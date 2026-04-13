Elon Musk kimondta: „A Soros-szervezet átvette Magyarországot”

Ez gyors volt: Soros fia máris gratulált Magyar Péternek
Alexander Soros a közösségi oldalán reagált a magyar választás eredményére.
Kezdődik.
Ahogy megírtuk, Soros György fia már bejelentkezett Magyarországért.
A magyar nép visszavette az országát! Ez a mélyen gyökerező korrupció és a külföldi beavatkozás határozott elutasítása”
– írja Alex Soros annak ellenére, hogy külföldi beavatkozásról kizárólag Ukrajna és az uniós országok részéről tudunk, amelyeket nem a Tisza, hanem a Fidesz tárt fel és próbált véget vetni neki – nem jött össze.
Most Elon Musk reagált Alex Soros szavaira:
A Soros-szervezet átvette Magyarországot”
– fogalmazott.
Mint tudjuk, az orosz beavatkozás vádja végig koholt rágalom volt, amit a külföldi titkosszolgálatok, különböző – Soroshoz is köthető – szervezetek, a Tisza Párt propagandája és a Meta-algoritmusai segítettek.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo