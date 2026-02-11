Magukra hagyták Magyar Péterék a saját aktivistáikat, egy fillért sem adnak a kampányra

Központi anyagi segítség nélkül vesznek részt a kampánymunkában a Tisza Párt helyi aktivistái. A Magyar Nemzetnek több forrás is megerősítette, hogy semmilyen támogatás nem érkezik sem utazásokra, sem a szórólapozással, kitelepülésekkel vagy rendezvényeken való megjelenéssel járó költségekre.

Egy aktivista a lapnak arról beszélt, hogy a kampányeseményekre való eljutást mindenki maga oldja meg, gyakran több tízezer forintos kiadással. „Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, a benzint, a vonatjegyet, mindent saját zsebből fizetünk. Ez sokaknál már komoly anyagi teher” – mondta.