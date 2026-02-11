Ukrajna egén már bizonyított: újabb szuperfegyvert villantott az orosz légierő (VIDEÓ)

Légi parádé: ilyen közelről még biztos nem látta az oroszok legfélelmetesebb vadászgépét (VIDEÓ)
Első alkalommal látogatott Kínába egy Szu-57-es.
A legújabb fejlesztésekkel ellátott ötödik generációs harcigépek léptek szolgálatba.
Az orosz állami védelmi konglomerátum, a Rosztech leányvállalata, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) nemrégiben bejelentette, hogy átadta az orosz védelmi minisztériumnak a Szu-57-es ötödik generációs vadászrepülőgépek újabb, jelentős darabszámú tételét – írta a Világgazdaság. A gépek teljes gyári tesztelési cikluson átestek, és a legújabb konfigurációban készültek el.
A fejlesztések érintették a fedélzeti elektronikát, a különböző rendszereket, valamint a fegyverzetet is – ezek frissítése révén a gyártó szerint a repülőgépek még sokoldalúbbak, erősebbek és hatékonyabbak lettek a korábbi változatoknál.
Szergej Csemezov, a Rosztech vezérigazgatója hangsúlyozta:
a gyártók nem pusztán a mennyiségi célokat teljesítik, hanem folyamatosan finomítják és fejlesztik a gépeket a megrendelő – azaz az orosz hadsereg – igényei, valamint a harctéri tapasztalatok alapján.
Mint fogalmazott, az új Szu-57-esek még erősebbek és veszélyesebbek lettek, miközben képesek hatékonyan működni korszerű légvédelmi rendszerek környezetében is. A vállalat közlése szerint a típus már bizonyította harctéri hatékonyságát az orosz-ukrán konfliktusban, ahol számos fontos célpontot semmisített meg.
Vagyim Badeha, az OAK vezérigazgatója hozzátette, hogy a Szu-57-es a maga kategóriájában jelenleg a legjobb teljesítményű vadászrepülőgépnek számít, ugyanakkor a fejlesztések korántsem értek véget: a hangsúly továbbra is a fegyverzeti lehetőségek és a fedélzeti rendszerek képességeinek további növelésén van.
Nyitókép forrása: HECTOR RETAMAL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Első alkalommal látogatott Kínába egy Szu-57-es.
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kijevnek se ideje, se pénze nincs bunkerépítésre.
A férfi az igazoltatás során kézigránátot dobott a katonák és a rendfenntartók irányába.
Elismerte a külügyminiszter is, hogy Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk.