Magyar Péteren eluralkodott a paranoia: rohamtempóban esik szét a Tisza aktivistabázisa az adatszivárgás miatt

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A jelöltállítás is egyre nagyobb kihívás elé állítja a Tisza vezetőségét.
Alapjaiban rengette meg a Tisza Párt aktivistabázisát az újabb adatszivárgási botrány – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségében dolgozó informátor, hozzátéve, hogy Magyar Péter és az elnökség képtelen volt megoldani a Tisza-szigetekben kialakult problémákat az elmúlt napokban.
A Tisza Világ applikációt ért példátlan adatszivárgás következtében, amelynek során 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra, a felháborodott aktivisták sorra hagyják el a Tisza-szigeteket. Különösen vidéken nagy a probléma, ugyanis sokan nem akarták, hogy nyilvánosságra kerüljön a pártszimpátiájuk -mondta az informátor.
Ráadásul Magyar Péter egyáltalán nem érzi magát felelősnek, az adatszivárgásért Radnai Márkot, a Tisza-szigetek működésképtelenségéért pedig Forsthoffer Ágnest okolja.
Péter szerint ő semmiért sem hibás, kizárólag az alelnökökre tolja a felelősséget, miközben egyre paranoiásabbá válik, rendszeresen emleget téglákat a pártban
– fogalmazott az informátor.
Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet, az adatszivárgási botrányi után Magyarék úgy döntöttek, elhagyják a Tisza Világ applikációt, és helyette a korábbi konzultációra használt Nemzethangja.hu-t fogja használni a jelöltállítási folyamat során.
A lap információi szerint azonban Magyar Péter nem magától, hanem egy, a Tisza Párton belüli lázadás következményeként döntött úgy, hogy elhagyják a Tisza appot, amelyet a jelöltek, koordinátorok és az aktivisták sem voltak hajlandóak használni. Így pedig a Nemzet hangja szavazás, és az előválasztás is csúfos kudarcot vallott volna, ezért kellett tenni valamit.
Az informátor azt is elmondta, hogy az előválasztás levezénylése is komoly erőfeszítésbe telik a párt elnökségének. Bá más formában, de a korábban megismert feltételek mellett akarják megtartani az előválasztást. Vagyis három jelöltet akarnak állítani, kettő totálisan alkalmatlant, és egyet, akit Magyar Péter is támogat.
A kiszivárgott adatok alapján úgy tudni, hogy volt SZDSZ-es politikusok, balliberális megmondók, terhelt ex-MSZP-s és „független” újságírók is vannak a Tisza-app felhasználói között.
Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy kit kell kiválasztani
– tette hozzá az informátor.
Szintén probléma, hogy nem sikerült a jelölteket mostanáig összegyűjteni. Ugyan a Magyar által preferált személyek listája már összeállt, de a „tölteléket”, az előválasztáson is bukásra ítélt több mint 200 embert nem tudják összeszedni.
A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk
a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.
Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.
Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.
A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.
Az újabb kiszivárgott felhasználói lista alapján Ukrajna több régiójából is kipróbálták a megjelenést megelőzően a Tisza Világ applikációt.
