Megvan a terv: így védenék Ukrajna elektromos hálózatát, de van egy bökkenő

Ukrajna az orosz támadások miatt hosszú távú védelmi intézkedésekbe kezdett az energiarendszer kritikus elemeinek védelmében: a legfontosabb transzformátorállomásokat fokozatosan betonbunkerekbe, föld alatti, megerősített védművekbe költözteti. Az Ukrenergo állami hálózatüzemeltető vezérigazgatója, Vitalij Zajcsenko a Kyiv Independentnek adott interjúban megerősítette, hogy egy transzformátorállomást már sikerült betonbunkerbe helyezni, egy másik építése pedig jelenleg is zajlik.

A cél az, hogy az orosz erők ne tudják továbbra is hatékonyan célba venni és megsemmisíteni ezeket a létesítményeket, amelyek nélkülözhetetlenek az áram eljuttatásához a nyugati erőművekből a központi, déli és keleti régiók felé.