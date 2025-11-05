Magyar Péteréknek felelniük kell: nemzetbiztonsági vizsgálat indult a Tisza-adatbotrány ügyében

„Ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen" – megérkeztek az első reakciók a Tisza-adatszivárgás érintettjeitől
Közleményt adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata – közölte kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) az MTI-vel.
Kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adatai kerültek nyilvánosságra, amiket a Tisza Párt gyűjtött.
Ez súlyos adatvédelmi incidens, hiszen nem biztonságosan, nem megfelelően kezelték az adatokat. A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata” – olvasható a közleményben.
Az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek.
Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják – tartalmazza a közlemény.
Mint írták, az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat.
A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot – zárul a közlemény.
