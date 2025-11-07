Tisza applikáció: itt az újabb bizonyíték az ukrán szálra

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Az informatikai cég vezetője egy neonáci fegyveres szervezet támogatója.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Magyar Péterék nem mondanak igazat, mikor tagadják, az ukránok kezére játszották volna kétszázezer magyar ember adatait – írta cikkében az Ellenpont.
Mint emlékeztetnek, a Tisza Világ nevű alkalmazás első adatszivárgási botrányakor kiderült, hogy Magyarék állításával szemben egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett az applikáció fejlesztésében.
Bár a nyilvánosságra került metaadatok alapján eddig is tudni lehetett, hogy a PettersonApps egyik fejlesztője, egy bizonyos Miroslav Tokar dolgozott az app fejlesztésén, az Ellenpont most rábukkant egy interjúra, amelyben Oleg Ostroverkh, a vállalat igazgatója személyesen beszél a német Deutsche Wellének 2024 júniusában arról, hogy cége számára új perspektívák nyíltak meg Közép-Európában, azon belül is Magyarországon.
Az igazgató még azt is elmondta, hogy ezeknek az új partnereknek a kedvéért a fókuszt elveszik a német, francia, amerikai és skandináv piacoktól.
Az Ellenpont szerint Tokar nevének felbukkanása a Tisza kiszivárgott adatbázisának metaadataiban és Ostroverkh nyilatkozata együtt egyértelműen arra utalnak, hogy
a PettersonApps fontos új projektje nem más, mint a Tisza Világ applikáció.
Ez tehát azt is jelenti, hogy valóban Ukrajnába kerülhettek annak a kétszázezer magyar embernek a személyes adatai, akik regisztráltak a Tisza Párt alkalmazásába.
Az Ellenpont már korábban beszámolt arról, hogy a PettersonApps vezetője egy neonáci fegyveres szervezet, a magyargyűlölő Da Vinci farkasai lelkes támogatója. Az egység új vezetője, Szerhij Filimonov közismert náci szimpatizáns, aki nem rejti véka alá elkötelezettségét. Sőt, kifejezetten „büszkén” pózol horogkeresztekkel.
Közleményt adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A portál kutatásának köszönhetően azonban most az is kiderült, hogy
nem csupán a cégvezető támogat szélsőséges szervezeteket.
Mint írják, a PettersonApps Instagram-oldalán több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó érhető el Oleg Ostroverkhről és csapatáról. Az egyik felvétel különösen figyelemre méltó: azt mutatja be, hogyan ünneplik meg minden évben Ostroverkh születésnapját, október 25-ét.
A vállalati tradíció szerint ezen a napon a cég munkatársai „jótékonysági célokra” adakoznak, így tisztelegve a vezetőjük előtt. Azonban egy rövid bejátszás – amely egy alkalmazott telefonképernyőjét mutatja – egészen más képet fest erről az állítólagos jótékonykodásról. A videóban látható átutalások címzettjei között ugyanis több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel.
