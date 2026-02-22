A mondatok csendje – kilencvenéves Bodor Ádám

Azóta Budapest belvárosában él. Nem tudom, hogyan tudja elviselni.

Jártam egyszer nála, és akkor is tett egy rá jellemző, homályos megjegyzést arra nézvést, hogy szívesebben tartózkodna valami kiesebb helyen. Az asztalánál ülve végre megtapasztalhattam, milyen az, amikor hallgat.

Hat novelláskötet után az 1992-ben megjelent Sinistra körzet című regényével „futott be”, bármit is jelentsen ez. De jelentse most azt, hogy a kritika ujjongva fogadta, és az évek során tucatnyi nyelvre lefordították. Különös regény ez, mert igazából nem is regény, hanem alcíme szerint: egy regény fejezetei. Ha akarom, regény, ha akarom, nem, teljesen mindegy: egy remekmű. Nem sokkal a megjelenése után kaptam kölcsön egy akkori barátomtól, és bár tizenhét évesen nem sokat értettem belőle, a levegője azonnal megfogott. Akkor még leginkább a tájleírásaival igézett meg. Azt, hogy mi van a tájleírások között és mögött, csak később értettem meg. Legalább ötször olvastam azóta. Ez a regény tele van felejthetetlen figurákkal a kamionos Mustafa Mukkermantól a szépséges (majd szinte állattá változó) Connie Illafeldig, Puiu Borcan ezredestől Gábriel Dunkáig, a törpéig. A helyszín Erdély északi csücske, Máramaros, egy beazonosítható hegycsúcs (a Pop Ivan) fel is bukkan a szövegben.

De persze nincs konkrét helyszín, csak imaginárius, de a tágas képzelet gyökerei bizony mélyre hatolnak az úgynevezett valóságba,

annak is a kelet-európai változatába. Egy minden ízében szétdúlt, kaotikus világ ez, egy korábbi világ rommezője. Homályos viszonyok, mindenki gyanús, senkiről nem tudható, hogy valójában kicsoda, a falnak is füle van, de talán még a medvékben sem lehet megbízni. Az elbeszélőt Andrej Bodornak hívják, ami meglehetően kockázatos és ironikus ötlet volt a szerzőtől. De működik, nem is akárhogy. A Sinistra körzet Bodor Ádám főműve, azzal együtt, hogy később még írt két regényt (Az érsek látogatása; Verhovina madarai). Azok sem rosszak (főleg az utóbbi), de a Sinistra volt és maradt a középpontban. Ez a könyv az utóbbi évtizedek legjobb magyar (maradjunk ennél) regénye, de talán bővíthetek az idővonalon és azt is mondhatnám, hogy a huszadik századi magyar irodalom egyik legjobb regénye. És nyilvánvalóan a nemzetközi színtéren is hasonló helyet foglal el. Arról, hogy mi történt a kelet-európai társadalmakkal a második világháborút követő időkben, nagyon kevés irodalmi mű tud ennyit.