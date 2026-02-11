Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiarendszer elektromos hálózat ukrenergo európai beruházási bank orosz-ukrán háború ukrajna

Megvan a terv: így védenék Ukrajna elektromos hálózatát, de van egy bökkenő

2026. február 11. 07:06

Kijevnek se ideje, se pénze nincs bunkerépítésre.

2026. február 11. 07:06
null

Ukrajna az orosz támadások miatt hosszú távú védelmi intézkedésekbe kezdett az energiarendszer kritikus elemeinek védelmében: a legfontosabb transzformátorállomásokat fokozatosan betonbunkerekbe, föld alatti, megerősített védművekbe költözteti. Az Ukrenergo állami hálózatüzemeltető vezérigazgatója, Vitalij Zajcsenko a Kyiv Independentnek adott interjúban megerősítette, hogy egy transzformátorállomást már sikerült betonbunkerbe helyezni, egy másik építése pedig jelenleg is zajlik.

A cél az, hogy az orosz erők ne tudják továbbra is hatékonyan célba venni és megsemmisíteni ezeket a létesítményeket, amelyek nélkülözhetetlenek az áram eljuttatásához a nyugati erőművekből a központi, déli és keleti régiók felé.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A projekt azonban rendkívül drága és időigényes: Egyetlen ilyen védett állomás kiépítése több tízmillió dollárba kerül. Az egész hálózat – közel száz kulcsfontosságú alállomás – védelmének kiépítése évekig tarthat. 

Olekszandr Harcsenko, a kijevi Energiaipari Kutatóközpont vezetője szerint ez „a jövőbeli energiabiztonság és ellenálló képesség egyik legfontosabb eleme lehet”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy eurómilliókat és hosszú időt igényel. Az Ukrenergo 2023 óta folyamatosan építi a fizikai védelmet. Tavaly év végéig a transzformátorok több mint felét ellátták betonpajzsokkal (kb. 300 millió dollár értékben), a fennmaradó munkálatokat pedig 2026 nyarára tervezik befejezni. A föld alatti bunkerbe helyezés azonban ennél jóval komolyabb, hosszú távú lépés.

Mivel Ukrajna egyedül nem tudja finanszírozni a teljes projektet, külső támogatást keresnek.

Terveik szerint az adósságstruktúra átalakítása után az Európai Beruházási Bankhoz (EIB) fordulnak, amely jelezte, hogy vizsgálja az ukrajnai energetikai védelem támogatásának lehetőségeit – konkrét megállapodás azonban egyelőre nincs.

Látható, hogy a betonbunkerek jelentősen növelhetik az energiarendszer túlélési esélyeit az orosz rakéta- és dróntámadásokkal szemben, ez azonban nem egy gyors megoldás a jelenlegi energiaválságra, hanem inkább egy nagyon költséges, évekig tartó erődítmény-építési program, amely nemzetközi segítség nélkül aligha valósítható meg teljes mértékben.

Nyitókép forrása: Sergey Bobok / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vapepe
2026. február 11. 09:54
A GPS, meg a mai rakétatechnika korában biztosan lehetetlen feladat egy bunkert felrobbantani. Gondolom a villámárvizekre is gondoltak.
Válasz erre
0
0
europész
2026. február 11. 09:54
Hitler maniaja is a bunkerezes volt.
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2026. február 11. 09:40
Most egy 20-100 ezer dolláros drón elég a megsemmisítéshez. Beépítik bunkerbe, na akkor, ha nem tudják olcsó siklóbombával megsemmisíteni, akkor drága rakétával kell. Kerüljön 1 millió dollárba a rakéta, de a kár is nagyobb lesz, mert akkor nem csak a trafót kell újraépíteni, hanem a bunkert is. Ugyanott lesznek. Ha van elég kapacitás, akkor ez így egy soha nem véget érő ciklus lehetne. Persze külföldi segélyből semmi sem drága, de egy bunker helyreállítása nem is két nap.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. február 11. 09:00
ezek szerint probléma megoldva, folytatódhat a háború még évtizedekig, semmi gond nincs fuckrajnában
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!