Világhírű magyar színész is szerepel benne, de tényleg egy pingpongozóról szóló mozi lenne az új A Wall Street farkasa?

Két és fél órás dráma egy pingpongozóról? Annak, aki nem elhivatott szerelmese a labdajátéknak, valószínűleg igencsak riasztóan hathat. Josh Safdie azonban szereti a kihívásokat, mert egy New York-i ékszerész kálváriája sem tűnik első hallásra izgalmasnak, azonban a – Benny Safdie társrendezővel közösen jegyzett – Csiszolatlan gyémánt mégis képes volt egyenletesen magasan tartani a pulzust hasonló játékidőn keresztül, és Adam Sandlerből is kihozták a legtöbbet, simán Oscar-jelölést érdemelt volna a játéka.

A Marty Supreme ráadásul nem tipikus sportfilm, inkább az amerikai álom kergetését ábrázolja egy ambiciózus fiatalemberen keresztül. Aki tipikusan az a figura, hogy ha kidobják az ajtón, visszamászik az ablakon. Akkor is, ha be kell törni érte az üveget, és nem riad vissza gazemberkedéstől sem, ha a céljai úgy kívánják, vagy ha némi simliskedéssel levághat egy kanyart.