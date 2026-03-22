Egy brüsszeli lap borította a bilit a Washington Post beteges cikke kapcsán: egyenesen a lengyel kormányból rendelhették meg az Orbán elleni álhírt

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
A liberális lengyel kormány állhat az Orbán Viktor miniszterelnök elleni „önmerényletről” szóló álhír mögött – írja a Brussels Signal. A lap felidézi, hogy nemrég egy meglehetősen furcsa cikk jelent meg a Washington Postban arról, hogy egy meg nem nevezett ország hírszerzése felfedezett egy tervet, miszerint a magyar miniszterelnök az orosz titkosszolgálattal összejátszva megrendezne egy merényletkísérletet saját maga ellen.
A brüsszeli lapnak ugyanakkor egy magas rangú lengyel tisztviselő elmondta, nincs kétsége afelől, hogy az egész történet mögött valójában a lengyel hírszerzés áll.
Szerinte nem létezik semmilyen, az amerikai lap által említett dokumentum, legjobb esetben is „éppen az előállításán dolgoznak” a lengyel szervek.
A lap felidézi, hogy a Postban megjelent cikk szerzője, Catherine Belton semmilyen ellenőrizhető forrást nem említ, csak annyit állít, hogy a Post „áttekintette” a szóban forgó jelentést.
Belton korábban nem mellesleg együtt dolgozott azzal az Anne Applebaummal, aki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége.
Applebaum 2010 óta folyamatosan támadja a magyar kormányt, leginkább a jogállam „hiányával”. 2018-ban pártállamként jellemezte hazánkat. 2021-ben autokratának nevezte Orbánt; 2025-ben azt írta, hogy „korrupt, stagnáló és elszegényedett országgá” tette; legutóbb pedig Oroszország EU-n belüli szóvivőjének nevezte Magyarországot.
Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP
