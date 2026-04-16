04. 16.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
elon musk spacex intel starlink

Jön Elon Musk tőzsdei atombombája

2026. április 16. 21:45

A világ leggazdagabb embere a SpaceX, a Starlink és az xAI egyesítésével a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, egy legalább 1500 milliárd dolláros céget hozva létre ezzel. A részben lakossági tőkére épülő, űrbéli adatközpontokat vizionáló terv ugyanakkor komoly piaci kockázatokat hordoz.

Nemzetközi értesülések és Elon Musk közelmúltbeli X-bejegyzései alapján egyre tisztábban körvonalazódik a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetése. A világ leggazdagabb embere egy rövid posztban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint a SpaceX júniusra várható tőzsdei debütálása során kizárnák a kisbefektetők által kedvelt Robinhood és SoFi platformot, mi több: a kisbefektetők a korábbinál nagyobb szerepet kapnak. 

A vállalat elképesztő, 1500 és 1750 milliárd dollár közötti cégértéket céloz meg, a részvénykibocsátással (IPO) pedig rekordösszegű, mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonna be a piacról. A gigantikus értékelés hátterében egy kombinált technológiai gépezet áll:  

a befektetők egyetlen csomagban kapják meg a SpaceX űrtechnológiáját, a már most is komoly bevételeket generáló Starlink műholdhálózatot, valamint a nemrég felvásárolt xAI mesterségesintelligencia-céget. 

Példátlan kisbefektetői roham lesz? 

A Wall Street-i intézményi befektetők dominanciája helyett a kibocsátás egy teljesen új modellt hozhat a globális tőkepiacokra. Musk tervei szerint  

a megszokott 5 vagy legfeljebb 10 százalék helyett a részvények akár 30 százalékát elérhetővé teszik a lakossági befektetők számára.  

Ez a lépés jelentős likviditást vonz, ugyanakkor komoly piaci kockázatokat rejt magában. A kisbefektetők dominanciája miatt ugyanis a papír árfolyama extrém ingadozásoknak, úgynevezett mémrészvény-dinamikának lehet kitéve. Egy ilyen hatalmas kapitalizációjú vállalatnál  

a spekulatív lufik kialakulása nemcsak a cég, hanem a teljes részvénypiac stabilitására is hatással lehet, különösen úgy, hogy a befektetői bizalom túlzottan függ egyetlen ember, Elon Musk gyakran kiszámíthatatlan döntéseitől és megosztott figyelmétől. 

Adatközpontok az űrben 

A bevont 75 milliárd dolláros tőke egyrészt a földi műveletek, például a Musk által megálmodott megachipgyár, a Terafab finanszírozását szolgálja, másrészt egy egészen futurisztikus cél megvalósítását, az űrbe telepített mesterségesintelligencia-adatközpontok kiépítését.  

A földi energiahálózatok és hűtési kapacitások egyre nehezebben bírják a szerverfarmok rohamosan növekvő terhelését, az űrbéli infrastruktúra azonban mérnöki szempontból extrém kihívás.  

A tőkepiac nyilván drasztikusan büntetné a Starship-tesztek esetleges sikertelenségét, a műholdas hálózat zavarait vagy az űrbe telepített szerverek megvalósíthatatlanságát.  

A technológiai ugráshoz ráadásul hatalmas mennyiségű, speciális hő- és sugárzástűrésű félvezetőkre van szükség, ami – a várt óriási mennyiségben – egy teljesen új technológiát is igényel. 

Összefogás az Intellel 

A hardveres függetlenség elérése érdekében jött létre az a sokat vitatott együttműködés a Terafab projekt és az Intel között. A Wired magazin elemzése rámutatott, hogy a hangzatos bejelentések ellenére a megvalósítás részletei homályosak, jelenleg ugyanis sem a Tesla, sem az Intel nem nyújtott be hivatalos dokumentumokat az amerikai értékpapír-felügyelethez, ami arra utal, hogy a partnerség egyelőre nem hoz érdemi tőkebefektetést. Az iparági elemzők szerint a techóriás kezdetben valószínűleg csupán a fejlett tokozási technológiát és a kapacitást biztosítja, a chiptervezés viszont a megrendelő feladata marad. Ez a felállás azért is logikus, mert a felek így elkerülhetik a konfrontációt a világ legnagyobb szerződéses gyártójával, a tajvani TSMC-vel. 

Nagy gond a munkaerőhiány is 

Mindennek a megvalósítása azonban további komoly akadályokba ütközik. Hiába a függetlenség iránti vágy, ha a gyártási know-how és a szellemi tulajdon a több évtizedes tapasztalatot szerzett Intelnél marad. Amíg a Terafab nem képes saját, rendkívül drága litográfiai berendezéseket vásárolni, kénytelen mások technológiáit licencelni és a legapróbb gyártási folyamatokba is beleszólni a hatékonyság maximalizálása érdekében. Ezt a nem egyszerű helyzetet pedig tetézi a krónikus munkaerőhiány.  

A texasi gigaberuházásokhoz elengedhetetlen szakképzett villany- és csőszerelőkért óriási a bérverseny az adatközpontokat építő vállalatok között. 

Mivel Musk korábbi gyárépítéseire a feszített, heti hétnapos munkarend volt a jellemző, ez nem teszi vonzóvá a munkavállalók körében, bár az Intel szigorúbb biztonsági előírásai némileg enyhíthetik ezt a feszültséget. 

Európa lépéskényszerben 

Ahogy a tengerentúlon megkezdődik a csúcstechnológia és a globális tőkepiacok eddigi legagresszívebb „összeborulása”, Európának és benne a közép-európai régiónak újra kell értékelnie a saját pozícióját. Ez az óriási tőzsdei bevezetés, amely az űripart és a mesterséges intelligenciát ötvözi, megmutatja az amerikai innovációs és finanszírozási ökoszisztéma behozhatatlan előnyét. Kontinensünkön jelenleg elképzelhetetlen lenne egy ekkora méretű tőkebevonás, különösen az, hogy a lakosság ilyen magas, 30 százalékos arányban, közvetlenül finanszírozzon egy ilyen kockázatos beruházást. 

 

 Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

