Csak egy baleset – a film, amelynek rendezője akkor is börtönbe mehet, ha Oscart nyer

Később a szintén nem túl barátságos iráni politikai klímát ábrázoló rendezése, a Nincs gonosz után ismét leültették, de olyannyira nem sikerült megtörni, hogy ezt követően forgatta le A szent füge magát. És nem okozok nagy meglepetést, ha elárulom, ez sem festett jó képet a hatalomról; ezúttal már nyolc év börtönnel, nyilvános korbácsolással és vagyonelkobzással értékelték a törekvéseit. Ennek ellenére sem akarta elhagyni a hazáját, de végül Németországba menekült.

Kollégája, Jafar Panahi hasonlóképpen konok és eltökélt figura, már a pályája elején hozzászokott ahhoz, hogy betiltják vagy cenzúrázzák a rendezéseit, sőt, 2010-ben húsz évre el is tiltották a filmezéstől azzal a váddal, hogy propagandát készít az Iszlám Köztársaság ellen. Eltántorítani azonban nem lehet, 2015-ben például a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Arany Medvével díjazott művét, a Taxi, Teheránt gerillamódszerekkel vette fel egy gépjárműbe szerelt kamera segítségével, és a volán mögött ülve maga játszotta el a főszerepet is amatőr színészek társaságában, hogy bemutassa a főváros fojtogató mindennapjait. A nemzetközi elismerések persze csak olajat locsoltak a tűzre, Panahi kétszer is megjárta a börtönt.

Új filmjének inspirációját épp a hűvösön töltött időszak inspirálta, a Csak egy baleset pedig elnyerte tavaly Cannes-ban a fődíjat, nagy Oscar-esélyes, szóval nem csoda, hogy ezúttal is szabadságvesztésre ítélték.

Szerencséjére éppen nem tartózkodik az országban, de nem könnyű megijeszteni, azt nyilatkozta, készen áll újra börtönbe vonulni.