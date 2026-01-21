Empátiára képtelen szörnyeteg, aki az alkotásban kereste a vigaszt – így fest Shakespeare az Oscar-esélyes filmben

Mindemellett pedig felvetődik az a kérdés is, ami néhány éve a Babylon című remekműben is megfogalmazódott: az egyetemes kultúránk megéri-e azt a rengeteg fájdalmat, tragédiát és olykor az emberek fizikai és lelki kizsákmányolását, amelynek következtében megszülethetett és gyarapodhatott? És hát a válasz minden esetben az, hogy bármilyen kegyetlenül is hangzik, igen, nagyon is megéri, a kollektív jó szempontjából legalábbis mindenképpen. Paul Mescal korrektül alakítja Shakespeare-t de azért szó sincs arról, hogy a tankönyvekben szereplő portré helyett a jövőben az ő arc ugrana be a fejünkben a szerző nevének hallatán. És ugyanígy, a feleségét megformáló Jessie Buckley játéka is remek, de nem felejthetetlen.

Hamnet. Forrás: UIP-Duna Film

Sokkal nagyobb probléma, hogy a film mondanivalójának és a terjedelemének az aránya nem a legoptimálisabb. Mindezt csak mérsékelten volt jellemző az egyébként Kínában született, de aztán az Amerika peremvidékére fókuszáló rendezőnő, Chloé Zhao A rodeós című drámájában, a három Oscarral jutalmazott Nomádok földje esetében azonban már fokozottabban úgy éreztem, nem kínál olyan mélységet, mint amennyi türelmet elvár.

Most pedig, hogy az Egyesült Államokat hátrahagyva Anglia perifériáját mutatja be, még inkább elmélázik hosszadalmasan az egyébként festői tájon, miközben ritkán tesz fajsúlyos állításokat. Nem vagyok a TikTok-generáció tagja, szeretem a lassú folyású filmeket, Tarr Béla is nagy kedvencem volt, de az ő műveivel ellentétben itt sokszor üresen peregnek a képek, ahogy a nemrég boldogult rendező mondta volna, miközben a moziteremben ülünk,