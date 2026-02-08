Feszengés a konyhaasztalnál – Jim Jarmusch egyik szereplőjének sem lennénk a rokona

Adam Driver a Házassági történet után ezúttal is briliáns az átlagos értelmiségi szerepkörében, Jarmusch visszatérő színésze, Tom Waits talán az egész film legemlékezetesebb karakterét hozza, egyedül Mayim Bialik jelenti a gyengébb láncszemet. Szó sincs róla, hogy rossz lenne, sőt, egészen kiváló a maga visszafogott játékával, de ha valaki tíz éven keresztül követte az Agymenőket, annak komoly mentális kihívást jelent, hogy ne Amy karakterével azonosítsa. Azt a kínos feszengést, amely a hasonló családi látogatások velejárója, ez az etap fogalmazza meg a legszellemesebben, és ellentétben a többi minitörténettel, itt még egy csavart is kapunk a végén. Igaz, kissé öncélúnak hat, jó poén, de pont a humora miatt inkább elvesz, mint hozzáad a tartalomhoz.

A második kisfilm igazán Charlotte Rampling miatt erőteljes, a színésznő mindig olyan zsigerileg képes megformálni a szigorú, karót nyelt, kisujjeltartó nőket, hogy már a valóságban sem szívesen kávéznék vele. Ezúttal sem az év anyukáját alakítja, megérkeznek hozzá a más-más életet élő lányai, és noha utóbbiak valószínűleg már a harmincat is betöltötték, az asszony még mindig úgy fegyelmezi őket, mintha gyerekek lennének. Nem csoda, hogy az egyikük gondosan el is titkolja előtte, hogy leszbikus. Ez az epizód bár felveti az említett problémákat, de valójában semmit nem tesz hozzá, a színészek interakciója miatt és a hűvös hangulathoz tökéletesen illeszkedő játékosan merev és precíz operatőri munka miatt viszont élvezetes.

A záró részben azonban már nem egyszer néztem rá az órámra. Ebben egy ikerpárt ismerhetünk meg, akik a szülei halála után felmennek abba a lakásba, ahol nevelkedtek, és ugyan a karakterek szimpatikusak, de itt éreztem a legkevésbé, hogy Jarmusch valóban mondani akarna valamit.