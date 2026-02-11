Ukrajna egén már bizonyított: újabb szuperfegyvert villantott az orosz légierő (VIDEÓ)

Az orosz állami védelmi konglomerátum, a Rosztech leányvállalata, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) nemrégiben bejelentette, hogy átadta az orosz védelmi minisztériumnak a Szu-57-es ötödik generációs vadászrepülőgépek újabb, jelentős darabszámú tételét – írta a Világgazdaság. A gépek teljes gyári tesztelési cikluson átestek, és a legújabb konfigurációban készültek el.

A fejlesztések érintették a fedélzeti elektronikát, a különböző rendszereket, valamint a fegyverzetet is – ezek frissítése révén a gyártó szerint a repülőgépek még sokoldalúbbak, erősebbek és hatékonyabbak lettek a korábbi változatoknál.