Tisza Párt Tisza-adatbotrány applikáció ukrajna

Tisza applikáció: itt az újabb bizonyíték az ukrán szálra

2025. november 07. 14:15

Az informatikai cég vezetője egy neonáci fegyveres szervezet támogatója.

2025. november 07. 14:15
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Magyar Péterék nem mondanak igazat, mikor tagadják, az ukránok kezére játszották volna kétszázezer magyar ember adatait – írta cikkében az Ellenpont

Mint emlékeztetnek, a Tisza Világ nevű alkalmazás első adatszivárgási botrányakor kiderült, hogy Magyarék állításával szemben egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett az applikáció fejlesztésében.

Bár a nyilvánosságra került metaadatok alapján eddig is tudni lehetett, hogy a PettersonApps egyik fejlesztője, egy bizonyos Miroslav Tokar dolgozott az app fejlesztésén, az Ellenpont most rábukkant egy interjúra, amelyben Oleg Ostroverkh, a vállalat igazgatója személyesen beszél a német Deutsche Wellének 2024 júniusában arról, hogy cége számára új perspektívák nyíltak meg Közép-Európában, azon belül is Magyarországon. 

Az igazgató még azt is elmondta, hogy ezeknek az új partnereknek a kedvéért a fókuszt elveszik a német, francia, amerikai és skandináv piacoktól.

Az Ellenpont szerint Tokar nevének felbukkanása a Tisza kiszivárgott adatbázisának metaadataiban és Ostroverkh nyilatkozata együtt egyértelműen arra utalnak, hogy 

a PettersonApps fontos új projektje nem más, mint a Tisza Világ applikáció. 

Ez tehát azt is jelenti, hogy valóban Ukrajnába kerülhettek annak a kétszázezer magyar embernek a személyes adatai, akik regisztráltak a Tisza Párt alkalmazásába.

Az Ellenpont már korábban beszámolt arról, hogy a PettersonApps vezetője egy neonáci fegyveres szervezet, a magyargyűlölő Da Vinci farkasai lelkes támogatója. Az egység új vezetője, Szerhij Filimonov közismert náci szimpatizáns, aki nem rejti véka alá elkötelezettségét. Sőt, kifejezetten „büszkén” pózol horogkeresztekkel.

A portál kutatásának köszönhetően azonban most az is kiderült, hogy 

nem csupán a cégvezető támogat szélsőséges szervezeteket.

Mint írják, a PettersonApps Instagram-oldalán több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó érhető el Oleg Ostroverkhről és csapatáról. Az egyik felvétel különösen figyelemre méltó: azt mutatja be, hogyan ünneplik meg minden évben Ostroverkh születésnapját, október 25-ét.

A vállalati tradíció szerint ezen a napon a cég munkatársai jótékonysági célokra adakoznak, így tisztelegve a vezetőjük előtt. Azonban egy rövid bejátszás – amely egy alkalmazott telefonképernyőjét mutatja – egészen más képet fest erről az állítólagos jótékonykodásról. A videóban látható átutalások címzettjei között ugyanis több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel.

Nyitókép: képernyőfotó

kistv
2025. november 07. 14:56
És megint hazugság a cím: Tisza applikáció: itt az újabb bizonyíték az ukrán szálra. Semmilyen bizonyíték sincs a cikkben, csak hogy az állítólagos vállalat fejleszteni fog Mo-n, de hogy konkrétan mit arról már nincs semmi.
CirmoS
2025. november 07. 14:49 Szerkesztve
Egyébként ezzel az adatszivárgással egyetlen gond van. Azokért az agyhalott, frusztrált, Orbán - fóbiás idiótákért akik regisztráltak erre a tiszaviRág..nevű fosra, mikor jönnek értük??... mikor viszik őket a frontra oroszokat lőni??!! Ugyanis ezek az elborult agyú birkák a wébercsicska faszát szopva nyilván önként és vígan dalolva mennének a frontra! Horn Gabika nevű tahót, meg a "" függggetlen "" szargeci bírót IS ideértve!!!! Szóval mikor jönnek értük?!
csulak
2025. november 07. 14:25
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
karcos-2
2025. november 07. 14:20
Brüsszel lecseréli Poloskát és Karácsony Gergellyel vág neki a 2026-os Magyarországi választásnak.
