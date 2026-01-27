Magyar alkotás ihlette a németek új második világháborús filmjét

Remekművekből nem szégyen lopni, ahogyan a mondás tartja, Dennis Gansel pedig mintha csak egy svédasztalról válogatna, úgy kölcsönöz elemeket különböző klasszikusokból. Az egy menetelő koporsóra emlékeztető tankban játszódó jelenetekben megpróbálja megragadni A tengeralattjáró klausztrofób légkörét, és néhány pillanatban sikerül is neki. Az alaptörténetből pedig világos lehet, hogy az Apokalipszis most a fő ihletforrás, el is kapja néha annak hangulatát, ahogyan a tisztek egyre mélyebbre merészkednek azon a területen, ahonnan a honfitársaik inkább szedik a lábukat.

A kopár szovjet táj pedig ugyan atmoszferikus, de azért Vietnám zöld poklával nem vetekedhet,

ráadásul a szereplők között nincs egy Martin Sheen kaliberű színész, illetve a célállomáson sem egy Marlon Brando várja őket.

És egészen biztos vagyok benne, hogy Dennis Ganselre nagy hatást gyakorolt a méltatlanul kevesebbet emlegetett magyar háborús film, a Természetes fény is, amelyet Berlinben Ezüst Medvével díjaztak 2021-ben, szóval minden esély megvan rá, hogy látta. Nagy Dénes művének különlegessége abban rejlett, hogy kicsit Nemes Jeles László stílusát idézve, folyamatosan a központi karakterre fókuszálva ábrázolta az eseményeket, ezáltal végtelenül szuggesztív hatást keltve. A Tigris ugyan öt szereplővel, de hasonló emberközeli megközelítésre törekszik, csak kevésbé sikerül elérnie. És szintén visszaköszön az ugyancsak a keleti fronton játszódó magyar filmnek az a jelenete, amelyben a partizánra vadászó németek a vérszomjukat úgy élik ki, hogy a civileket pajtákba zárják, majd rájuk gyújtják azokat – még a két azonos szegmens fényelése is hasonló.

Mindemellett egyéb műfajú alkotásokból is kölcsönzött elemeket, de ezekre nem térek ki, mert elspoilereznék egy fontos csavart. Legyen elég annyi, hogy ugyan nagyon próbálja meglepni a nézőt, de miként egy fórumban egy hozzászóló kevésbé kulturáltan fogalmazva megjegyezte,