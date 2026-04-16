Jön Elon Musk tőzsdei atombombája

A földi energiahálózatok és hűtési kapacitások egyre nehezebben bírják a szerverfarmok rohamosan növekvő terhelését, az űrbéli infrastruktúra azonban mérnöki szempontból extrém kihívás.

A tőkepiac nyilván drasztikusan büntetné a Starship-tesztek esetleges sikertelenségét, a műholdas hálózat zavarait vagy az űrbe telepített szerverek megvalósíthatatlanságát.

A technológiai ugráshoz ráadásul hatalmas mennyiségű, speciális hő- és sugárzástűrésű félvezetőkre van szükség, ami – a várt óriási mennyiségben – egy teljesen új technológiát is igényel.

Összefogás az Intellel

A hardveres függetlenség elérése érdekében jött létre az a sokat vitatott együttműködés a Terafab projekt és az Intel között. A Wired magazin elemzése rámutatott, hogy a hangzatos bejelentések ellenére a megvalósítás részletei homályosak, jelenleg ugyanis sem a Tesla, sem az Intel nem nyújtott be hivatalos dokumentumokat az amerikai értékpapír-felügyelethez, ami arra utal, hogy a partnerség egyelőre nem hoz érdemi tőkebefektetést. Az iparági elemzők szerint a techóriás kezdetben valószínűleg csupán a fejlett tokozási technológiát és a kapacitást biztosítja, a chiptervezés viszont a megrendelő feladata marad. Ez a felállás azért is logikus, mert a felek így elkerülhetik a konfrontációt a világ legnagyobb szerződéses gyártójával, a tajvani TSMC-vel.