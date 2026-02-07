Egy japán kislány édesapjának adta ki magát a színészként bukdácsoló Brendan Fraser

Amilyen gyorsan sztárrá vált A múmiával, olyan gyorsan tűnt el Brendan Fraser, és nem véletlenül. Egyrészt nehezen viselte a hírnévvel járó nyilvánosságot, másrészt – akárcsak Tom Cruise – a legtöbb akciójelenet esetében ragaszkodott hozzá, hogy kaszkadőrök nélkül vegye fel, csak kevésbé bizonyult macskaügyességűnek vagy szerencsésnek, mindenesetre többször összetörte magát. A betegágyat nyomva pedig a fizikumát sem tudta szinten tartani, így jelentős túlsúlyt szedett fel, márpedig Hollywoodban elsősorban az ügyeletes szépfiút és nem a színészt látták benne. Így jó ajánlatokat sem kapott, és valószínűleg a kirekesztettség és a fentebb említett élmények is bőven közrejátszottak abban, hogy hosszú ideig mély depresszióval küzdött.

Ismét drámában szerepel Brendan Fraser. (Forrás: Fórum Hungary)

Éppen emiatt volt megható és felemelő látni, ahogyan 2022-ben A bálna című filmmel visszatért. Bár Darren Aronofsky rendezését inkább éreztem nyomorpornónak, mint valóban átütő erejű drámának, és Fraser alakítását is giccsesnek véltem. Nem szeretem, amikor semmit nem bíznak a véletlenre, és vasmarokkal próbálják megragadni a könnycsatornáimat, jobb, ha hagyják, hogy természetesebb módon árasszanak el az érzelmek. Annak viszont örültem, hogy megkapta érte az Oscart, a nyilatkozatai alapján egy megtépett, de rendkívül szimpatikus figura, aki megérdemelte, hogy végre elismerjék.