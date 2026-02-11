Ft
tisza tisza párt magyar péter költség

Magukra hagyták Magyar Péterék a saját aktivistáikat, egy fillért sem adnak a kampányra

2026. február 11. 08:38

A Magyar Nemzet cikke szerint nemcsak vidéken, de a fővárosban sem számíthatnak központi támogatásra az aktivisták, az utazási költségeiket is maguknak kell fizetniük.

2026. február 11. 08:38
null

Központi anyagi segítség nélkül vesznek részt a kampánymunkában a Tisza Párt helyi aktivistái. A Magyar Nemzetnek több forrás is megerősítette, hogy semmilyen támogatás nem érkezik sem utazásokra, sem a szórólapozással, kitelepülésekkel vagy rendezvényeken való megjelenéssel járó költségekre.

Egy aktivista a lapnak arról beszélt, hogy a kampányeseményekre való eljutást mindenki maga oldja meg, gyakran több tízezer forintos kiadással. „Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, a benzint, a vonatjegyet, mindent saját zsebből fizetünk. Ez sokaknál már komoly anyagi teher” – mondta.

Budapesten is az aktivisták maguk szerzik be a plakátokat és a technikai kellékeket, gyakorlatilag addig tart a Tisza kampánya, ameddig az aktivisták lelkesedése és anyagi lehetőségei. A lap megjegyzi: 

Magyar Péter úgy spórol a kampányon és az aktivistákon, hogy közben minden más pártnál több személyt foglalkoztat a Tisza Párt.

Cégadatok szerint 102 munkavállalója van a Tisza Pártnak, saját bevallásuk szerint pedig 2025 első tíz hónapjában 610 millió forintot költöttek a bérköltségre. 

A több mint száz munkavállaló annak fényében különösen megdöbbentő, hogy a cégadatbázis szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze kilenc főt foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra egyáltalán esélyes ellenzéki párt együttvéve.

Emlékezetes volt Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett vezető korábbi nyilatkozata is, amely szerint a szervezet pusztán egy belső kör meggazdagodásáról szól. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

