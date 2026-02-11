Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány robert fico szlovákia támogatás orosz-ukrán háború légvédelmi rendszer

Újra áll a bál Szlovákiában az Ukrajnának átadott fegyverek miatt

2026. február 11. 07:56

A kormánykoalíció szerint az ügyészség tévedett, az ellenzék viszont jogszerűnek és indokoltnak tartja az Ukrajnának nyújtott támogatást.

2026. február 11. 07:56
null

Újra fellángolt a vita Szlovákiában az Ukrajnának átadott fegyverek körül, miután a védelmi minisztérium jelezte, hogy fellebbez a pozsonyi kerületi ügyészség döntése ellen, amely megszüntette az eljárást a MiG-29-es vadászgépek és az S-300-as légvédelmi rendszer átadásának ügyében. A kormánykoalíció szerint az ügyészség tévedett, az ellenzék viszont jogszerűnek és indokoltnak tartja az Ukrajnának nyújtott támogatást – írta meg a Portfolio.

A védelmi tárca államtitkára bejelentette, hogy kezdeményezik az ügyészségi döntés felülvizsgálatát. Igor Melicher azt mondta, az indoklás ellentmondásos, és veszélyes üzenetet sugall, miszerint politikai kapcsolatokkal bármit meg lehet tenni következmények nélkül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A Robert Fico vezette kormányoldal azt állítja, hogy az Ukrajnának 2023-ban, a Heger-kormány idején átadott fegyverek egy része még hadrendben volt, vagy legalábbis értékesíthető lehetett. Robert Kalinák védelmi miniszter és Tibor Gaspar parlamenti alelnök szerint még a működésképtelen MiG vadászgépek is komoly pénzbeli értéket képviseltek. Tibor Gaspar érvelése szerint más országok ma is használják ezt a típust, ezért az államnak meg kellett volna próbálnia az eladást.

Az ügyészség ezzel szemben azt rögzítette, hogy a haditechnika állapota katasztrofális volt, és a fenntartása aránytalan terhet jelentett.

Rastislav Remeta ügyész szerint az S-300-as légvédelmi rendszert 1989 óta nem modernizálták a NATO-előírások szerint, nem rendelkezett saját gépek elleni védelemmel, és mindössze 48 rakétája volt, amelyek szavatossága 2016-ban lejárt. A MiG-29-esek közül háromnak nem volt motorja, a többi pedig folyamatos karbantartásra szorult, amit kizárólag orosz szakemberek tudtak elvégezni, ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése után biztonsági okokból már nem jöhetett szóba.

Remeta azt is hangsúlyozta, hogy a gépek 2019 óta fegyverzet nélkül repültek, mert a rakéták élettartama lejárt, 2021-től pedig Szlovákia már csak egyetlen gépet tudott kiállítani a NATO-légtérvédelemhez. Állítása szerint az átadott eszközöket Szlovákia nem használta, fenntartásuk viszont évente több tízmillió euróba került. A vita közben előkerült az is, hogy Szlovákia nem ingyen adta át a haditechnikát,

 Ukrajnaa ugyan nem fizetett érte, de az Európai Unió az Európai Békekeretből több mint 211 millió eurós kompenzációt nyújtott, ami az eszközök eredeti értékének közel a felét tette ki.

Az ügyészségi döntés nyomán felmentették Jaroslav Nadot, a Heger-kormány védelmi miniszterét is. Nado szerint a korábbi kabinet jogszerűen, gazdaságosan és helyesen járt el Ukrajna megsegítésében, a hazaárulás vádját pedig visszautasította, és politikai támadásról beszélt. Robert Fico miniszterelnök ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy az igazságszolgáltatás politikai szerepet vállalt, miközben az átadott fegyverek gyengítették Szlovákia védelmi képességeit. 

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. február 11. 09:48
" Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó Magyar Nemzet "
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. február 11. 09:45
höhö, a szovjet fegyverek győszni fognak ....
Válasz erre
0
0
barni-a-hegyrol
2026. február 11. 09:39
A szlovák-, meg úgy általában valamennyi szomszédos légierő állapota nagyjából pontosan ismert azok előtt, akiket foglalkoztata katonai repülés. Szóval a cikk állításai őket nem érték váratlanul. A hurráoptimista laikusokat viszont annál inkább. Legalább fél órán át röhögtem a legutóbb is, amikor valami ukrofil hülye a HVG kommentfalán dühöngött és magyarázta a többi szektásnak, hogy az Orbán-kormány eltávolítására az ellenzéknek bizony be kellene hívni a kis-antant (sic!) csapatokat! Komolyan állítom, hogy ezek már nem szimplán ostobák, hanem pszichiátriai esetek!
Válasz erre
2
0
borsos-2
2026. február 11. 08:52
Az összes keleti ország úgy szabadult meg a lepukkant hadiipari szemetétől, hogy odavitték az ukiknak, hogy a nácinak jó lesz megdögleni benne. Utána meg benyújtották a számlát az EU felé. Mindenki keresni akart egy kis extrát, veszélyes hulladékként megsemmisíteni egy vagyon lett volna.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!