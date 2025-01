Nyolc év börtön, nyilvános korbácsolás és vagyonelkobzás – az iráni rendező majdnem az életével fizetett ezért a filmért

Akárcsak a Nincs gonosz esetében, Rasoulof ezúttal is elsősorban a rezsimet bírálja, és nem az azt kiszolgáló kisembereket. A vizsgálóbíró elképesztő lépésekre szánja el magát, hogy kiderítse, ki vette el a fegyverét, még kihallgatótiszteket is felkér a családja vegzálására, hogy a spoilerek elkerülése végett az egyéb eszközeit ne is említjük. Miközben az ő nyaka körül szintén szorul a hurok; ha a mulasztása kitudódik, annak hosszú börtönbüntetés a következménye, és nyilván a kőkemény megalkuvások árán felépített egzisztenciájának is búcsút inthet.

A szent füge magja tehát elsősorban arra koncentrál,

hogyan veri szét a családokat az elnyomó politika,

és hogyan győzik meg az azt működtetők saját magukat is arról, hogy a rendszer valójában igazságos és jó ügyet szolgál. Mindez komótos tempóban, csaknem háromórás hosszúságban, rendkívül részletgazdagon, ám az idő előrehaladtával thrilleri feszültséggel telve tárul elénk.

Valószínűleg Rasoulof sem lepődött meg rajta, hogy a hazájában újfent nem fogják megtapsolni mindezért, hanem, ahogyan az már a forgatás alatt kiderült, újabb nyolc év börtön, nyilvános korbácsolás és vagyonelkobzás várhat rá. Bár még ezután is hezitált, elhagyja-e Iránt, végül a józan eszére hallgatva meghozta a fájdalmas döntést. Így tavaly Cannes-ban már személyesen vehette át a zsűri különdíját A szent füge magjáért, majd Németországban talált menedéket, ahol az alkotást a legjobb idegen nyelvű film 2025-ös Oscarjára nevezték.