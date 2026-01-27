Ft
01. 27.
kedd
Prime Video dráma háborús film második világháború

Magyar alkotás ihlette a németek új második világháborús filmjét

2026. január 27. 11:57

A hullám rendezője közel húsz év után visszatért a náci tematikához. A Németországban a mozikban vetített, a világ többi pontján pedig a Prime Video felületén debütált A Tigris ugyan nem rossz, de kultfilmmé aligha válik majd.

2026. január 27. 11:57
null
Német Dániel

Vannak olyan rendezők, akik egyszer képesek igazán nagyot szakítani, aztán vagy nyom nélkül eltűnnek, vagy inkább ne firtassuk, miket is csináltak előtte vagy utána. A német Dennis Gansel az utóbbiak közé tartozik, és szerencsére elvileg jó egészségnek örvend, szóval nem egy lezárt életműről beszélhetünk, de bár szorgalmas alkotó, eddig csak egyetlen alkalommal álltak számára igazán össze a csillagok.

A Tigris. Forrás: Prime Video
A Tigris. Forrás: Prime Video

A 2008-as A hullám olyan nézőkhöz is képes volt eljutni az izgalmas felvetése miatt, akik messziről elkerülik az európai filmeket. A sztoriban egy középiskolai tanár a diákjaival különös kísérletbe kezd: közösen lemodellezik egy autokrácia működését. Majd a diri legnagyobb döbbenetére arra lesz figyelmes, hogy a tanulók egy része a szerep eljátszása közben benácul. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Gansel korábban olyan alkotással gazdagította, vagyis pontosabban szegényítette a filmtörténetet, mint a Csajok a csúcson, majd az említett dráma után Hollywoodban is kipróbálta magát, hogy készítsen egy Jason Statham pályáján is tucatdarabnak számító produkciót (A mestergyilkos: Feltámadás). Most azonban azt gondolhatta, ha közel húsz éve a sikerének titka a szélsőjobbos eszmék ábrázolásában rejlett, ideje visszatérni a témához, így A Tigrissel egyenesen a második világháborúba kanyarodott vissza. 

A cselekmény annak is a vége felé játszódik, amikor is egy német tank legénysége különleges küldetést kap: el kell jutniuk a keleti frontvonal mögé, hogy hazahozzanak onnan egy parancsnokot, aki talán áruló lett, mindenesetre a beszámolók szerint igencsak furcsán viselkedik. 

Remekművekből nem szégyen lopni, ahogyan a mondás tartja, Dennis Gansel pedig mintha csak egy svédasztalról válogatna, úgy kölcsönöz elemeket különböző klasszikusokból. Az egy menetelő koporsóra emlékeztető tankban játszódó jelenetekben megpróbálja megragadni A tengeralattjáró klausztrofób légkörét, és néhány pillanatban sikerül is neki. Az alaptörténetből pedig világos lehet, hogy az Apokalipszis most a fő ihletforrás, el is kapja néha annak hangulatát, ahogyan a tisztek egyre mélyebbre merészkednek azon a területen, ahonnan a honfitársaik inkább szedik a lábukat. 

A kopár szovjet táj pedig ugyan atmoszferikus, de azért Vietnám zöld poklával nem vetekedhet,

 ráadásul a szereplők között nincs egy Martin Sheen kaliberű színész, illetve a célállomáson sem egy Marlon Brando várja őket.

És egészen biztos vagyok benne, hogy Dennis Ganselre nagy hatást gyakorolt a méltatlanul kevesebbet emlegetett magyar háborús film, a Természetes fény is, amelyet Berlinben Ezüst Medvével díjaztak 2021-ben, szóval minden esély megvan rá, hogy látta. Nagy Dénes művének különlegessége abban rejlett, hogy kicsit Nemes Jeles László stílusát idézve, folyamatosan a központi karakterre fókuszálva ábrázolta az eseményeket, ezáltal végtelenül szuggesztív hatást keltve. A Tigris ugyan öt szereplővel, de hasonló emberközeli megközelítésre törekszik, csak kevésbé sikerül elérnie. És szintén visszaköszön az ugyancsak a keleti fronton játszódó magyar filmnek az a jelenete, amelyben a partizánra vadászó németek a vérszomjukat úgy élik ki, hogy a civileket pajtákba zárják, majd rájuk gyújtják azokat – még a két azonos szegmens fényelése is hasonló.

Mindemellett egyéb műfajú alkotásokból is kölcsönzött elemeket, de ezekre nem térek ki, mert elspoilereznék egy fontos csavart. Legyen elég annyi, hogy ugyan nagyon próbálja meglepni a nézőt, de miként egy fórumban egy hozzászóló kevésbé kulturáltan fogalmazva megjegyezte, 

hatalmasat akar szellenteni, de végül nemcsak légnemű anyaggal telik meg a nadrágja.

Viszont szerencsére nem csupán a fináléra fut ki a film, az addig tartó út is érdekes. És bár a rendező képtelen megközelíteni a felsorolt klasszisokat, azért manapság igencsak hiánycikknek számítanak a második világháborús filmek, ezt az űrt pedig, ha hellyel-közzel is, de betölti. 

A Tigris - német háborús filmdráma. Elérhető a Prime Video kínálatában. 

 

 

 

andover
2026. január 27. 13:54
Persze, hogy hiánycikk mostanában a második világháborús film. Bár nekem speciel egyáltalán nem hiányoznak. Készítik a helyet a Ukrán háborús Hohohohool filmeknek. Meg hát a németek egyébként is be vannak oltva filmkészítés ellen. Kínzásként lehetne használni a német filmek kényszerített nézését, annyira rosszak.
0
0
stormy
2026. január 27. 13:52
egy rakás híg szar.
0
0
auditorium
2026. január 27. 13:00
Naponta, sőt mostanában óránként nézhetünk különböző nemzetközi filmeket a különböző TV-csatornákon a II. világháború eseményeiről. A rendezőknek azonban tudnia kell, h. 1,5 óra az átlagos pszichológiai tűrési határ egy film megtekintésénél. Tehát 7-8 órás filmet csak részletekben lehet megnézni, ha már annyira érdekesek. Kb. negyvenöt ismert nemzetközi filmet forgattak erről a korszakról, ehhez jönnek még magyar és más népek filmjei is, pl. Saul fia (2O15) L.Nemes, az 1945 Török F. film (2O17), Perlasca -Egy olasz hős (Bp-en 2OO2 ) , a román Mihaleanu film "Train de vie" (1998).
0
0
gyzoltan-2
2026. január 27. 12:39
Mindenképpen jogos a fanyalgás! Filmek, könyvek, tanulmányok, színházak és színdarabok, újságok, és elektronikus eszközök milliói, milliárdjai hamisítják meg, hazudják össze, a bűnösök hamis történelmét! Csoda lett teremtve! a csoda megvalósult! A szélsőbal győzelme teljes! -aki nem szélsőbalos, az már jó estben jobboldali elhajló, de a mértéket adó szélsőbalos nézetek szerint többnyire náci fasiszta! -mert rendnek kell lenni..! Továbbra is érvényes; aki nem velünk, az ellenünk! Ilyen ellenszélben helytálló filmet készíteni kizárt! -minden megnyilvánulásnak kötelező járuléka a hittevés a hamis történelem mellett! -és már akkor sem történne semmi, ha az emberek, az emberiség tudatáról lekerülne a hamisító Jákob-báránybőr! Az emberiség számára a játszma elveszett! Vesztettünk!
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!