Magyar Péteren eluralkodott a paranoia: rohamtempóban esik szét a Tisza aktivistabázisa az adatszivárgás miatt

– fogalmazott az informátor.

Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet, az adatszivárgási botrányi után Magyarék úgy döntöttek, elhagyják a Tisza Világ applikációt, és helyette a korábbi konzultációra használt Nemzethangja.hu-t fogja használni a jelöltállítási folyamat során.

A lap információi szerint azonban Magyar Péter nem magától, hanem egy, a Tisza Párton belüli lázadás következményeként döntött úgy, hogy elhagyják a Tisza appot, amelyet a jelöltek, koordinátorok és az aktivisták sem voltak hajlandóak használni. Így pedig a Nemzet hangja szavazás, és az előválasztás is csúfos kudarcot vallott volna, ezért kellett tenni valamit.

Az informátor azt is elmondta, hogy az előválasztás levezénylése is komoly erőfeszítésbe telik a párt elnökségének. Bá más formában, de a korábban megismert feltételek mellett akarják megtartani az előválasztást. Vagyis három jelöltet akarnak állítani, kettő totálisan alkalmatlant, és egyet, akit Magyar Péter is támogat.