Magyar Péteréknek felelniük kell: nemzetbiztonsági vizsgálat indult a Tisza-adatbotrány ügyében

2025. november 05. 09:39

Közleményt adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata – közölte kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) az MTI-vel.

Kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adatai kerültek nyilvánosságra, amiket a Tisza Párt gyűjtött. 

Ez súlyos adatvédelmi incidens, hiszen nem biztonságosan, nem megfelelően kezelték az adatokat. A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata” – olvasható a közleményben. 

Az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek. 

Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják – tartalmazza a közlemény.

Mint írták, az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat.

A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot – zárul a közlemény.

(MTI)

