Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter applikáció jelöltállítás adatszivárgás

Magyar Péteren eluralkodott a paranoia: rohamtempóban esik szét a Tisza aktivistabázisa az adatszivárgás miatt

2025. november 05. 07:49

A jelöltállítás is egyre nagyobb kihívás elé állítja a Tisza vezetőségét.

2025. november 05. 07:49
null

Alapjaiban rengette meg a Tisza Párt aktivistabázisát az újabb adatszivárgási botrány – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségében dolgozó informátor, hozzátéve, hogy Magyar Péter és az elnökség képtelen volt megoldani a Tisza-szigetekben kialakult problémákat az elmúlt napokban. 

A Tisza Világ applikációt ért példátlan adatszivárgás következtében, amelynek során 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra, a felháborodott aktivisták sorra hagyják el a Tisza-szigeteket. Különösen vidéken nagy a probléma, ugyanis sokan nem akarták, hogy nyilvánosságra kerüljön a pártszimpátiájuk -mondta az informátor.

Ezt is ajánljuk a témában

Ráadásul Magyar Péter egyáltalán nem érzi magát felelősnek, az adatszivárgásért Radnai Márkot, a Tisza-szigetek működésképtelenségéért pedig Forsthoffer Ágnest okolja. 

Péter szerint ő semmiért sem hibás, kizárólag az alelnökökre tolja a felelősséget, miközben egyre paranoiásabbá válik, rendszeresen emleget téglákat a pártban

– fogalmazott az informátor.

Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet, az adatszivárgási botrányi után Magyarék úgy döntöttek, elhagyják a Tisza Világ applikációt, és helyette a korábbi konzultációra használt Nemzethangja.hu-t fogja használni a jelöltállítási folyamat során.

A lap információi szerint azonban Magyar Péter nem magától, hanem egy, a Tisza Párton belüli lázadás következményeként döntött úgy, hogy elhagyják a Tisza appot, amelyet a jelöltek, koordinátorok és az aktivisták sem voltak hajlandóak használni. Így pedig a Nemzet hangja szavazás, és az előválasztás is csúfos kudarcot vallott volna, ezért kellett tenni valamit.

Az informátor azt is elmondta, hogy az előválasztás levezénylése is komoly erőfeszítésbe telik a párt elnökségének. Bá más formában, de a korábban megismert feltételek mellett akarják megtartani az előválasztást. Vagyis három jelöltet akarnak állítani, kettő totálisan alkalmatlant, és egyet, akit Magyar Péter is támogat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy kit kell kiválasztani 

– tette hozzá az informátor.

Szintén probléma, hogy nem sikerült a jelölteket mostanáig összegyűjteni. Ugyan a Magyar által preferált személyek listája már összeállt, de a „tölteléket”, az előválasztáson is bukásra ítélt több mint 200 embert nem tudják összeszedni.

Az ukrán szál

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk

a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.

Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. 

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. november 05. 09:05
Az információ alapú társadalomban az adatok és a bizalom a legértékesebb tőke. A Tiszának már egyik sincs...
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. november 05. 09:02
Ki az a bolond még, aki ezekhez kapcsolódik?
Válasz erre
0
0
pollip
2025. november 05. 08:55
MP azt mondja, naponta több ezren töltik le a Tisza világ applikációt:-))))) Ki hiszi ezt el?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. november 05. 08:43
Ebből Maky-Szar-szerű 2/3-ad lesz ugyanúgy, mint 4 éve és az Agresszív Kismalac is pont úgy végzi majd, mint elődje: eltűnik a politikai süllyesztőben.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!