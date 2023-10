Az ember alkotta, és az ember is teheti tönkre – mozikban a Tisza-tóról szóló különleges természetfilm

A szegény ember Balatonja, mondták rá a kilencvenes években, pedig a Tisza-tó már az idő tájt is a saját jogán varázsolta el az arra a vidékre érkezőket. Igaz, a turisták száma akkoriban meg sem közelítette a mostani, főleg a nyári időszakban az országnak erre a felére kalandozókét; az infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén –

megépült többek között az interaktív ökocentrum, a tavat körbeölelő kerékpárút és néhány kilátó is –

pedig valószínűleg még kedveltebb úti céllá válik majd ez a vidék. Ami egyrészt jó, hiszen munkát ad a tó környékén élőknek, másrészt ahogyan az lenni szokott, a hirtelen ide özönlő rengeteg ember óriási károkat is okozhat ebben a különleges hal- és vízimadár-paradicsomban.

„A kárókatonákon kívül récék, hattyúk, sirályok, szerkők és kis kócsagok is vannak itt”

Többek között ezért is született meg Szendőfi Balázs egész estés filmje, a Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom, hogy az idén májusban éppen ötvenéves, mesterségesen létrehozott Kiskörei víztározó, amelyet egy ideje már Tisza-tóként ismerünk, értékeire úgy hívja fel a figyelmet, hogy közben finoman edukál is. Mert hiába gondolnánk mára evidenciának, hogy az ember – az ő jólétét és hosszú távú túlélését is biztosító természet vendégeként – nem hagy maga után szemetet vagy nem száguldozik motorcsónakkal csak azért, hogy megmutassa, ki az úr a háznál, úgy látszik, ez koránt sincs is. Legalábbis nem lehet elégszer elmondani, az ilyesmi milyen, akár visszafordíthatatlan károkat okoz a környező élővilág és így végső soron a mi számunkra is.