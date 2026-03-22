Egy brüsszeli lap borította a bilit a Washington Post beteges cikke kapcsán: egyenesen a lengyel kormányból rendelhették meg az Orbán elleni álhírt

A liberális lengyel kormány állhat az Orbán Viktor miniszterelnök elleni „önmerényletről” szóló álhír mögött – írja a Brussels Signal. A lap felidézi, hogy nemrég egy meglehetősen furcsa cikk jelent meg a Washington Postban arról, hogy egy meg nem nevezett ország hírszerzése felfedezett egy tervet, miszerint a magyar miniszterelnök az orosz titkosszolgálattal összejátszva megrendezne egy merényletkísérletet saját maga ellen.

A brüsszeli lapnak ugyanakkor egy magas rangú lengyel tisztviselő elmondta, nincs kétsége afelől, hogy az egész történet mögött valójában a lengyel hírszerzés áll.

Szerinte nem létezik semmilyen, az amerikai lap által említett dokumentum, legjobb esetben is „éppen az előállításán dolgoznak” a lengyel szervek.