Tisza applikáció: itt az újabb bizonyíték az ukrán szálra

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Magyar Péterék nem mondanak igazat, mikor tagadják, az ukránok kezére játszották volna kétszázezer magyar ember adatait – írta cikkében az Ellenpont.

Mint emlékeztetnek, a Tisza Világ nevű alkalmazás első adatszivárgási botrányakor kiderült, hogy Magyarék állításával szemben egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett az applikáció fejlesztésében.