orosz támadások energia orosz-ukrán háború kárpátalja kijev

„Tizenhét-tizennyolc órás áramkimaradásokkal élünk együtt” – beszámoló a kárpátaljai helyzetről

2026. február 09. 14:48

A mínuszok mellett az infrastuktúra elleni orosz támadások miatt akadozik az energiaellátás Ukrajnában. A kárpátaljai helyzetől kérdeztük Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági szervezetének elnökét.

2026. február 09. 14:48
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Ukrajnában nehezen indult az év, miután az orosz támadások és a rendkívül alacsony hőmérséklet kettőse energia problémákat okozott még Kijevben is. 

A Mandiner megkereste Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági szervezetének elnökét, aki lapunknak elmondta: Ukrajnában ugyan az energiarendszer működik, de jelentős kapacitáshiánnyal. 

„Az erőművek és a nagyfeszültségű alállomások elleni ismétlődő orosz támadások miatt több régióban ütemezett áramszünetek vannak, amelyek időszakosan a fűtési és vízellátási rendszereket is érintik, mivel ezek nagyrészt villamos energiával működnek. 

A lakosság jelentős része alternatív megoldásokra – generátorokra, akkumulátoros rendszerekre, egyedi fűtési megoldásokra, támaszkodik, különösen a téli hónapokban. 

A nagyvárosokban a legsúlyosabb a helyzet, Kijev, Harkov vagy Dnyipropetrovszk” – mondta Dobsai István. 

Hozzátette: a kijevi ismerősök egyre rosszabb helyzetről számolnak be. 

„Tegnap beszéltem egyik ismerősömmel, aki Kijevben dolgozik, de hetenként ingázik. A beszámolója szerint akadnak lakások, ahol 5 fok Celsius van, az emberek rétegesen felöltözve, több takaró alatt alszanak. Nagyon nehéz a helyzet” 

– mesélte. 

A kárpátaljai helyzet

Dobsai István elmondta, hogy hagyományosan Kárpátalja kedvezőbb helyzetben van, mint a frontközeli vagy nagy ipari régiók, mivel a térséget közvetlenül kevesebb infrastruktúra-találat érte, és a régió közelebb helyezkedik el az európai importkapcsolatokhoz. 

„Országos hiány esetén a korlátozások itt is megjelennek, különösen akkor, amikor a nyugat-ukrajnai energiarendszer fontos elemei, például az Ivano-Frankivszk térségében működő erőművi és hálózati létesítmények sérülnek. Éppen ez történt a napokban, ugyanis a burstini hőerőművet érte támadás, amely eddig nagy szerepet töltött be Kárpátalja villamosenergia-ellátásában.

Így most 17-18 órás áramkimaradásokkal élünk együtt. 4-5 órás blokkokban tartanak az áramkimaradások és 1-2 órás blokkokban kapjuk vissza. 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rövid időszakokban rendelkezésre álló áram nem elegendő ahhoz, hogy teljesen visszatöltsék azokat az akkumulátoros eszközöket, amelyek sok háztartásban a fűtési rendszerek működtetését biztosítják. A háztartásokon kívűl, különösen nehéz helyzetet teremt ez a kis és középvállalkozások számára a régióban” – számolt be a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági szervezetének elnökét. 

Mi lesz most?

Dobsa István elmondta: nagy kérdés, hogy sikerül-e normalizálni a helyzetet.

„Véleményem szerint a jelenlegi tél, valóban az egyik legnehezebb időszak az invázió kezdete óta, mivel a korábbi években sérült infrastruktúra egy része ismét támadások célpontjává vált, miközben a téli fogyasztás is magas, mivel a korábbiaknál jelentősen hidegebb az idei tél. 

A következő hónapok alakulása nagyban függ attól, hogy sikerül-e helyreállítani a sérült hálózati elemeket, illetve milyen mértékű lesz az energiaimport. 

Amennyiben a javítási munkák folytatódnak és a külső ellátás stabil marad, a tavasz közeledtével, a fűtési szezon végével, fokozatosan enyhülhetnek a lakossági korlátozások, de rövid távon továbbra is számítani kell időszakos áramszünetekre. Hisszük, reméljük, hogy normalizálódhat a helyzet, mintahogyan azt is, hogy végre eljöhet a várva várt béke” – mondta Dobsa István. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

tapir32
2026. február 09. 16:08
Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 09. 16:07
Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. február 09. 16:07 Szerkesztve
csalodtamafideszben 2026. február 09. 15:43 Vigyél nekik egy zsák konnektort, ennyit tehetsz az ügy érdekében. Villanyt meg ugyis a magyar kormány ad nekik a háború kezdete óta...DDD
Válasz erre
1
0
csalodtamafideszben
2026. február 09. 15:43
„Tizenhét-tizennyolc órás áramkimaradásokkal élünk együtt” Az semmi. Az igazi botrány az, hogy az ukrán teniszezőnő nem fogott kezet a magyarral. Emiatt picsogunk egy hete"
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!