Jön Elon Musk tőzsdei atombombája
A világ leggazdagabb embere a SpaceX, a Starlink és az xAI egyesítésével a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, egy legalább 1500 milliárd dolláros céget hozva létre ezzel. A részben lakossági tőkére épülő, űrbéli adatközpontokat vizionáló terv ugyanakkor komoly piaci kockázatokat hordoz.
Nemzetközi értesülések és Elon Musk közelmúltbeli X-bejegyzései alapján egyre tisztábban körvonalazódik a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetése. A világ leggazdagabb embere egy rövid posztban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint a SpaceX júniusra várható tőzsdei debütálása során kizárnák a kisbefektetők által kedvelt Robinhood és SoFi platformot, mi több: a kisbefektetők a korábbinál nagyobb szerepet kapnak.
A vállalat elképesztő, 1500 és 1750 milliárd dollár közötti cégértéket céloz meg, a részvénykibocsátással (IPO) pedig rekordösszegű, mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonna be a piacról. A gigantikus értékelés hátterében egy kombinált technológiai gépezet áll:
Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
a befektetők egyetlen csomagban kapják meg a SpaceX űrtechnológiáját, a már most is komoly bevételeket generáló Starlink műholdhálózatot, valamint a nemrég felvásárolt xAI mesterségesintelligencia-céget.
Példátlan kisbefektetői roham lesz?
A Wall Street-i intézményi befektetők dominanciája helyett a kibocsátás egy teljesen új modellt hozhat a globális tőkepiacokra. Musk tervei szerint
a megszokott 5 vagy legfeljebb 10 százalék helyett a részvények akár 30 százalékát elérhetővé teszik a lakossági befektetők számára.
Ez a lépés jelentős likviditást vonz, ugyanakkor komoly piaci kockázatokat rejt magában. A kisbefektetők dominanciája miatt ugyanis a papír árfolyama extrém ingadozásoknak, úgynevezett mémrészvény-dinamikának lehet kitéve. Egy ilyen hatalmas kapitalizációjú vállalatnál
a spekulatív lufik kialakulása nemcsak a cég, hanem a teljes részvénypiac stabilitására is hatással lehet, különösen úgy, hogy a befektetői bizalom túlzottan függ egyetlen ember, Elon Musk gyakran kiszámíthatatlan döntéseitől és megosztott figyelmétől.
Adatközpontok az űrben
A bevont 75 milliárd dolláros tőke egyrészt a földi műveletek, például a Musk által megálmodott megachipgyár, a Terafab finanszírozását szolgálja, másrészt egy egészen futurisztikus cél megvalósítását, az űrbe telepített mesterségesintelligencia-adatközpontok kiépítését.
A földi energiahálózatok és hűtési kapacitások egyre nehezebben bírják a szerverfarmok rohamosan növekvő terhelését, az űrbéli infrastruktúra azonban mérnöki szempontból extrém kihívás.
A tőkepiac nyilván drasztikusan büntetné a Starship-tesztek esetleges sikertelenségét, a műholdas hálózat zavarait vagy az űrbe telepített szerverek megvalósíthatatlanságát.
A technológiai ugráshoz ráadásul hatalmas mennyiségű, speciális hő- és sugárzástűrésű félvezetőkre van szükség, ami – a várt óriási mennyiségben – egy teljesen új technológiát is igényel.
Összefogás az Intellel
A hardveres függetlenség elérése érdekében jött létre az a sokat vitatott együttműködés a Terafab projekt és az Intel között. A Wired magazin elemzése rámutatott, hogy a hangzatos bejelentések ellenére a megvalósítás részletei homályosak, jelenleg ugyanis sem a Tesla, sem az Intel nem nyújtott be hivatalos dokumentumokat az amerikai értékpapír-felügyelethez, ami arra utal, hogy a partnerség egyelőre nem hoz érdemi tőkebefektetést. Az iparági elemzők szerint a techóriás kezdetben valószínűleg csupán a fejlett tokozási technológiát és a kapacitást biztosítja, a chiptervezés viszont a megrendelő feladata marad. Ez a felállás azért is logikus, mert a felek így elkerülhetik a konfrontációt a világ legnagyobb szerződéses gyártójával, a tajvani TSMC-vel.
Nagy gond a munkaerőhiány is
Mindennek a megvalósítása azonban további komoly akadályokba ütközik. Hiába a függetlenség iránti vágy, ha a gyártási know-how és a szellemi tulajdon a több évtizedes tapasztalatot szerzett Intelnél marad. Amíg a Terafab nem képes saját, rendkívül drága litográfiai berendezéseket vásárolni, kénytelen mások technológiáit licencelni és a legapróbb gyártási folyamatokba is beleszólni a hatékonyság maximalizálása érdekében. Ezt a nem egyszerű helyzetet pedig tetézi a krónikus munkaerőhiány.
A texasi gigaberuházásokhoz elengedhetetlen szakképzett villany- és csőszerelőkért óriási a bérverseny az adatközpontokat építő vállalatok között.
Mivel Musk korábbi gyárépítéseire a feszített, heti hétnapos munkarend volt a jellemző, ez nem teszi vonzóvá a munkavállalók körében, bár az Intel szigorúbb biztonsági előírásai némileg enyhíthetik ezt a feszültséget.
Európa lépéskényszerben
Ahogy a tengerentúlon megkezdődik a csúcstechnológia és a globális tőkepiacok eddigi legagresszívebb „összeborulása”, Európának és benne a közép-európai régiónak újra kell értékelnie a saját pozícióját. Ez az óriási tőzsdei bevezetés, amely az űripart és a mesterséges intelligenciát ötvözi, megmutatja az amerikai innovációs és finanszírozási ökoszisztéma behozhatatlan előnyét. Kontinensünkön jelenleg elképzelhetetlen lenne egy ekkora méretű tőkebevonás, különösen az, hogy a lakosság ilyen magas, 30 százalékos arányban, közvetlenül finanszírozzon egy ilyen kockázatos beruházást.
Kapcsolódó:
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP