálták a NATO-előírások szerint, nem rendelkezett saját gépek elleni védelemmel, és mindössze 48 rakétája volt, amelyek szavatossága 2016-ban lejárt. A MiG-29-esek közül háromnak nem volt motorja, a többi pedig folyamatos karbantartásra szorult, amit kizárólag orosz szakemberek tudtak elvégezni, ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése után biztonsági okokból már nem jöhetett szóba.
Remeta azt is hangsúlyozta, hogy a gépek 2019 óta fegyverzet nélkül repültek, mert a rakéták élettartama lejárt, 2021-től pedig Szlovákia már csak egyetlen gépet tudott kiállítani a NATO-légtérvédelemhez. Állítása szerint az átadott eszközöket Szlovákia nem használta, fenntartásuk viszont évente több tízmillió euróba került. A vita közben előkerült az is, hogy Szlovákia nem ingyen adta át a haditechnikát,
Ukrajnaa ugyan nem fizetett érte, de az Európai Unió az Európai Békekeretből több mint 211 millió eurós kompenzációt nyújtott, ami az eszközök eredeti értékének közel a felét tette ki.
Az ügyészségi döntés nyomán felmentették Jaroslav Nadot, a Heger-kormány védelmi miniszterét is. Nado szerint a korábbi kabinet jogszerűen, gazdaságosan és helyesen járt el Ukrajna megsegítésében, a hazaárulás vádját pedig visszautasította, és politikai támadásról beszélt. Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy az igazságszolgáltatás politikai szerepet vállalt, miközben az átadott fegyverek gyengítették Szlovákia védelmi képességeit.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
***
