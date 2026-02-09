„Tizenhét-tizennyolc órás áramkimaradásokkal élünk együtt” – beszámoló a kárpátaljai helyzetről

Dobsa István elmondta: nagy kérdés, hogy sikerül-e normalizálni a helyzetet.
„Véleményem szerint a jelenlegi tél, valóban az egyik legnehezebb időszak az invázió kezdete óta, mivel a korábbi években sérült infrastruktúra egy része ismét támadások célpontjává vált, miközben a téli fogyasztás is magas, mivel a korábbiaknál jelentősen hidegebb az idei tél.
A következő hónapok alakulása nagyban függ attól, hogy sikerül-e helyreállítani a sérült hálózati elemeket, illetve milyen mértékű lesz az energiaimport.
Amennyiben a javítási munkák folytatódnak és a külső ellátás stabil marad, a tavasz közeledtével, a fűtési szezon végével, fokozatosan enyhülhetnek a lakossági korlátozások, de rövid távon továbbra is számítani kell időszakos áramszünetekre. Hisszük, reméljük, hogy normalizálódhat a helyzet, mintahogyan azt is, hogy végre eljöhet a várva várt béke” – mondta Dobsa István.
