Megvan a terv: így védenék Ukrajna elektromos hálózatát, de van egy bökkenő

Mivel Ukrajna egyedül nem tudja finanszírozni a teljes projektet, külső támogatást keresnek.
Terveik szerint az adósságstruktúra átalakítása után az Európai Beruházási Bankhoz (EIB) fordulnak, amely jelezte, hogy vizsgálja az ukrajnai energetikai védelem támogatásának lehetőségeit – konkrét megállapodás azonban egyelőre nincs.
Látható, hogy a betonbunkerek jelentősen növelhetik az energiarendszer túlélési esélyeit az orosz rakéta- és dróntámadásokkal szemben, ez azonban nem egy gyors megoldás a jelenlegi energiaválságra, hanem inkább egy nagyon költséges, évekig tartó erődítmény-építési program, amely nemzetközi segítség nélkül aligha valósítható meg teljes mértékben.
Nyitókép forrása: Sergey Bobok / AFP