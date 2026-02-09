„Tizenhét-tizennyolc órás áramkimaradásokkal élünk együtt” – beszámoló a kárpátaljai helyzetről

Dobsai István elmondta, hogy hagyományosan Kárpátalja kedvezőbb helyzetben van, mint a frontközeli vagy nagy ipari régiók, mivel a térséget közvetlenül kevesebb infrastruktúra-találat érte, és a régió közelebb helyezkedik el az európai importkapcsolatokhoz.

„Országos hiány esetén a korlátozások itt is megjelennek, különösen akkor, amikor a nyugat-ukrajnai energiarendszer fontos elemei, például az Ivano-Frankivszk térségében működő erőművi és hálózati létesítmények sérülnek. Éppen ez történt a napokban, ugyanis a burstini hőerőművet érte támadás, amely eddig nagy szerepet töltött be Kárpátalja villamosenergia-ellátásában.

Így most 17-18 órás áramkimaradásokkal élünk együtt. 4-5 órás blokkokban tartanak az áramkimaradások és 1-2 órás blokkokban kapjuk vissza.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rövid időszakokban rendelkezésre álló áram nem elegendő ahhoz, hogy teljesen visszatöltsék azokat az akkumulátoros eszközöket, amelyek sok háztartásban a fűtési rendszerek működtetését biztosítják. A háztartásokon kívűl, különösen nehéz helyzetet teremt ez a kis és középvállalkozások számára a régióban” – számolt be a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági szervezetének elnökét.

Mi lesz most?